Funcionarios de Justicia se concentran este miércoles por un incremento del complemento específico

Martes, 7 de mayo de 2019

Desde Comisiones Obreras Salamanca aseguran que esta movilización viene motivada por la postura “absolutamente inamovible” del Ministerio de Justicia por alcanzar un acuerdo

Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ Y UGT han convocado a los funcionarios de Justicia del ámbito no transferido a concentrarse este miércoles, 8 de mayo, de 11.00 a 11.30 horas, en los centros de trabajo por un incremento del complemento específico digno.

Desde Comisiones Obreras Salamanca aseguran que esta movilización viene motivada por la postura “absolutamente inamovible” del Ministerio de Justicia por alcanzar un acuerdo sobre el incremento del complemento específico, puesta de manifiesto en la última reunión con el Secretario de Estado, quien manifestó que “esa cuestión ni figura, ni tienen previsto que figure, en la agenda del actual equipo ministerial ocurra lo que ocurra en las próximas elecciones”.

Recuerdan que en el ámbito no transferido de la Administración de Justicia, gestionado por el Ministerio de Justicia, con más de 9.500 funcionarios, es “el que tiene peores retribuciones por el complemento específico del conjunto del Estado, dicho complemento no ha sido revisado desde 2008 (además de haber sido sometido a los recortes generales desde 2010)”, indican en un comunicado. La diferencia con la Comunidad Autónoma con mayores retribuciones supera los 500 euros mensuales y la diferencia con la Comunidad de Madrid, donde trabaja personal transferido y no transferido, supera los 320 euros mensuales. Para CCOO es “prioritario e irrenunciable lograr un incremento del complemento específico que nos equipare al menos a la media de lo que se percibe por este concepto en la CCAA transferidas, en todo caso superior a los 300€ mensuales”.

Según explican desde CCOO, a esta situación de conflicto se llega por “la falta de la más mínima voluntad por parte del Ministerio para eliminar esta discriminación salarial; es más, la postura del Ministerio es de abierto desafío a los trabajadores invitándoles a la movilización y no demuestran ningún recato cuando justifican su talante negociador con jueces y fiscales que niegan al resto de funcionarios, condenándonos sine die a ser los peores pagados de toda la Administración de Justicia”.

Están convocados a esta movilización los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia destinados en las Comunidades Autónomas de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, y los Órganos Centrales en Madrid (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Juzgados Centrales de lo Penal, Contencioso e Instrucción, así como la Fiscalía General del Estado, Fiscalías especiales, el Instituto Nacional de Toxicología y el Registro Civil Central), territorios gestionados por el Ministerio de Justicia y de los Cuerpos de Letrados y cuerpos especiales del INTCF de toda España.