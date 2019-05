Gemma Marcos: “Lo que buscamos es lo mejor para Tamames”

Jueves, 9 de mayo de 2019

La candidata a la Alcaldía por Ciudadanos espera renovar el gobierno del partido naranja en la localidad pucherera

Tamames, al igual que el resto de España, está esperando el desarrollo de las elecciones municipales el próximo 26 de mayo. En la localidad se presentan 3 candidaturas, siendo una la de Ciudadanos, que actualmente gobierna en coalición el Ayuntamiento pucherero. En esta ocasión, el alcalde, Carlos Navarro, deja el primer puesto de lista electoral a Gemma Marcos, actual concejal del Consistorio y teniente de alcalde.

Gemma Marcos Martín, es ingeniera agrícola y se encuentra cursando estudios para ser también ingeniera de montes. Es trabajadora autónoma, con su propia empresa ubicada el propio Tamames. Además de candidata a la Alcaldía, también figura como tercera en la lista regional de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León, acompañando a David Castaño y María Montero.

LA SIERRA AL DÍA se ha desplazado hasta Tamames para conocer de primera mano el proyecto político liderado por Marcos para la localidad.

¿Por qué se decidió a presentarse como candidata a la Alcaldía?

Tamames fue de las localidades pioneras de Salamanca en contar con un Ayuntamiento gobernado por Ciudadanos, en coalición en este caso con el Partido Socialista. Durante esta legislatura hemos llevado a cabo numerosas propuestas y no las hemos llevado todas a cabo. Algunas están en pleno proceso de hacerse realidad y otras están previstas para el futuro. La situación en Tamames era complicada una vez que entramos en el Consistorio. Se tenían varios procesos judiciales pendientes que retrasaban mucho la actividad municipal. Pero con mucho trabajo y sobre todo dedicación. En estas elecciones Carlos, el alcalde, decide no continuar. Entonces fui animada a dar el paso por un grupo de personas, dispuestas a ayudar, sobre todo para poner en valor el pueblo. Yo no había estado antes en política y la verdad es que me ha terminado gustando. Creo que estoy preparada para llevar las riendas del munciipio. Además, Ciudadanos representa lo que soy en el día a día, me representa como soy. El trabajo bien hecho y constante, la moderación, la igualdad y la ilusión.

¿Qué le parece la situación de Tamames?

Al llegar hace cuatro años nos encontramos con un Ayuntamiento bastante parado en todos los aspectos Nuestra intención fue dinamizar el pueblo y sus dotaciones en general y solucionar las carencias que tenía en el medio agrícola agrario y forestal. Nuestra intención es devolver a Tamames su condición de cabeza de comarca. Por los servicios con los que cuenta, por número de habitantes...todo ello se debe mejorar y poner en valor, ponerlo a disposición de los ciudadanos de manera dinámica.

Queremos continuar con el proyecto político que lleva cuatro años en desarrollo. Nosotros comenzamos a gestionar de manera sostenible los recursos forestales de la zona, que hasta el momento solo se aprovechaban para ganadería. A través de subvenciones europeas, logramos poner en marcha esos recursos generando además puestos de trabajo.

También nos ocupamos de las normas urbanísticas, que estaban totalmente paradas y que gracias a mucho trabajo están actualmente en proceso de ser aprobadas con varios informes favorables. Ha sido un proceso lento, pero no imposible, afortunadamente para el pueblo.

¿Cual es la propuesta política de Ciudadanos?

La verdad es que tenemos muchas ideas para llevar a cabo. El problema que más nos preocupa es la despoblación. A medida que pasan los años, vamos perdiendo población. Aunque hay muchas competencias que no son municipales a este respecto, queremos hacer todo lo posible para al menos mantener la población que tenemos. Para ello queremos mostrar un tamames atractivo para vivir, que la gente tenga calidad de vida, que se establezcan aquí y no tengan que marcharse fuera, que puedan vivir y trabajar. Queremos crear una bolsa de empleo activa de gestión municipal que pueda poner en contacto empresas de la zona además de los propios puestos que oferte el Consistorio. Además, queremos ofrecer medidas para el fomento de la natalidad, como por ejemplo, servicio gratuito de guardería para niños de 0 a 3 años, tanto para empadronados como para residentes.

