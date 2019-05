Amada Elsa López presenta ‘Últimos poemas de amor’ en la Casa de las Conchas

Viernes, 10 de mayo de 2019

Según ha explicado, el libro “es un intento para entender mejor a quien está a mi lado desde hace 45 años”

Amada Elsa López Rodríguez ha presentado esta tarde, en el salón de actos de la Biblioteca de la Casa de las Conchas, su libro ‘Últimos poemas de amor’, en un acto en el que la autora ha estado acompañada por Antonio Cea Gutiérrez (profesor de Investigación del CSIC).

Según ha explicado, ‘Últimos poemas de amor’ “es un intento para entender mejor a quien está a mi lado desde hace 45 años. Algo así como la amada en el amado transformada. He querido averiguar qué sería yo si fuese él. Cómo me amaría si yo fuera él. Lo escribí desde mí misma pensando que él podría sentir lo mismo que yo sin saber expresarlo con palabras. He puesto en él palabras mías, emociones mías. Le he dado voz a lo que él no sabe decir en alto pero muestra con gestos, miradas y actitudes”.

Amada Elsa López Rodríguez (Fernando Poo, Guinea Ecuatorial, 1943)

En 1947 su familia se mudó a la Isla de La Palma (Canarias), donde vivió hasta 1955, año en que se trasladó a Madrid donde cursó bachillerato y la licenciatura en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesora de Literatura Española en Lausanne (Suiza), y en 1966 se incorporó como profesora en el liberal Colegio Estudio de Madrid, heredero de la ILE.

En 1980 obtuvo el doctorado en Filosofía y Letras, y en 1982 la cátedra de Filosofía en el Instituto Isabel La Católica de Madrid, donde imparte clase hasta 1993.

En 1993 recibió el I Premio de Investigación José Pérez Vidal. Fundó en Santa Cruz de La Palma el museo etnográfico y centro de arte popular La Casa de Jorós. De 2002 a 2006 dirigió la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Dirige Ediciones La Palma y Promoción Cero.

En breves momentos ampliaremos la galería de fotos

Fotos de Lydia González