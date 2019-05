Más de 11.600 personas felices

Domingo, 12 de mayo de 2019

El Salamanca, junto a otros cuatro equipos, se jugará la permanencia en la 2ªB en la última jornada de liga. La buena noticia, y lo mejor del partido ante el Internacional, es que los charros dependen de sí mismos y aunque esto es fundamental a estas alturas, también hay que reconocer que el irregular rendimiento de los blanquinegros en este curso no nos transmite demasiada confianza.

La mala noticia es que el Celta B, rival de los de Calderón para el encuentro definitivo (el próximo domingo en Vigo a las 18.00 horas), está en las mismas circunstancias, con los mismos puntos que los charros y jugándoselo todo en esos 90 minutos. A los salmantinos les podría valer el empate, si sólo empatasen a puntos con el filial gallego, al que ganaron 3 a 1 en el Helmántico. Pero si hay triples o cuádruples empates a puntos (cosa que podría darse entre Las Palmas B, Celta B, Salamanca UDS y Valladolid B) ya hay que echar mano de la calculadora.

En cualquier caso, para hacer todo esto más emocionante, nos queda el comodín del CD Guijuelo. Nuestros vecinos visitan al Internacional de Madrid en esa última jornada y si los chacineros empatan o ganan, salvarían al Salamanca UDS de la promoción por la permanencia, incluso aunque los charros perdieran en Vigo.

Y a todo esto hemos llegado después de la trabajada victoria ante el Internacional (2-1) en el Helmántico. El resultado es lo más importante y aunque poco importa cómo se logró, se me ocurren unos cuantos peros a los modos del equipo. Vayamos por partes.

Los jugadores

Sotres. Bien con las manos y por arriba. No podemos decir lo mismo de juego con los pies, que acaba generando inquietud en la grada.

Tyson estuvo mejor en el primer tiempo que en el segundo, quizá por su falta de partidos en esta temporada. Creo que es un jugador que Calderón podría haber aprovechado mucho más este año.

Carpio jugó como central y firmó un gran encuentro. Seguro, solvente y liderando al equipo.

Jehu Chiapas también logró una buena nota, porque no se complica atrás y encima aportó un gol clave para lograr los tres puntos.

Víctor Mena en su línea. Es decir, bien.

Chatón ocupó esta vez su demarcación natural, la de medio centro defensivo. Participó mucho en el juego, robó un buen número balones y tuvo que distribuir ya que Calderón no le puso un acompañante ofensivo, como habría sido Amaro.

Sergio Molina siempre asegura la máxima entrega e hizo su labor al lado de Chatón.

Calero explotó su velocidad para tratar de sorprender a la defensa contraria, aunque no siempre le llegaron pases acertados (no había medio centro organizador).

Manu Molina ralentiza demasiado el juego, sobre todo para un partido en el que necesitabas la victoria con urgencia. Para mí es prescindible y Calderón lo sustituía en el minuto 60 por José García.

Asdrúbal, como en partidos anteriores, un luchador incansable pero sin gol. A ver si puede estrenar su casillero en el último partido de liga. Fue reemplazado por Luque en el minuto 73.

Torres. El profesional. Un quebradero de cabeza para los centrales rivales, muy trabajador, siempre sumando y firmando un gol valiosímo. Fue el 1-0.

José García jugó media hora y es un placer ver sus movimientos y el sentido que le da a cada una de sus jugadas. Lovato debería encargar al futuro director deportivo que hable con el Extremadura para ver si se puede contar con él para el nuevo proyecto.

Luque aportó frescura, verticalidad y alegría al juego del equipo. Mi pregunta es: ¿por qué Calderón no lo puso de titular y prefirió a Manu Molina, cuando en este partido había que ganar sí o sí?

Carvalho salía al campo en el minuto 92 y casi no pudo participar.

El entrenador

Antonio Calderón avisó el viernes y dijo que iba a jugar con un equipo ofensivo porque había que ganar. Sin embargo, la realidad es que dejó en el banquillo a Amaro (organizador) y a Luque (el más desequilibrante de las últimas jornadas). Es verdad que adelantó a Chatón, pero una defensa de 4 con dos medios defensivos por delante viene a decir que estás más preocupado de defender que de atacar.

A mí esto no me gustó y de hecho, el ritmo del primer tiempo no lo impuso el Salamanca, que no salió en tromba, ni arrolló a su rival. Los minutos iban pasando sin grandes ocasiones, hasta que Torres, en el minuto 40, fabricó el 1-0 con un preciso zapatazo.

En el descanso, pensaba, “espero que no salgan a defender el 1-0 porque será un error”. Sin embargo, tras la reanudación los locales dejaron la iniciativa al Internacional, algo muy peligroso, porque aunque los madrileños no estaban acertados, les estabas dando la posibilidad de enchufar alguna. Se estaba jugando con fuego.

En mi opinión, si el equipo charro hubiera salido a atacar, habría alejado el balón de su área y se habría encauzado mejor el encuentro. Menos mal que Calderón quitó a Manu Molina para dar entrada a José García. Con sus aportaciones y posteriormente las de Luque se llegó con más peligro y al final en una de esas ocasiones se marcó el segundo. Dejaremos en el olvido que los madrileños marcaban el 2-1 en el minuto 92, cuando estaban jugando con 10.

En resumen, en mi modesta opinión, el planteamiento de Calderón fue miedoso y defensivo, aunque con los cambios trató de enmendarlo y esta vez salió cara. Sea como sea, lo importante es que se ganó.

La afición

Más de 11.600 personas acudieron este domingo al Helmántico. Un excelente ambiente para ver el partido de un equipo que lucha por no bajar a Tercera. Imagina lo que pasaría si el Salamanca estuviese jugando por subir a 2ªA. Seguro que esto también lo ha pensado Lovato.

A mí me encanta ver este ambiente en el estadio y sobre todo cuando hay niños pequeños que lucen orgullosos su camiseta del conjunto charro. Esperemos que se pueda cerrar la campaña con la permanencia y que se repitan muchas tardes como esta.

También hay que destacar la buena sintonía del Fondo Sur con la Tribuna y con la Preferencia. Y todavía fue más agradable escuchar que no hubo cánticos negativos (no hace falta meterse con otro para animar a tu equipo), sino consignas en clave positiva como el “sí se puede” o los tradicionales gritos de “Unión” acompañados de palmas.

El último esfuerzo

Tendremos tiempo para analizar lo sucedido en el club del Helmántico en esta agitada campaña, en la que una vez más parece que el equipo es capaz de sobreponerse a la nefasta gestión, tal y como sucedía en el año del ascenso a 2ªB. Por eso, uno reflexiona y dice: si haciéndolo tan mal en los despachos se ha logrado subir a 2ªB y esperemos que este año mantener la categoría, ¿a dónde se podrá llegar cuando en el plano organizativo se empiecen a hacer bien las cosas?...

Fotos de Lydia González