Otro aspecto que nos preocupa especialmente es el medio ambiente y la gestión de recursos. Apostamos fuertemente por la gestión sostenible y además con cuidado por nuestro entorno, como evitar los incendios forestales en lo posible. Una de nuestras propuestas es poner en marcha un plan de educación ambiental, para todos los vecinos pero espcialmente para los jóvenes. También queremos crear un grupo de trabajo voluntario, que se ocupe de nuestro entorno con diferentes acciones a favor del medio ambiente y fomentando la ecología. En cuanto a eficiencia energética, que también supone un ahorro económico, es el completar el cambio del alumbrado público a luces led, del que ya se ha completado en torno al 30 %.

Nuestro programa también tiene en cuenta la fuente de ingresos mayoritaria de nuestros vecinos y tenemos en cuenta la agricultura y ganadería. Proponemos seguir mejorando las infraestructuras ganaderas. Nuestros pastos se explotan comunalmente. Aplicaremos mejoras a las infraestructuras de manejo de ganado, para hacer que los ganaderos se queden en el municipio con mejores condiciones de trabajo. También vamos promover la celebración de un mercado y exposición de ganado una vez al año. Esto además es una apuesta por la historia local, ya que se trata de recuperar el famoso mercado de ganados que se celebraba en Tamames los martes en la plaza del ferial. Tomar el testigo de esa tradición ahora perdida y convertirlo en una selecta cita en el sector del ganado. Importante también es que hemos declarado nuevo suelo industrial y queremos oponerlo en valor, animando a empresas a que se instalen en la localidad, animando al desarrollo de la industria.

Finalmente, queremos seguir mejorando las infraestructuras urbanas de la localidad. Un nuevo sondeo de agua, ya que solo contamos con uno y es insuficiente, también queremos contar con un plan de sequía. Hay que reformar el pabellón de deportes, que tiene mucho uso por parte de los vecinos y necesita una revisión, especialmente de la cubierta. También se pretende reformar la plaza Mayor, puesto que la disposición actual no permite su aprovechamiento para actos culturales y festivos debido a sus jardines interiores. Será un cambio sencillo que permita un uso más eficaz. Además, queremos regular el tráfico y el estacionamiento en el centro, especialmente en fechas de gran afluencia de público. En la piscina municipal es necesaria una mejora de la red de riego y hay que mejorar el césped.

Otras actuaciones previstas para el futuro son el fomento del turismo, con la creación de rutas de senderismo que conecte con otras rutas de largo recorrido en la Sierra de Francia o la comarca de la Calería, llamando la atención de los aficionados.

Finalmente, queremos actualizar algunas ordenanzas municipales, como la del uso de agua para huertos de autoconsumo. Actualmente no está previsto y nos parece que dentro de unas características es algo que se debe fomentar. Además, también se redactará una nueva ordenanza de terrazas de bares y restaurantes, para que todos los establecimientos tengan los mismos derechos y condiciones.

¿Qué nos cuenta de su equipo de candidatos?

Tengo la suerte de contar con siete personas del pueblo muy implicadas y trabajadoras. Son todos de diferente edad, y con muchas inquietudes, siendo un buen reflejo de todos los vecinos de Tamames. Somos un equipo, dispuestos a arrimar el hombro y trabajar por todos. El próximo 17 de mayo tendremos un acto en el que todos los vecinos nos podrán preguntar lo que deseen, podrán sugerir, exponer cualquier tipo de duda... queremos escuchar toda opinión de los vecinos para poder ofrecer las mejores soluciones posibles. Si las ideas son buenas, da igual de quien procedan. Lo que buscamos es lo mejor para el municipio, para todos nosotros.