Una pista para motos y un espacio joven, promesas más destacadas del PP en materia de Deporte y Juventud

Jueves, 9 de mayo de 2019

El Partido Popular ofreció una comparecencia a primera hora de la mañana del jueves en los Campos de Toñete para presentar sus propuestas electorales, por un lado, en materia de Deporte, y por otro lado, para las áreas de Juventud, Infancia, Mayores, Igualdad, Asuntos Sociales y Sanidad (las medidas íntegras se pueden encontrar más abajo). Esas delegaciones las asumirían, respectivamente, Víctor Gómez Sánchez y Paola Martín Muñoz, apuntando el candidato a alcalde, Marcos Iglesias Caridad, que tiene “grandes expectativas” puestas en ellos.

La prioridad deportiva es el Francisco Mateos

En materia deportiva, Marcos Iglesias considera que “hay que ir mejorando y adecuando las instalaciones de la ciudad”, porque “el deporte aglutina a mucha gente”, incluido a “buena parte de la juventud”. Tanto Marcos Iglesias como Víctor Gómez remarcaron que el objetivo principal de intervención es el Francisco Mateos, “la instalación que sufre más deterioro”. De igual modo, creen que el Pabellón de Conde de Foxá necesita algunas mejoras, como por ejemplo en lo relativo a la valla de la pista.

Como propuesta más novedosa en este ámbito, el PP quiere crear una pista para motos, dentro de lo que permita el Plan General de Ordenación Urbana. Según indican, “lo demanda mucha gente, más de lo que parece”, considerando que puede generar “turismo deportivo”. En este sentido, Víctor Gómez quiere que los deportistas que vengan a disputar un evento a Ciudad Rodrigo se queden todo el fin de semana “y se lleven un buen recuerdo”.

También en materia de instalaciones, el PP quiere habilitar un rocódromo y mejorar las condiciones para la práctica de atletismo, “un deporte un poco olvidado”, en palabras de Víctor Gómez. Además, plantean crear, ante el “auge” del voleibol, una pista de este deporte al aire libre (y adecuar el Pabellón Eladio Jiménez para ello); y habilitar pistas de petanca más allá de las 2 que tendrá el nuevo Parque de La Florida, que ven como insuficientes.

El número 4 de la lista del PP tiene como objetivos “equilibrar las subvenciones deportivas” después de que “estos años se haya creado polémica”; y potenciar el deporte de base, “porque se merecen un deporte de calidad”, impulsando los Juegos Escolares para que haya más competiciones en Ciudad Rodrigo (por ejemplo de campo a través) y que así los niños y jóvenes "no tengan que salir tanto”. Según apuntó Víctor Gómez, la apuesta por él es “una apuesta por el deporte, para que se viva día a día en Ciudad Rodrigo, no podemos pensar mucho en el futuro”.

Proponen crear una Junta de Asuntos Sociales

En lo que respecta al otro gran bloque dado a conocer en la mañana del jueves, su propuesta más destacada es la creación de un Espacio Joven para adolescentes. Según explicó Marcos Iglesias, quieren habilitar, “sin perjuicio de La Fábrica”, un sitio “céntrico en la ciudad para darle cabida a esos jovenzuelos que no pueden ir otros lugares pero no son niños”. De igual modo, desarrollarían el I Plan de Juventud: “aunque no es idílico, puede ser una vía para que la juventud tenga más protagonismo”.

Relacionado con los jóvenes, el PP asegura que reivindicarán “con insistencia” a la Junta de Castilla y León que haga un estudio sobre la viabilidad de implantación de nuevos ciclos formativos, y en caso de que la Junta no lo haga, “lo haríamos nosotros para que la reivindicación tenga fuerza”. En este sentido, recordó que el Equipo de Gobierno ha dejado en “un cajón” una moción presentada por ellos en la que se proponía hacer ese estudio.

En referencia a las ayudas del Ayuntamiento, el PP quiere revisar las ayudas por emancipación, “dándole una vuelta a los requisitos de renta, porque no son tantos los beneficiarios, se castiga a gente que no tiene renta”; así como las de maternidad: “los beneficiarios son escasos; es más propaganda del Equipo de Gobierno que realidad”; además de dar “publicidad” a las ayudas de transporte por estudios.

En materia social, los populares darían forma a una ‘Junta de Asuntos Sociales’ que agrupe a entidades como Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas y las Conferencias de San Vicente de Paúl, para que haya “una información más ágil”, además de preocuparse especialmente por la pobreza energética. En esta misma línea, muestran su voluntad de estrechar lazos con otras administraciones, calificando como “completamente inadmisible” el corte de relaciones con la Diputación. Marcos Iglesias expuso que hay que retomar el diálogo, aunque sin suprimir los técnicos que habilitó la entidad provincial tras la ruptura con el Ayuntamiento.

En lo que respecta a los mayores, planean realizar campañas de hábitos saludables, instalar más aparatos biosaludables en los parques, e implantar programas que atiendan a las personas que vivan solas; mientras que en materia de igualdad, proponen reforzar las estrategias a nivel educativo y potenciar el Espacio i.

Por último, y dentro de este gran bloque, comentaron su intención de mejorar el programa de ocio veraniego, aumentando la “calidad” de las actuaciones, y recuperando, “adaptado a los tiempos”, el ‘Festival de la Canción del Águeda’. Estas son las medidas íntegras de las dos áreas presentadas en la mañana del jueves:

> DEPORTES:

1) Mejoraremos las instalaciones deportivas municipales e impulsaremos programas y planes de adecuación de las instalaciones que permitan realizar actividades físicas con las máximas garantías de calidad y seguridad.

