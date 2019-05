El 3º Día | 13 Mayo

Lunes, 13 de mayo de 2019

[HILO MUSICAL > É una partida de futebol, de Skank]

Justo antes de empezar en Conde de Foxá la segunda parte del encuentro de infantiles de la tarde del domingo entre III Columnas y Alhambra de Guijuelo, sonó por la megafonía este tema históricamente vinculado a los deportes de Onda Cero.

[MOMENTOS FdS]

- El ascenso : Salía de los vestuarios de los Campos de Toñete el Alevín B del Salamanca UDS cuando sus técnicos se fijaron en que el Alevín B del Ciudad Rodrigo se estaba formando para hacer el pasillo al Alevín A. Los técnicos, sin saber a qué era debido, dijeron en voz alta: “Deben de haber ascendido o algo”. Tras confirmárselo los presentes, los integrantes del Salamanca UDS se animaron a ponerse también al pasillo.

- Jornada ‘unificada’ : En la mañana del sábado se jugaron 2 turnos con 2 partidos cada uno en los Campos de Toñete. En lo que respecta a la primera parte de los partidos del primer turno, los pitidos de inicio de los colegiados sonaron dentro del mismo segundo.

- El partido alternativo : Uno de esos partidos del primer turno fue el que midió al Alevín B del Ciudad Rodrigo con el Ribert B, uno de cuyos jugadores se dio la vuelta en el banquillo y se puso a mirar el otro encuentro, el que medía al Alevín A del Ciudad Rodrigo y al Salamanca UDS. Su técnico le gritó: “¡¿Pero a qué partido estamos?!”. Puede que fuera al mismo que, mientras estaba jugando, su técnico le dijo: “ahora me cuentas qué haces en la línea rompiendo el fuera de juego”.

- Doble celebración : Santi anotó el 2-2 para el Alevín A del Ciudad Rodrigo rozando el descanso, lo que hizo que tuviese dos celebraciones: una con los compañeros que estaban en el campo tras el gol y otra nada más oírse el pitido del descanso con los compañeros que se encontraban en el banquillo.

- Tertulia arbitral : Al menos en el segundo turno de partidos, los colegiados de ambos encuentros, en vez de retirarse a los vestuarios, se quedaron de tertulia entre ellos en el centro del campo de césped artificial de los Campos de Toñete.

- Falta uno : A la hora de reiniciarse las segundas partes, el colegiado que estaba pitando el duelo de prebenjamines entre el Ciudad Rodrigo y el Santa Marta de Tormes C se percató de que los visitantes tenían un jugador menos. El árbitro dio una voz al banquillo (“falta uno”), donde estaba el jugador que tenía que entrar echando un último trago de agua. Su míster ya le dijo: “Vamos, que te están esperando”.

- También los misters : Concluido el partido de benjamines entre Ciudad Rodrigo y Salamanca UDS, los jugadores locales saludaron como siempre a la afición, algo que también hicieron los jugadores visitantes. Al tratarse del último partido de la temporada en casa, se sumaron a esa ronda de saludos los responsables del equipo mirobrigense.

- Camiseta a la afición : El carácter festivo que tuvo la celebración del Benjamín por tratarse del último día animó a uno de los porteros del Ciudad Rodrigo, Rodrigo, a quitarse la camiseta y a lanzársela a la afición.

- El sufrimiento de terceros : Entre el público presente en la tarde del sábado en Conde de Foxá para presenciar la ‘final’ entre el III Senior y el InterSala, hubo al menos dos integrantes del FS San José, que no sólo debieron acabar con todas las pipas de varios kioscos a la redonda como apuntábamos en la crónica, sino que vivieron especialmente el final con total intensidad, ya que un último gol mirobrigense les hubiera dado el ascenso a ellos. Como se puede ver en las imágenes, fueron de los que más reclamaron que un derribo que sufrió Álex Martín había sido dentro del área y no fuera como señaló el colegiado, mientras que uno de ellos se tapó la cara cuando Asier estaba en pleno lanzamiento de esa falta al borde del área.

