Fútbol hasta en la sopa...

Este original título no es mío, yo lo recuerdo de las revistas humorísticas de mis tiempos infantiles, cuando Matías Guíu hacía sus crónicas sobre lo más inaudito de la época, siempre en clave de humor. Estos días he encontrado una excelente aportación a la literatura popular por parte de Alejandro Martín (ElPaís,18. abril.2019), expresiones referenciadas con el fútbol actual y que llegan a ser de uso diario. Y que levante la mano aquel que no haya utilizado alguna de ellas en su devenir diario, en sus relaciones laborales o personales: “Le metieron un gol”, como si fuera una afrenta cuando alguien recibió algo que no pensaba; “a bote pronto”, en aquellos casos que se dicen cosas sin mucha meditación; igual que es de entendimiento general aquello de “casarse de penalti” en un matrimonio celebrado con urgencia. Por supuesto, “chupar banquillo” es un estado de ánimo esperando la oportunidad; igual que cuando llegamos a la prejubilación o la retirada definitiva todos sabemos una manera de hacernos menos daño mental si aseguramos que: “He colgado las botas”. Por supuesto, a todos nos gusta que nos pongan las cosas muy fáciles y para ello recordamos a la otra parte: “Oye, cortita y al pie”.

Recuerda el articulista que existe el autoengaño voluntario como aquel personaje del escritor italiano Luciano Bianciardi cuando dice que “se regatea a si mismo”. Igual que el portero Camus aseguraba en algún escrito literario que “el balón nunca viene por donde uno quiere”. Es como esos políticos que se ven en un apuro ante cualquier planteamiento diciendo que “está tirando balones fuera”.Ya es muy normal utilizar la figura del “piscinazo” cuando alguien simula alguna situación, el fingimiento se adivina inmediatamente, eso sí menos los árbitros. Y cuando se dan oportunidades o aceptan opiniones de otros se habla de “dar bola”; en otras ocasiones, ante la indecisión, se expresa aquello de “dejarla botando”; o si viene al caso “echando balones fuera”. Por supuesto, si algo ocurre al límite del tiempo será “En el descuento”. Pero si el mentiroso acaba haciendo algo impropio es cazado en “fuera de juego”. El sinónimo de alabanza supina se ha convertido en “hacer la ola”, aquella imagen mejicana que nació en sus estadios futboleros. “Estar la pelota en su tejado”, es muy utilizado en la negociación de contratos entre futbolistas y clubes, así como cuando un compromiso no es formal del todo se dice que se juega una “pachanga”.

Por supuesto, simulando a los vagones postreros de un convoy ferroviario que solían llevar un “farolillo rojo”, así se denomina a los equipos que están a punto de descender en los últimos lugares. En la Primera División española tanto el Rayo Vallecano como el Huesca, a falta de dos partidos para finalizar la Liga, ya han descendido y su “farolillo rojo” compartido es posible que incorporen también al Gerona, quizás por sorpresa pudiera llegar Valladolid u otro. Por mi cuenta y riesgo, a mí me gusta recordar aquello del “gol del cojo”, acción inesperada del más inútil del grupo. También existe otra expresión despreciativa cuando decimos a alguien que “Lo más redondo que has visto es una pastilla de chocolate”. Por supuesto, existen otras como “golpeó el balón con la de madera” cuando algo se resolvió de la peor manera posible; o en el caso de los menos hábiles se le dice que “Le dio de uña”, en realidad utilizó la puntera. Por tanto, el fútbol es una buena fuente de expresiones para la vida misma tanto para alabar como para criticar. Otras expresiones mundanas dicen que “Remató con los cuernos”; o “Le dio con la oreja”; o “remató con el cogote”; etc. No digamos cuando algún gracioso comentarista asegura que “Controló la pelota con… sus partes blandas”. El fútbol ya cala en asuntos de la vida ordinaria de las personas.

Salamanca, 6 de mayo de 2019.