“Un hombre orgulloso rara vez es agradecido, porque piensa que todo se lo merece.”( HENRY WARD BEECHE)

Ingratitud es una forma de mostrar hacia otro, indiferencia y desprecio. Poseer un egocentrismo tan exagerado que hace olvidar a quienes que les beneficiaron. “La gente acaba por lo general sintiéndose desgraciada, por haber creído que la felicidad era una permanente sensación de indefinible bienestar, de gozoso éxtasis, de festival perpetuo. (MARIO BENEDET)

Proviene del latín ingratus, olvido de favores recibidos

Todos saben que me refiero por ingratitud, a la retirada del título —por el Alcalde y Consejeros del Ayuntamiento de Coruña— de Hijo Adoptivo de la mencionada ciudad de Don Manuel Fraga Iribarne.

No crean que estos individuos van por el difunto Fraga— “les importa un “pito”— la mayoría no llegaron a conocerlo.

No señores podemitas, separatistas, bildus, mareas etc, etc con el beneplácito del “Sanchismo” van por nuestros valores: destruir la monarquía—al rey Juan Carlos lo puso en el cargo un Dictador—Fuera su heredero, Felipe VI. ¿Les importa el General Franco? tampoco, son cortinas de humo para tapar sus fechorías gubernativas. Ahora no es culpa de Sánchez y la Moción de Censura,, tuvimos elecciones, parece que toda la nación se ha vuelto sanchista, roja. La Ley de memoria Histórica, hizo que resucitara el espíritu revanchista, nunca España estuvo tan dividida, solo sirve para estimular rencillas que dormían en el terrado, volvemos a los años 30 del siglo XX, fuera Iglesia, fuera curas, fuera monjas, fuera religión, fuera…¡ Peligro!

Les mueve el odio, no saben aceptar—como generosamente hicieron otros políticos de fuste en 1978— otro objetivo propuesto por estas mentes lucidas, destruir LA CONSTITUCIÓN, cosita por aquí, otra por allá y…nada. Agua de borrajas. La ignorancia se paga señores, aupados por la escoria analfabeta y rencorosa, les dejo con un fabula, no sin antes pedir al Alcalde de la Coruña, señor Ferreiro, deje envida rencor ,como gallega me siento muy triste, viendo que la CIUDAD DE CRISTAL, no se limpia, los cristales cada día están más opacos, no olvide Ferreiro, que a Fraga, puede usted quitarle los nombramientos y honores que desee, pero siempre… será HIJO ADOPTIVO DE LOS CORUÑESES DE BIEN… copien y déjense de memeces, con ellas no demuestran otra cosa que miseria, empobrecimiento y cortedad de miras.

FABULA

LA SERPIENTE CON ALAS

Cuenta una leyenda que hace mucho tiempo, vivía en la zona en donde ahora se encuentra el hermoso cenote de Chen Ha un joven con su mujer. El chico, había vivido hasta hacía poco con sus padres, un poco más abajo. Pero al conocer a la muchacha, se casó y comenzó a vivir por su cuenta.

Al chico no le iba nada mal el cultivo, y consiguió vivir con holgura, además de tener alimento de sobra. Pero su padre murió, y su madre quedó viuda.

Por qué el joven fue castigado

La viuda comenzó a tener problemas para mantener sus sembrados y pronto se quedó sin alimento. Así que subió a casa de su hijo a pedirle un poco de maíz. Su hijo le dio un poco pero protestó bastante al hacerlo. Y a los pocos días, al ver que su madre regresaba a por más, escondió todo lo que tenía y le dijo que no le quedaba maíz para darle.

La pobre mujer se fue muy apenada, consciente de que su hijo le mentía, ya que se podía ver desde fuera el campo próspero, repleto de mazorcas.

Ante este gesto, los dioses decidieron castigar al chico, abriendo un profundo cenote en donde estaba su casa. La vivienda se hundió en las aguas, y el chico fue convertido en una serpiente con alas.

Se cuenta que en las noches de luna llena, se puede ver en ocasiones a la serpiente alada volar por la zona del cenote sin descanso, y que en días en los que el agua del cenote de Chen Ha están cristalinas, pueden intuirse en el fondo algunos restos de la vivienda.

Dato curioso: El cenote de Chen Ha existe y ha sido hasta ahora un punto de turismo al que acudían muchos amantes del buceo. Es un paraje muy hermoso de Yucatán y su interior está repleto de extrañas cavernas