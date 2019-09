Investigan a una joven por simular el robo de su móvil para cobrar el seguro

Miércoles, 25 de septiembre de 2019

Agentes de Policía Nacional han informado en dependencias policiales de sus derechos como investigada, no detenida, a una mujer de 21 años, como presunta autora de un ilícito de simulación de delito, por presentar una denuncia para cobrar un seguro que tenía contratado, ya que, posteriormente, rectificaba sus manifestaciones iniciales.

El día 13 del presente mes, la joven formuló denuncia en la Comisaría en la que refería que cuando se encontraba junto a la barra de una discoteca con su cartera en una mano y su teléfono móvil en la otra, haciéndose un “selfie”, llegó un joven que le dio un tirón y le arrebató tanto la cartera, donde tenía su documentación personal y 20 euros, como el teléfono, de alta gama.

La denunciante compareció de nuevo posteriormente para manifestar que había recuperado la cartera con la documentación por la Policía Local de Salamanca.

Tras ser citada en dependencias policiales para ampliar las manifestaciones efectuadas en la denuncia y aclarar algunas circunstancias, como el hecho de que no haber solicitado la colaboración del personal del establecimiento, reconoció finalmente que los hechos no habían ocurrido de la forma reflejada, sino que realmente el teléfono y la cartera se los habían sustraído del bolso de mano y que lo había hecho porque el seguro que tenía contratado no le cubría el hurto al descuido.

La joven fue puesta en libertad, con la obligación de comparecencia ante el Juzgado cuando sea requerida.