Izquierda Unida, a favor de los pactos para favorecer un bloque de izquierdas

Lunes, 13 de mayo de 2019

Izquierda Unida inicia su campaña electoral con la tradicional pegada de carteles y con unas declaraciones de la candidata a la Alcaldía de Béjar, Isabel López en las que señala que no tienen propuestas estrella sino una visión global que abordará los problemas de Béjar desde una óptica transversal, feminista y ecologista y desde la izquierda en la que ha trabajado siempre su formación, sus compañeros de Podemos y los simpatizantes de otras organizaciones que apoyan su candidatura.

Sin descartar un pacto programático con el Partido Socialista tras las elecciones para hacer un bloque de la izquierda que se enfrente a las políticas de derechas, Isabel López insiste en la transversalidad de su programa porque considera que el empleo está afectado por la economía, por la sostenibilidad medioambiental y el feminismo, por una manera diferente de ver los barrios y el urbanismo, sin olvidar a El Bosque que consideran un recurso único de Béjar y abandonado por las administraciones.

Para Izquierda Unida, Béjar tiene que recuperar su papel como cabecera de comarca y como ciudad de futuro, para ello proponen la reducción de los vehículos particulares a favor de un transporte público interurbano, comarcal, con la capital de provincia y con Madrid, así como mejoras en las carreteras y la recuperación del tren convencional para pasajeros y mercancías.

Otra de las propuestas de la formación que encabeza Isabel López es que cada barrio tenga un centro cívico concebido como un espacio público para desarrollar la convivencia entre los vecinos, gestionado por los propios barrios. Esto iría acompañado de la figura del defensor del vecino, como una persona elegida por las asociaciones vecinales, y ajena a la corporación municipal, dotada de los máximos poderes que la ley conceda para ser transmisor entre el Ayuntamiento y los barrios.

También defiende la remunicipalización de los servicios públicos en temas como la atención a los mayores y la creación de una iniciativa, ya implantada en Europa, para evitar que se tire comida a la basura, que consiste en dotar a los barrios de una nevera solidaria en la que los comercios y vecinos puedan dejar alimentos y cogerlos, como una forma de desestigmatizar la pobreza.

Izquierda Unida y Ecuo votaron en la Junta de Castilla y León contra el Plan de Reindustrialización porque defienden el plan de intervención para Béjar y la comarca encargado por la propia Junta a la facultad de Geografía de la Universidad de Salamanca y dirigido por Valentín Cabero, valorado en esos años en 22.000 millones de pesetas que traducido a la actualidad serían unos 138 millones de euros. López considera que el actual Plan de Reindustrialización sólo son una serie de medidas aleatorias que sirven igual para un sitio que para otro, y de hecho fue preparado para Miranda de Ebro. Ha explicado que no es apropiado para Béjar, que no ha sido debatido en Béjar y a él no han tenido acceso los partidos de la oposición ni la sociedad organizada. Ha añadido que se no están de acuerdo en que tres millones se inviertan en la estación de esquí, que se ha mostrado incapaz de ser el motor de la comarca y que ha estacionalizado el turismo en la época invernal, mientras que otros recursos como la gastronomía no se contemplan y defiende la hostelería y el comercio como impulsores de la demanda interna para que Béjar comience a producir productos autóctonos como la castaña para la repostería gourmet, la harina de castañas para productos sin gluten, la producción de legumbres, el enlatado del caldereillo y las denominaciones de origen como la de la patata de Candelario.

Isabel López tampoco considera adecuado que el destino de los cuatro millones restantes del Plan de Reindustrialización dependa de la demanda, sino que cree que debe servir para impulsar la creación de empresas con emprendedores de fuera de la ciudad que esquilmen los recursos, sino que se debe favorecer a los emprendedores locales fomentando el cooperativismo.

Para López, sea el que sea el resultado de las elecciones cree que Entre Todos Izquierda Unida es una formación imprescindible en el Gobierno municipal y garante de que se apliquen realmente políticas de izquierdas, ya que acusa al Partido Socialista de tener un discurso de izquierdas cuando está en la oposición y de virar hacia la derecha aplicando políticas neoliberales cuando gobierna. Está dispuesta a cualquier pacto programático para favorecer un bloque de izquierdas.