- A por el bote : Como es lógico, el InterSala celebró el ascenso por todo lo alto, descorchando cava en el vestuario y haciendo sonar el We are the Champions. Además, también cantaron el “¡A por el bote, oé! ¡A por el bote, oé!” de La Ruleta de la Suerte.

- Mensajes motivadores : Para motivar a los jugadores, los responsables del InterSala Zamora habían empapelado su vestuario de Conde de Foxá con mensajes motivadores.

- En tierras gallegas : Camino a tierras gallegas para presenciar el duelo de su equipo ante el Coruxo, la afición de Unionistas hizo parada en un bar de A Gudiña (en Ourense), donde algún que otro mirobrigense que iba en la expedición se fijó que entre la colección de bufandas y banderas que había colgadas en las paredes se encontraba una del Ciudad Rodrigo CF. Parece que el club mirobrigense hizo también allí parada cuando fue a jugar aquella histórica eliminatoria de Copa Federación frente al Rápido de Bouzas.

- Otros tiempos : En el partido de la Copa Presidente entre el Miróbriga Futsal y el Vilken Mañanes, Tote sacó en una ocasión rápido de banda interponiéndose un jugador visitante sin respetar la distancia mínima, lo que le supuso una tarjeta amarilla al infractor, aunque uno de unos compañeros dijese: “esa regla ya no existe”. Un aficionado replicó desde la grada con criterio: “se lo vas a decir tú al árbitro...”.

- La próxima camiseta : Como hacen los grandes clubes (quizás se vea en la última jornada de Liga), en ese encuentro de la Copa Presidente el Miróbriga Futsal estrenó la que será su camiseta la próxima temporada.

- Lesión arbitral : Transcurría la segunda parte de ese partido cuando de repente sonó un fuerte pitido por parte de uno de los colegiados, que se tiró directamente al suelo, asustando un poco a los presentes. El problema era que a este colegiado se le había subido la bola (o quizá algo más grave en el gemelo), no pudiendo continuar arbitrando.

- Agresión arbitral : Por lo tanto, la final se quedó con un solo colegiado, que en un momento dado ‘agredió’ a un jugador visitante a la hora de hacer una señalización con el brazo. En la imagen aparece el citado jugador doliéndose del golpe.

- Una semana más de obras : Así estaban el sábado las obras de construcción del paso para peatones bajo la vía del tren:

- Muertes que salvan vidas : Suena duro decirlo, pero a veces hay muertes que salvan vidas. Concretamente, la de Antonio Puerta, que ha salvado la de un chaval que también juega al fútbol en Peralada, una localidad del Alt Empordà gerundés (bastante cerca de Figueras). Su madre ha dado a conocer la historia a través de las redes sociales. La traducción de parte de ese texto (lo más relevante) es la siguiente:

“La muerte de Antonio Puerta ha salvado la vida de mi hijo, un guerrero de 10 años diagnosticado con la misma enfermedad cardíaca que él, y que hoy [el texto fue publicado la semana pasada] ha sido operado del corazón gracias a una revisión deportiva y a los avances de la ciencia. Con un marcapasos desfibrilador, mi hijo podrá seguir haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol. Por eso queremos cumplir una promesa: llevar un ramo de flores al campo del Sevilla, donde cayó fulminado Puerta. Retwittea y ayúdanos a conseguirlo. Gracias Antonio Puerta y Dani Jarque por ayudar a salvar tantas vidas de niños que juegan al fútbol.

También queremos expresar nuestro eterno agradecimiento a: (...)

-Y por supuesto a mi hijo Biel Vargas, un auténtico guerrero, fuerte, luchador y lleno de vida, y que con solo 10 años y sin entender muy bien qué significa la muerte súbita, ha reaccionado con una madurez inesperada y se ha portado como un auténtico campeón con ganas de seguir avanzando a nivel personal en la vida. Hoy comienza el camino hasta la recuperación, la superación y la nueva oportunidad para vivir. ¡Gracias!”.

