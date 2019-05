El PP se compromete a no subir los impuestos y a implantar bonificaciones en el IBI y en el IAE

Martes, 7 de mayo de 2019

No remunicipalizarían ningún servicio y reivindicarían a la Junta suelo industrial de promoción pública para “si un día viene un tren”, poder cogerlo

Cuando faltan apenas dos días para el inicio de la campaña (en la medianoche del jueves al viernes) para las Elecciones Municipales del domingo 26 de mayo, ha llegado la hora de que los partidos políticos presenten los programas con los que concurren a esos comicios en Ciudad Rodrigo. La primera formación en abrir el fuego, a primera hora de la mañana del martes, fue el Partido Popular, que presentó en su sede sus propuestas en dos áreas: Fiscalidad, prudencia financiera y deuda, y Comercio, empleo e industria (se pueden encontrar íntegras más abajo).

Según expresa el candidato a la Alcaldía Marcos Iglesias, “esta legislatura se han perdido muchas oportunidades, y con otras políticas se podría haber creado otro marco”, planteando que “debe haber una fiscalidad encaminada al fomento del emprendimiento y a crear un marco por si un día viene un tren, cogerlo”, todo ello con el objetivo principal de “fijar población”.

Para el PP, el “gran reto” de la próxima legislatura es la creación de suelo industrial de promoción pública, anunciando que reivindicarán “con insistencia” a la Junta de Castilla y León su puesta en marcha. Marcos Iglesias expresa que ya se lo ha planteado al candidato del PP al ente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, “y ha recogido el guante”. El candidato a la Alcaldía entiende que debe ser “la gran reivindicación” de la próxima Corporación, porque “sino se crea, en Ciudad Rodrigo no habrá oportunidades”.

Reducirían las tasas por la apertura de negocios

En materia fiscal, el Partido Popular se compromete como línea de partida a no subir los impuestos (“y si hubiera posibilidad los bajaríamos”), recordando Marcos Iglesias que PSOE y Ciudadanos anunciaron en la campaña de 2015 que no los iban a subir y al final los subieron. Unido a la revisión catastral realizada, “ha aumentado la presión fiscal”, destacando que la recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles ha pasado de los 2.611.000€ de 2015 a los 2.968.000€ de 2018, o que han aumentado la ORA y las tasas de alcantarillado y de suministro de agua.

Como propuestas en materia fiscal, plantean que se implanten bonificaciones de hasta el 95% -al igual que ya ocurre con el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO)- en el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas y en el de Plusvalías a aquellas actividades económicas que “sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración”. Al igual que para el ICIO, estas exenciones serían aprobadas por el Pleno.

De esos impuestos mencionados, el PP promete una bonificación del 50% en el Impuesto de Actividades Económicas del 3º al 7º año de actividad empresarial (el 1º y 2º año ya están exentos de pago), y para aquellas empresas que demuestren ausencia de beneficios o pérdidas. De igual modo quieren acometer una bajada de las tasas a pagar por la apertura de un negocio, que ven “elevadas”: “los emprendedores tienen que tener facilidades”.

Quieren mejorar los polígonos

En esa misma línea, quieren implantar medidas de estímulo para fomentar el alquiler de locales comerciales, así como que el Ayuntamiento proporcione visibilidad en redes a empresas mirobrigenses, a quienes querrían concitar en torno a un cluster que permita generar sinergias y grupos de trabajo empresarial.

En materia virtual, se comprometen a trabajar por mejorar Internet (así como el adecentamiento, señalización y seguridad) en los Polígonos, además de intentar buscar alianzas con empresas tecnológicas y grupos digitales. De hecho, los populares asociarían las nuevas tecnologías a la actividad económica con una Concejalía de Empleo, emprendimiento, innovación y nuevas tecnologías.

En relación con esas áreas, apuestan por la educación empresarial con cursos de formación y empleo, por la innovación con concursos, por la mejora de la iluminación navideña de las zonas comerciales, y por la dinamización comercial (incluido campañas para estimular la compra en Miróbriga).

Como cuestiones que ‘seguirían’ de la presente legislatura, el PP daría continuidad al Martes Chico y al Martes Mayor, así como a la bolsa de empleo para la limpieza de los edificios municipales, pese a que en su día no estuvieron de acuerdo con la remunicipalización “porque se envió al paro a 14 familias”.

Para el PP, el ahorro en el servicio que argumenta el Equipo de Gobierno “no es tal”, ya que no se incluye la dirección técnica como gasto. Pese a que este servicio no lo volverían a licitar, los populares indican que no remunicipalizarían más servicios públicos. Mientras, en relación a las bolsas de empleo, quieren “mejorarlas”.

