Los cuatro grupos se unen para pedir al Gobierno central la ampliación de la moratoria contra los desahucios

Viernes, 10 de mayo de 2019

El pleno ha aprobado la moción, iniciativa de Ganemos, pero presentada conjuntamente por los cuatro grupos del Ayuntamiento, para instar al Gobierno de España a prolongar la moratoria contra los desahucios que finalizará en mayo de 2020 y que podría afectar a unas 300.000 familias, según Stop Desahucios. Asimismo, la moción propone que se tomen medidas concretas para facilitar la quita de la deuda.

Raquel Silva, desahuciada con tres menores, pide ayuda al pleno

Y, tras finalizar el pleno, se produjo la intervención de Raquel Silva Motos, madre de familia gitana, que explicó que fue desahuciada el pasado 10 de abril. En total, siete personas, con tres menores de 14, 12 y un año, calificando la situación en la que se encuentra como “desesperada”, por lo que solicitó ante el pleno una vivienda digna para su familia. “Para mí no resulta fácil venir al pleno a contar mi caso, una oportunidad, no quiero que me regalen nada”.

La concejala popular, Cristina Klimowitz, aseguró que el pleno no era el foro adecuado para explicar un caso particular “por el respeto que nos merecen estas situaciones”, remarcando que son los CEAS los que apoyan y asesoran debidamente “en función de cada necesidad”.

El concejal de Ganemos, Gabriel de la Mora, solicitó poner en marcha un parque de viviendas accesible a perfiles con dificultades “mientras hay miles de viviendas vacías en manos de bancos y constructoras”. Por su parte, el socialista José Luis Mateos reconoció la necesidad de una política de vivienda para dar soluciones a casos como el expuesto por Raquel Silva.

El pleno también ha sacado adelante la iniciativa de Cs y Ganemos, con el voto a favor de PP y PSOE, para apoyar a los autónomos. La moción insta al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado a modificar la Ley de Segunda Oportunidad para hacerla “más eficaz” y a poner en marcha un plan de medidas para erradicar los índices de pobreza de los autónomos con medidas fiscales y cuotas de la Seguridad Social que se adapten a las necesidades reales de cada autónomo en función de sus ingresos y circunstancias.

Otras mociones:

-Luz verde de los cuatro grupos para promover un pacto de Estado por la Cultura en Castilla y León. Iniciativa del PSOE, fue presentada por todos los grupos para poner en marcha una Ley de Artes Escénicas en la Comunidad.

-Rechazada la moción de Ganemos, con los votos en contra de PP y Ciudadanos y el voto a favor del PSOE para relevar al jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández. Aunque el concejal Gabriel de la Mora retiró la parte expositiva de la moción, salvo el último punto, fue duramente criticada por el edil popular Emilio Arroita, que la calificó de “vergüenza con el único fin de perseguir a un funcionario”.

-Rechazada la moción de Ganemos para incentivar el aumento de viviendas en alquiler que solicita a la Junta definir el concepto de ‘inmueble desocupado’. Con unas 19.000 viviendas vacías en Salamanca, la propuesta pide medidas relacionadas con el pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). El PP votó en contra, Cs se abstuvo y PSOE respaldó la iniciativa defendida por Gabriel Risco.

-Aprobada la moción de Ganemos para crear un centro de producción teatral para ensayos, con recursos técnicos y dar más protagonismo para los grupos de Salamanca, con más actividades en los barrios. La propuesta contó con el respaldo de Ciudadanos y PSOE y la abstención del Grupo Popular.

-Moción conjunta de los cuatro grupo, iniciativa de Ganemos -a propuesta de IU-, para facilitar el retorno digno a las personas emigradas, en la que se insta a la Junta de Castilla y León a revisar su plan destinado a los emigrantes, “ya que las medidas son insuficientes y el presupuesto supone un euro por persona emigrada”. La propuesta plantea que el Consistorio tenga un servicio para personas retornadas o emigradas, en el que se les facilite la gestión de ayudas y les dé información sobre los programas a los que se puedan acoger.