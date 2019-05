Quedarse en casa puede ser más divertido que salir de ella

Martes, 7 de mayo de 2019

Google, Facebook, internet, smartphone, la mayoría son conceptos que se hicieron realmente populares hace 10 años. Pero su utilidad cotidiana hace que ya sea casi imposible concebir la vida sin ellos.

Lo impactado todo a nivel de la rutina de la persona promedio. Desde las citas hasta el entretenimiento, en el cual incluimos las noches de fiesta. Por eso, hoy nos hacemos una pregunta: ¿puede el internet hacer que una noche en casa sea la mejor de nuestras vidas?

Películas y juegos

Todos hemos escuchado esa popular frase “Netflix & Chill” y sabemos que significa diversión en casa. Si antes era necesario ir al cine para ver una película de la que todos estuvieran hablando, pues hoy es tan simple como acceder a un servicio de streaming y ver lo que quieras ver.

Y si la noche va a ser de series o películas, de seguro que no hay intención de cocinar. Así que puedes tomar tu teléfono inteligente, hacer par de clics y pedir comida a domicilio, la cual puedes pagar con dinero en efectivo o domiciliar pagos a tarjetas de crédito o monederos digitales.

Pero si las pelis no son lo tuyo y prefieres algo en lo que seas más protagonista, la opción de los juegos de video y el entretenimiento de casino en línea es lo que buscas.

Las consolas como el PS4 y el Xbox One cada vez son más completas y también más populares. Call of Dutty, FIFA y Grand Theft Autos son los títulos más populares, aunque el Minecraft y ahora Fortnite no se quedan atrás.

Para los jugadores en un sentido más amplio de la palabra, los juegos de azar online son la mejor opción. Probar suerte, ejercitar el cerebro, divertirse y además ganar dinero es la opción que muchos toman al visitar Mr Green casino online para jugar al poker, blackjack, tragamonedas y mucho más.

Si estas opciones no son una noche moderna soñada, ¿entonces qué si lo es?

Las videollamadas son preferidas por muchos

Cuando cae la noche y el sueño comienza a golpear, muchos aprovechan la noche no para el entretenimiento, sino para conectarse con esos seres queridos que la distancia los mantiene lejos.

Para muchos, no son la fiesta ni los juegos lo que les hace felices, es el compartir con personas especiales. Hoy es mucho más fácil (y económico) el hablar o incluso ver a los demás.

Solo basta con una videollamada para conectarse con alguien del otro lado del globo y hacerle saber cuánto le extrañamos y conocer un poco de su día. Inclusive, si una familia es numerosa, siempre está la opción de las videollamadas grupales en las que todos pueden participar.

Las personas más sociales y apegadas a sus seres queridos pueden encontrar en las aplicaciones de llamadas y mensajería la mejor manera de armar su sábado por la noche.

Lo que antes era impensado, ahora es una realidad. Quedarse en casa jamás fue tan divertido como en esta época. Y es que nunca antes fue posible, como lo es ahora, hacerlo todo desde la comodidad del hogar.