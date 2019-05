Sí y  No, en las relaciones sexuales. La necesidad de la ética del consentimiento

Lunes, 6 de mayo de 2019

Bien me parece que los juristas intenten definir mejor estas cosas. Pero no es fácil. Creo que, reconociendo la necesidad de un código penal igualitario y no sexista, hemos de poner también el acento en la educación ética de los ciudadanos.

Entiendo que en las manifestaciones de protesta contra las sentencias se griten eslóganes “simples” y que haya campañas sociales de “Me Too”. Pero las ministras del gobierno y el propio movimiento feminista deberían ser más cuidadosas, reconociendo que no es siempre fácil ni adecuado, en una sociedad democrática, dar por sentado que la versión de una mujer es siempre una verdad indiscutible.

Definir jurídicamente el consentimiento no es siempre tan fácil. Probar que no se consintió es, a veces, muy difícil. Cito algunas razones:

a.- Se puede decir “sí” de forma clara, con palabras o sin palabras. Esto es lo ideal.

¿Pero será tan fácil señalar la frontera en el caso de que no haya palabras? ¿Tendremos que llegar a un contrato escrito y firmado previamente?

Pero ¿Y sí los testimonios son contrapuestos? Hemos mejorado mucho en la forma de analizar la veracidad de los testimonios; pero los jueces necesitan más que la actitud del “Me Too”.

b.- Los procesos de seducción pueden llegar a ser confusos, especialmente si hay alcohol o drogas de por medio. ¿Cuál de las dos versiones del día siguiente es la verdadera?

c.- Una mujer puede no decir no y no resistirse, aunque no quería tener relaciones. La sorpresa, el shock o un estado de confusión pueden provocar una paralización o recurrir a la estrategia tan vez más primitiva: “hacerse el muerto, dejar hacer”.

d.- Una mujer (todos estos razonamientos también sirven entre homosexuales) puede consentir empezar la relación, incluso el coito, y después decir NO, en un momento del proceso.

e.- En las parejas estables hay mujeres que han interiorizado que deben “aceptar” siempre las peticiones del marido. Aceptan, pero no quieren. Hacen de la condescendencia no una virtud generosa ocasional, sino una obligación que no respeta su libertad.

A usted se le ocurrirán otras razones.

Por ello es necesario también educar en la ética de las relaciones sexuales y amorosas. En este caso la “ética del consentimiento”: prevenir posibles errores previos, ocuparse por saber si la pareja realmente quiere y consiente, no usar sustancias que nos lleven a perder la autonomía, etc. Y sobre todo, ser consciente de que la libertad es el don más grande que podemos tener, cultivar, exigir, defender y respetar los humanos.

No basta con el código penal. Hemos de mejorarlo; pero nuestra esperanza debe estar en la ética de las relaciones sexuales y amorosas.

¿Qué puede hacer el código penal en el siguiente caso? (reproduce la razón d.).

“Dos personas han bailado con mucha intimidad, se han excitado, besado, etc. Él la invita a su casa y ella acepta: beben, se desnudan, acarician e inician de forma consentida la penetración.

Pero un poco después ella le dice: “no quiero seguir, ¡para ya!, déjame”, me siento muy mal”

Él responde: “ya es demasiado tarde … y la fuerza a seguir coitando” .

¿Sabe usted que esta situación, habiendo iniciado o no el coito es una de las formas más frecuentes de violación de la libertad?

En la ética del consentimiento no se puede dejar la libertad fuera de la cama, ni hacerla esclava del consentimiento previo. La libertad es inherente a nuestra persona y no podemos dejarla tirada por el suelo, como podemos hacer con la ropa que llevamos o dejarla fuera de la habitación. Seguimos siendo libres y debemos respetar también el cambio de decisión. Eso nos hace humanos y dignos. Es la ética del placer y el bienestar compartidos.