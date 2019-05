El PSOE acusa al PP de “ocultar información” sobre el futuro centro de Proyecto Hombre en Prosperidad

Martes, 14 de mayo de 2019

Mateos asegura que hasta en dos ocasiones ha solicitado información en las comisiones de Fomento y Bienestar Social, mientras Carbayo señala que “lo prudente es esperar a que exista un proyecto”

“Personalmente he pedido información en las comisiones de Fomento y de Bienestar Social y se me ha ocultado”, por lo que “compartimos la preocupación” de los vecinos al no “contar con toda la información”. Así de claro y directo se ha mostrado el candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, José Luis Mateos, al ser preguntado sobre el futuro centro que Proyecto Hombre quiere crear en el antiguo convento de las Madres Bernardas y que ha generado polémica entre los vecinos, con la solicitud por parte de una plataforma vecinal de autorización para manifestarse el día 23. Mateos añadió que el Ayuntamiento conoce este proyecto “desde hace más de dos años”, acusando al equipo de Gobierno de “ocultación de información sobre un proyecto que está generando controversia”.

“Quien tiene que dar información son los responsables políticos”, ya que, como añadió Mateos, “Proyecto Hombre se dirigió a la Concejalía de Salud Pública”. La falta de información, a su juicio, “es lo que genera confusión”, por lo que “a partir de junio”, si resultan respaldados por la confianza de los ciudadanos en las urnas, “esperamos acceder a la información y abrir un espacio de colaboración y diálogo”.

El PP apela a la prudencia

También el candidato del PP a la Alcaldía, Carlos García Carbayo, se ha manifestado respecto a este tema. Así ha señalado que “las iniciativas de Proyecto Hombre en estos momentos en el convento de las Madres Bernardas están por definir, creo que lo prudente es esperar a que exista un proyecto en ese lugar para pronunciarse, todavía es prematuro para hacer una valoración mientras no exista esa definición. Sería bueno que Proyecto Hombre diera la máxima información posible sobre la actividad que está realizando en estos momentos y el proyecto en particular, si no lo ha hecho es porque falta esa definición”.