Rosa Hernández: “Mi mejor carta de presentación es una gestión limpia y eficaz”

Martes, 14 de mayo de 2019

La alcaldesa pedánea de Campillo de Salvatierra por el Partido Popular se presenta a la reelección con propuestas “realistas y coherentes”

Rosa Hernández se presenta a la reelección como alcaldesa pedánea de Campillo de Salvatierra. Tras dos legislaturas, Hernández sigue ofreciendo a los vecinos mejoras en la localidad y hace gala de su gestión eficiente. GUIJUELO AL DÍA entrevista a la candidata para conocer sus propuestas más a fondo.

¿Cómo valora su gestión hasta ahora como alcaldesa pedánea de Campillo de Salvatierra?

Lo que siempre digo que es que nunca he prometido cosas que no pudiera llevar a cabo. Siempre he tenido en cuenta las necesidades reales de los pueblos y de las infraestructuras a las que podemos aspirar con nuestros recursos, es lo más importante, no hacer promesas que no se puedan cumplir. A lo largo de estos ocho años hemos trabajado unidos, y hemos defendido los intereses de Campillo. Se ha peleado mucho porque campillo esté bien. Se han mejorado numerosas calles y caminos, en ocho años siempre hemos estado ejecutando mejoras en alguna vía. Nos hemos preocupado mucho por mantener Campillo limpio y ordenado. Hemos creado el parque cerca del cementerio y otro que hemos proyectado para la futura urbanización con zona de juegos infantiles. También hemos tenido muy presente la industria, con continúas mejoras en el entorno de fábricas y atendiendo a las peticiones de las empresas que están asentadas aquí. Por último, no hemos de olvidar que se han ofrecido unas fiestas que han puesto a Campillo de Salvatierra en el mapa, congregando a miles de personas e invirtiendo un presupuesto mínimo.

¿Cuáles son sus proyectos de futuro?

En cuanto a grandes obras tenemos pendiente la futura urbanización, que ya está aprobada, para las parcelas que se pondrán a la venta. También tenemos pendiente la construcción de una pista de pádel, que se ha retrasado por los trámites del terreno, pero que ya está a punto para tenerla pronto. En cuanto a la industria, seguiremos apoyando a las empresas y en un futuro próximo, con próximas mejoras de importancia. Es importante recordar que Campillo depende del convenio que se firme con el Ayuntamiento de Guijuelo, del que somos Entidad Local Menor, y yo confío en siga habiendo buena sintonía con el Consistorio de la villa. Si nuestro proyecto sale adelante junto con el de Guijuelo, las condiciones serán mejor en el futuro. Campillo está ligado a Guijuelo, y no podemos olvidar que disfrutamos de los mismos servicios y ventajas que los vecinos de Guijuelo.

¿Qué mensaje envía a los votantes de Campillo?

Les pido que confíen en nosotros para llevar a cabo todo lo que nos queda por realizar para los próximos cuatro años. La mejor carta de presentación que tenemos es que nuestra gestión no ha generado ningún tipo de deuda, la gestión económica en Campillo ha sido impecable en estos ocho años. Hemos hecho una gestión limpia y eficaz, sin meternos en más proyectos de los que realmente podemos llevar a cabo. Confío en que el equipo del Partido Popular en Guijuelo, que está intimamente relacionado con nosotros. Es un conjunto de candidatos tanto jóvenes como con experiencia y se que tendremos una buena sintonía con ellos. Finalmente, tengo que agradecer a los vecinos que hace cuatro años fui una de las alcaldesas con el mayor porcentaje de votos de España, y espero que sigan confiando en nosotros.