2) Mejoraremos el Campo Francisco Mateos, dado su deterioro. Trataremos de modernizar aspectos del Pabellón “Viejo” con el fin de hacerlo más funcional y adaptado a las nuevas necesidades.

3) Estudiaremos, en el marco del PGOU, la creación de una pista para motos.

4) Mejoraremos las condiciones de la práctica de atletismo en Ciudad Rodrigo.

5) Garantizaremos el equilibrio de las subvenciones deportivas.

6) Apoyo institucional a la creación de convenios de utilización y gestión de instalaciones deportivas. Impulso de convenios de colaboración con las asociaciones deportivas.

7) Optimización del horario de las instalaciones deportivas, especialmente los fines de semana.

8) Daremos apoyo a nuestros deportivas y clubes en sus diferentes especialidades deportivas.

9) Creación de encuentros deportivos transfronterizos y de campus multideportes.

10) Apoyaremos desde el Ayuntamiento la creación de eventos y campeonatos deportivos en nuestro municipio, en colaboración con la Diputación Provincial y otros entes públicos.

11) Ofreceremos cursos de formación deportiva.

12) Promocionaremos el deporte femenino, así como la práctica del deporte como formación fundamental de los niños y jóvenes, impulsando los juegos escolares en todos sus niveles.

13) Impulsaremos las actividades biosaludables y deportivas para personas mayores.

14) Colaboraremos con los clubes para erradicar las actitudes violentas en el deporte.

15) Ampliaremos las pistas de petanca, con el fin de que todos los grupos tengan su espacio.

16) Creación de una Pista Voleibol al aire libre, así como dibujar bien la pista de Voleibol en el Pabellón Municipal Eladio Jiménez.

17) Creación y señalización de senderos y rutas para senderismo y ciclismo. Retomaremos y daremos visibilidad a las rutas contiguas al Río Águeda.

18) Anclaremos puntos en paredes de instalaciones deportivas municipales para la creación de un rocódromo.

19) Levantaremos las protecciones del frontón del Valle de San Martín para que no salgan las pelotas a la vía.

20) La publicidad en las instalaciones deportivas será de los clubes, siendo fuente importante de sus ingresos.

21) Dotaremos de desfibriladores a las instalaciones deportivas que todavía no tienen (Pistas de Tenis del Valle de San Martín).

> JUVENTUD, INFANCIA, MAYORES, IGUALDAD, ASUNTOS SOCIALES Y SANIDAD

1) Desarrollaremos el I Plan de Juventud, deteniéndonos especialmente en las medidas orientadas al ocio saludable, formación y empleo de nuestros jóvenes. Reforzaremos la Semana de la Juventud y las políticas de juventud.

2) El Ayuntamiento participará en la formación sobre juventud proporcionada por otras Administraciones, así como en las ferias de juventud de otros lugares.

3) Creación de un espacio joven para nuestros adolescentes. Impulso al espacio La Fábrica.

4) Revisaremos las ayudas por emancipación o alquiler de nuestros jóvenes, dado que los requisitos de renta crean injusticias evidentes. Revisaremos los criterios de las ayudas por maternidad, con el fin de ampliar los beneficiarios. Daremos publicidad a las ayudas por transporte por estudios.

5) Continuación y mejoras en los espacios de estudios para los jóvenes.

6) Realizaremos campañas sobre hábitos de vida saludables para nuestros mayores. Impulsaremos para ellos actividades de ocio, cultura y entretenimiento.

7) Instalaremos biosaludables, favoreciendo la actividad física de nuestros mayores, en los diferentes barrios.

8) Mejoras en el programa de ocio y entretenimiento del verano para todas las edades. Apostaremos por una mejor programación festiva de verano.

9) Intentaremos recuperar, adaptado a los tiempos, el “Festival de la Canción del Águeda”.

10) Búsqueda de estrategias en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a nivel educativo. Revisión y mejora del actual plan de igualdad. Prevención de la violencia de género, y apuesta por la educación preventiva. Potenciación del Espacio Municipal de la Igualdad (Espacio “i”).

11) Mejoraremos las relaciones con la Diputación Provincial de Salamanca en materia de Asuntos sociales, cuyo Convenio fue eliminado unilateralmente por el tripartito de Ciudad Rodrigo.

12) Creación de la Junta de Asuntos Sociales de Ciudad Rodrigo donde se integren Cáritas, Cruz Roja, Manos Unidas y Conferencias de San Vicente de Paúl, coordinada por el Ayuntamiento.

13) Nos preocuparemos por los problemas de pobreza energética de las personas sin recursos, en colaboración con la ONGs del ramo.

14) Nos preocuparemos por las personas que viven solas, implementando programas en colaboración con las ONGs del ramo.

15) Reivindicaremos la desafección del antiguo Centro de Salud, con el fin de crear un espacio multifuncional en el mismo, dando cabida al movimiento asociativo interesado.

16) Nos opondremos a cualquier merma de los servicios sanitarios en nuestra ciudad, trabajando para que los mismos mejoren.

17) Apoyaremos a las asociaciones sanitarias de Ciudad Rodrigo en sus iniciativas y eventos.