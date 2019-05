“Los profesionales de Enfermería somos imprescindibles en Sanidad y se nos tiene que ver”

Domingo, 12 de mayo de 2019

La ley de ratios, desarrollo de especialidades, un mayor reconocimiento profesional y más presencia en los puestos de gestión, demandas que revierten en una atención de más calidad

“La Enfermería es el pilar fundamental de la Sanidad”, pero “nuestra profesión no está valorada y no está visibilizada”, subraya Óscar García, secretario provincial de SATSE Salamanca, sindicato que trabaja desde sus inicios para lograr un mayor reconocimiento y visibilidad de los profesionales de Enfermería e impulsor de la campaña en vigor de recogida de firmas para establecer por ley un número máximo de pacientes por cada enfermera o enfermero. “Con unas plantillas por debajo de la media europa, 5 enfermeras por cada mil habitantes, ni la calidad que puedes ofrecer, ni las condiciones laborales de los propios profesionales son las adecuadas”, añadiendo que, en numerosas ocasiones, “trabajamos en condiciones de estrés, con retribuciones no adecuadas a la cualificación o el trabajo que realizamos”, a lo que se suman “los problemas con las bolsas de empleo, con las oposiciones”. No menos importante es el reconocimiento de las especialidades de Enfermería.

La Ley de ratios de enfermería por SATSE establece que en los hospitales españoles, como regla general, haya un máximo de seis pacientes por cada enfermera, pudiéndose asignar hasta ocho, y en los centros de salud, la asignación de población por cada enfermera o enfermero no deberá superar los 1.500 habitantes. Los datos constatan que España está a la cola de Europa en número de enfermeras por habitante. ¿Cuántas enfermeras necesitamos? “En Salamanca habría que doblar la plantilla; la media europea, que la pone Portugal, es de 8 por cada mil habitantes, en Salamanca es de 4,3”. Aunque las cifras varían según comunidades, “en Castilla y León tenemos además el problema de la dispersión, la población envejecida”

Las enfermeras están presentes en muchos ámbitos, “no solo estamos hablando de servicio público de salud, servicios sociales, residencias privadas, emergencias sanitarias...”, pero como apunta el secretario provincial de Satse, “hay una cosa que no ha cambiado, seguimos sin enfermeros y enfermeras en puestos de relevancia, de gestión. Llegamos a la direcciones de enfermería, pero tenemos que estar presentes en puestos más altos (gerencias, consejerías)”, porque, como añade, “necesitamos gestores responsables y competentes en Sanidad, no políticos”.

“Nos valoran cuando han estado en el hospital y conocen nuestro trabajo”, apunta María Jesús Domínguez, enfermera de Cirugía Cardiaca y con más de 40 años de experiencia. “La plantilla está muy reducida, no es de extrañar que muchos profesionales padezcan depresión o estrés”, y es que, algo que los pacientes desconocen, es que “nuestro hospital es un hospital de referencia, con lo cual atendemos pacientes de otras provincias como Ávila, León, Zamora, Burgos o, en el caso de nuestra especialidad, del norte de Extremadura”.

Visión compartida de la situación de la profesión de Enfermería por los más jóvenes, como Rebeca, enfermera especializada en Obstetricia (matrona), quien señala que “lo que hace falta es más enfermería en la gestión, aportaría nuestra visión, se nos escucharía un poco más”, añadiendo que “a veces estamos tan focalizados en lo asistencial que se nos olvida que podemos abarcar muchas cosas (docencia, gestión, investigación...)”.

En su caso pone el acento además en las condiciones laborales de los profesionales de Enfermería que inician su carrera. “La precariedad de los que comenzamos es una lucha constante”, como tener que trasladarse a otras provincias “para 2 o 3 días”. De hecho, desde Satse reconocen casos de profesionales que “en una media de 180-190 días han tenido 44 contratos de trabajo”. En su caso, “decidí especializarme, es el futuro y lo que va a permitir que haya unos cuidados de más calidad”. Obstetricia es una especialidad que “está muy reconocida, y eso me da seguridad al enfrentarme a cada trabajo”.

“La figura de la matrona es muy autónoma, en Atención Primaria tienen sus consultas, y ese es el modelo”, porque, como apunta Óscar García, “el modelo de Primaria hay que acoplarlo a las necesidades actuales porque ha cambiado la sociedad, ahora el paciente es crónico, pluripatológico, polimedicado, y lo que necesita son cuidados de Enfermería, prevención, promoción y educación para la salud”.

Respecto a las bolsas de empleo, la demanda es sencilla, “su actualización al menos una vez al año”, para evitar que los profesionales de Enfermería sean penalizados durante tres meses por “no coger el teléfono”. Otra de las demandas pendientes es la elaboración de un itinerario laboral para los profesionales de Enfermería hospitalaria, para evitar “perder profesionales con mucha experiencia” y que, ante “el nivel de estrés o de intensidad de algunas plantas”, optan por el traslado a los centros de salud.

Especialidades de enfermería

La Enfermería, subrayan, “tiene que ir avanzando con el desarrollo progresivo y responsable de las especialidades”. pero el camino no está siendo fácil. “La especialidad de Enfermería Familiar Comunitaria se intenta empaquetar dentro de Primaria, pero también tiene que haber especialistas en el hospital; lo mismo con los especialistas de Pediatría, tienen que estar en las consultas de Primaria”.

De las especialidades que se están impulsando, la de enfermería de cuidados médico-quirúrgicos, “todavía no tiene ni el plan de estudios desarollado, no salen plazas por la vía EIR, por lo que tenemos un paquete de profesionales que están en terreno de nadie”. Una situación que achacan a la “desidia por parte del Ministerio de Sanidad con el desarrollo, avance y promoción de las especialidades”. Enfermería de Salud Mental, enfermería del trabajo, geriátrica, familiar y comunitaria, obstétrico-ginecológica (matrona) y pediátrica son las otras especialidades implantadas.

El mensaje positivo es que, a pesar de todos los problemas, queremos que se nos vea avanzamos, las especialidades van dando pasos, investigamos, estamos empezando a gestionar. Quiero animar a todos los profesionales a que salgan y den esa visión a los gestores, somos imprescindibles en Sanidad y se nos tiene que ver.

Reconocimiento

“Nos gusta nuestra profesión”, coinciden, al igual que al señalar que “la motivación no siempre es retribución económica, es reconocimiento profesional”. Coincidiendo este mes de mayo con el Día Mundial de la Enfermería (12 de mayo), y antes, el Día de las Matronas (5 de mayo), desde Satse Salamanca “animan a todos los profesionales a que salgan y den esa visión que necesitan los gestores y los políticos, porque somos imprescindibles en Sanidad y se nos tiene que ver”.