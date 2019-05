El 3º Día | 6 Mayo

Lunes, 6 de mayo de 2019

Uno de los equipos de la NFL, los Atlanta Falcons, ha presentado su calendario de partidos para la próxima temporada (hay que recordar que en la NFL no juegan todos contra todos, sino que cada equipo solo juega cada año en la fase regular 16 encuentros) de una forma bastante peculiar, al estilo de Juego de Tronos. Durante esa promo, hay un guiño a una de las jugadas más comentadas de los playoffs de la última temporada, cuando los árbitros no pitaron una falta bastante clara de Los Ángeles Rams sobre los New Orleans Saints.

- Procesión de cascos : Realmente esto pierde en imagen respecto a la ‘acción real’, pero fue bastante curiosa la procesión de jóvenes entrando el pasado martes en el Pabellón Eladio Jiménez vestidos de negro y con los cascos levantados para jugar uno de los partidos del Trofeo San Cayetano.

- Info actualizada : Ese Trofeo contó con una información bastante actualizada, como se refleja en esta doble hoja informativa colocada en la tarde del miércoles en Conde de Foxá (al lado había otra con la programación para esa tarde).

- 22/23 : Dos de los jugadores del equipo campeón de categoría juvenil, Inter-Mitente, lucieron camisetas del jugador del Real Madrid Isco, pero con dorsal diferente: David Cepa lució el 22 y Pablo Ramos el 23.

- Yo no he sido : Durante la final de categoría juvenil hubo un gol sin autor claro del equipo campeón que, a diferencia de lo que suele ser habitual, ‘nadie quería’, o mejor dicho, todos querían que se le adjudicase a Javi Casti, que estaba luchando por el pichichi de la categoría, que al final conquistó.

- Ya que estás... : Quedaba poco para el final de la final juvenil cuando uno de los jugadores de Inter-Mitente, Álex Sánchez, se acercó a beber agua -aprovechando un miniparón- a la fuente situada a la entrada en Conde de Foxá. Según volvía a la pista, desde la grada le pidieron que, ya que estaba por allí, fuera a abrir una de las puertas del Pabellón que da al patio del Colegio San Francisco para que corriese un poco el aire.

- Desalojo : Estaba a punto de comenzar la segunda parte del partido de infantiles de la tarde del sábado entre Ciudad Rodrigo y Trinitarios cuando uno de los jugadores visitantes se dio cuenta de que dentro del campo había una niña tumbada tranquilamente (con otra jugando cerca de pie). Sin que el árbitro se llegase a percatar, el propio chaval fue a decirles que se fueran (en la foto quedan justo detrás de los palos).

- La primera : El ganador de la Media Maratón del domingo, Alberto Marcos, quiso hacerse una foto especial con la cinta que había ‘atravesado’ a la hora de cruzar la meta, porque, según el propio atleta comentó, “es la primera que gano”.

- Los Juan Franciscos : Los dos atletas de la imagen estaban acercándose a la meta, situación que iba aprovechando el speaker, Chuchi Caridad, para ir comentando su nombre a partir de su dorsal. En este caso, el speaker descubrió que no sólo tenían un dorsal ‘parecido’ (con los números invertidos 129-192), sino que también compartían nombre compuesto: Juan Francisco.

- Accidentada llegada : La llegada de las tres primeras mujeres a meta fue un poco ‘accidentada’. Para la primera de ellas hubo que sacar entre atleta y atleta la cinta de campeón, que tuvo que ‘esquivar’ otro atleta según llegaba. En lo que respecta a la 2ª clasificada, entró cuando la meta estaba ‘tapada visualmente’ por la ganadora en el momento de levantar la cinta para los fotógrafos. Y en lo que se refiere a la 3ª, en principio se desvió hacia Sánchez Arjona siguiendo la bici que iba con ella para indicar que era la 3ª clasificada.

- Homenaje a los campeones : Uno de los participantes en la prueba, Josito Moreiro, hizo un homenaje con su camiseta al equipo que entrena en el III Columnas, el Alevín A, que se ha proclamado campeón de la Liga Asafusa.

- Unas espontáneas : Una vez ‘cerrada’ la meta tras alcanzarse el tiempo máximo de realización de la Media (2 horas y 15 minutos), tres mujeres que estaban como público decidieron echarse una carrera por la Plaza para entrar triunfales bajo el arco de meta, que todavía no había sido desmontado.

- Mejor rosa : Una de las atletas que subió al podio a recoger un trofeo, recibiendo el correspondiente tiesto donado por Asprodes, pidió a las chicas encargadas de ese reparto que se lo cambiasen por uno con flores de otro color.

- La plaquita : A otra de las atletas, según bajaba del podio, se le desprendió la plaquita del trofeo, estando atento Santi Ajenjo para recuperarlo.

- Team Run&Go : Durante la ceremonia de premiación hubo bastantes risas en Conde de Foxá por las múltiples formas en que Chuchi Caridad pronunció el nombre del equipo ‘Team Run&Go’.

- Preocupado : En el partido de la tarde dominical en el Francisco Mateos entre Ciudad Rodrigo y Villa de Simancas, hubo un momento en el ecuador de la primera parte en que un jugador mirobrigense quedó tirado en el suelo, preocupándose por él, desde la otra banda, uno de los visitantes: “Eh, arbi, el de Ciudad Rodrigo”. En ese momento iban ganando y les interesaba ir perdiendo tiempo.

- Los guantes : Desconozco cómo surgió, pero el portero suplente del Villa de Simancas, Adrián Pereira, le regaló en el descanso unos guantes a varios jugadores alevines mirobrigenses que estaban detrás de la portería donde estaban calentando los visitantes.

- La Educasió : La actitud de algunos aficionados visitantes dejó bastante que desear en el Francisco Mateos, algo que continuó haciendo una de ellas en redes sociales, en réplica al tweet donde enlazábamos la crónica del partido.

