A ti, que me confiaste...

Llegaste asustada a la consulta, luego te fuiste abriendo y al final… creo que me viste una amiga.

Estoy de acuerdo contigo, las novatadas no van contigo, el salir y beber por imposición, no forman parte de tu vida, necesitar estar con un chico, mantener sexo, no ves necesario, prefieres, prefieres tu tiempo a hacer aquello que te gusta leer, estar en casa, pintar, la tableta… y pasas de las normas impuestas a las chicas y chicos de tu edad, que es pasar el día en la calle, salir de noche y beber hasta no poder más, yo no voy a cuestionar estos hechos, son tan válidos como otros, para quienes disfruten con ellos. Por lo tanto ¡olé tú! el problema no está en ti, recuerda esto , sino en tu entorno que no comprende que te guste hacer cosas diferentes a lo que todo el mundo hace, que prefieras leer a salir y que quieras dedicar tu tiempo a estar sola y a disfrutar de tu soledad.

Tal y como comentaste, no tienes problema a la hora de relacionarte y de establecer contacto con otras personas. Sin embargo, no hay que olvidar que vivimos en una sociedad que nos obliga a estar todo el rato en compañía, a tener que buscar una pareja y que juzga negativamente a aquellas personas que deciden de manera libre estar solas y disfrutar de ello; hablamos que es ese el motivo por el cual tus familiares están continuamente diciéndote que salgas, que hagas amistades… no justifico sus actos, simplemente te los mostré, para que sepas dónde surge el origen. Conociéndolo, va ser más fácil para ti, entender que el problema son las normas sociales que erróneamente dictan lo que “hay que hacer” a ciertas edades, nos exigen vivir en manada, seguir al rebaño y si no “das el perfil”, si elijes cuestionar esas normas, salirte de la manada, eres diferente y te catalogan como la “rarita”, e incluso tu entorno más cercano, empieza a preocuparse, entienden que te sucede algo. No son capaces de entender que no hagas cosas propias de tu edad.

Tu actitud, demuestra, precisamente lo contrario a lo que piensan, no eres inmadura, en absoluto, demuestras que tienes claro lo que quieres y lo que no, prefieres dedicar tu tiempo a aquello que te hace disfrutar, no estás dispuesta a hacer lo que el resto del mundo hace, sólo por complacer a esas personas que te presionan, eliges ser diferente, enfrentarte, vivir la vida como tú quieres y eso sólo llegan a conseguirlo las personas VALIENTES.

La soledad, es un concepto, que socialmente, tiene connotaciones negativas pero se ha demostrado que es una de las fórmulas más enriquecedoras para el ser humano, ya que permite pasar tiempo con uno mismo, conocerse profundamente, mimarse, quererse, aprender a ser egoísta, enseña a ser libre y decidir cuándo te apetece estar sola y cuándo te apetece estar los demás. Párate a pensar, en tantas personas que están rodeadas de gente en todo momento, pero se sienten solas ¿de qué sirve eso? Hay estudios que confirman, que el buscar continuamente la compañía, para no estar sola con una misma, evita pensar y detectar problemas, que puedan estar dificultando el sentirse bien y el disfrutar de la vida. Sin embargo, el pasar tiempo con una misma, invita a auto-conocerse, reconciliarse con el yo interno y externo, si me conozco y cuido mi calidad de vida y mi disposición para vivir con positividad, me permite estar en paz conmigo misma y proyectarlo a mi entorno. Así como ser capaz de decidir libremente cómo, dónde, cuándo y si me apetece con quién quiero vivirla. Este tipo de decisiones son bastantes difíciles de visualizar, por eso te doy la ENHORABUENA sincera, lamentablemente son muchas las personas a las que se les pasa la vida y no son conscientes de la importancia que tiene vivirla con libertad, y tú ya lo estás haciendo.

Si me permites otra recomendación, explica a tu entorno que disfrutas siendo como eres, dedicando tu tiempo a hacer lo que te apetece, y por mucho que te digan no vas a cambiar de actitud, cambiar, sería no ser tú, sigue así, tal como eres. Son pocas las personas que deciden cómo quieren vivir su vida. Que nada ni nadie te haga retroceder.