De igual modo, los populares se comprometen a apoyar el Vivero de Empresas, el Mercado de Abastos “como centro neurálgico de nuestro comercio comarcal”, y a la Universidad de Salamanca para actividades conjuntas a través del Parque Científico, queriendo asimismo ahondar en las relaciones con Portugal. Estas son las medidas íntegras de las dos áreas presentadas en la mañana del martes:

> COMERCIO, EMPLEO E INDUSTRIA:

1) Reivindicaremos con insistencia a la Junta de Castilla y León la creación de suelo industrial de promoción pública. Impulsaremos el suelo industrial en nuestra ciudad.

2) Potenciación de la concejalía de empleo, emprendimiento, innovación y nuevas tecnologías.

3) Trabajaremos por incentivar el alquiler de locales comerciales y de negocio, en colaboración con las empresas y propietarios implicados.

4) Apuesta por la educación empresarial y comercial a través de cursos de formación y empleo y cualificación profesional, especialmente para nuestros jóvenes y sectores con dificultad laboral.

5) Fomento de la innovación empresarial a través de concursos y otras medidas de fomento.

6) Concitaremos las empresas y negocios locales en torno a un cluster, favoreciendo la visibilidad de nuestros negocios, generando sinergias y grupos de trabajo empresarial. Proporcionaremos visibilidad en la red a las empresas mirobrigenses.

7) Mejoraremos la iluminación de Navidad en las zonas comerciales, aumentando el compromiso del Ayuntamiento.

8) Apostaremos por la dinamización comercial, en sintonía con las asociaciones del ramo y comercios implicados.

9) Mantendremos un contacto continuo con las asociaciones de autónomos, comercio, hostelería e industria, desarrollando proyectos conjuntos.

10) Creación de campañas, junto con los empresarios y comerciantes locales, para estimular la compra en Ciudad Rodrigo.

11) Impulso y apoyo al Mercado Municipal de Abastos como centro neurálgico de nuestro comercio comarcal. Diálogo con los empresarios del Mercado de Abastos, atendiendo sus inquietudes.

12) Mejora de los requisitos y condiciones de la bolsa de empleo municipal. Continuaremos con la bolsa de limpieza de interiores (no estuvimos de acuerdo sobre cómo se hizo la remunicipalización, pero continuaremos el modelo de bolsa, mejorándolo). No re municipalizaremos más servicios públicos, y en ningún caso dejaremos a familias en paro como se hizo en esta legislatura.

13) Apoyo e impulso de las relaciones institucionales con Portugal, buscando estrategias comerciales conjuntas y líneas de cooperación transfronteriza.

14) Apoyo al Vivero de Empresas “Iris”, y a las iniciativas formativo-empresariales con la Universidad de Salamanca, en particular con el Parque Científico. Apostaremos por el asesoramiento y la búsqueda de fondos empresariales, especialmente europeos.

15) Enaltecimiento del comercio local. Daremos continuidad al Martes Mayor y al Martes Chico, evento este último ya consolidado. Reconoceremos la labor de nuestros comerciantes en tales eventos.

16) Trabajaremos por la mejora, adecentamiento, señalización, mejor internet, y seguridad de nuestros polígonos industriales.

17) Buscaremos alianzas con empresas tecnológicas y grupos digitales.

> FISCALIDAD, PRUDENCIA FINANCIERA Y DEUDA :

1) No subiremos los impuestos municipales y no mentiremos como hizo PSOE y Ciudadanos que dijeron que no los subirían en la campaña electoral de 2015 y luego subieron el IBI un 3 % y el Impuesto sobre Vehículos entre el 7 y 10 %, así como una revisión catastral que también ha aumentado la presión fiscal.

2) Abordaremos los impuestos municipales con el fin de incentivar la actividad empresarial en Ciudad Rodrigo.

3) Recogeremos en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles la bonificación (de hasta el 95%) a los bienes inmuebles donde se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de momento del empleo.

4) Aprobaremos incentivos fiscales en el Impuesto sobre Actividades Económicas favorecedores de la actividad empresarial:

-Bonificaremos al 50% el Impuesto sobre Actividades Económicas para quienes inicien una actividad empresarial del 3 al 7 año (hasta el 2 año quedan exentas).

-Bonificaremos al 50% en el Impuesto sobre Actividades Económicas a aquellos empresarios que demuestren ausencia de beneficio o pérdidas.

-Regularemos los aspectos formales y sustantivos para bonificar (hasta el 95%) a las empresas que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

5) Regularemos en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre las Plusvalías Municipales (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) la bonificación de hasta el 95 % en los supuestos de transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

6) Revisaremos a la baja las tasas municipales ligadas a la licencia de apertura de locales de negocio, favoreciendo el autoempleo y la apertura de nuevos comercios y empresas.

7) Eliminaremos la deuda del Ayuntamiento, y trataremos siempre de regir las actuaciones municipales por el principio de prudencia financiera.