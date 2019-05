Charo Ruano presenta su nuevo libro ‘Pregúntale a Eva’ en la Feria del Libro de Salamanca

Domingo, 12 de mayo de 2019

La autora salmantina Charo Ruano presentó esta mañana en la Feria del Libro de Salamanca su nueva publicación titulada ‘Pregúntale a Eva’. En una entrevista concedida a SALAMANCArtv AL DÍA y realizada por Charo Alonso, la autora define de la siguiente manera su nuevo libro.

“Es muy narrativo como todos mis libros desde La Frontera, con un nudo común del que van saliendo hebras. Aquí la clave la da el primer poema… una de esas mujeres que ha decidido no reproducirse, se queda embarazada. A partir de ahí, la historia. No hay poemas sueltos, todos forman parte de una reflexión unitaria en la que se repiten elementos: la luz en la ventana, el niño que llora, el cansancio, la soledad, la noche. Pero nunca me lo plantee como una historia en prosa, tenía muy claro lo que quería hacer y espero que se vea así, como un poemario”.

Fotos: Eva Fernández