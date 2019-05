Día de la madre...o no

Una de las consecuencias, positivas, de haber pertenecido y pertenecer a los scouts es que uno tiene amigos y amigas repartidos por todo lo ancho y largo de la geografía nacional y mundial. Y así, uno me dice que su hija, pequeñita y muy lista y simpática, le ha confeccionado en la Guardería un regalito muy mono para su madre –un supercollar en cartulina recortada y pintada de vivos colores donde pone bien grande “mamá”- en el día de la madre, que según el Corte Inglés fue ayer, aunque yo venía celebrándolo el 8 de diciembre, Fiesta de María Inmaculada, antiguo y re-católico que es uno. Otros, sin embargo, me informan de que en su entorno norteño hace ya años que en los Colegios y Guarderías, sean públicos o privados da igual, los niños no elaboran regalitos ni para el día de la madre ni para el del padre, por respeto a las familias diferentes, alternativas. Es iniciativa de las AMPAs –Asociaciones de Madres y Padres de alumnas y alumnos, o alumnos y alumnas-, que no es lo mismo que las APAs –Asociaciones de Padres de Alumnos-, que utilizaban el anticuado masculino plural para señalar a ambos sexos o géneros; porque bien pudiera ser que sexo se refiera a los progenitores, que ya son hembra o varón sin remedio, mientras que los menores, aunque midan 1,85, son detentadores de género, que es un concepto mucho más abierto y cambiante como fruto de la educación y, en último término, de la decisión personal autoconstructiva del interesado o interesada.

Acabamos de participar, yo al menos, en un proceso electoral importante y ya somos convocados para otros tres procesos electorales simultáneos el 26 de Mayo -Europeas, Autonómicas y Municipales- salvo en algunas Comunidades Autónomas, donde algunos de estos procesos “no tocan”. Tanto en las Elecciones Generales recientemente celebradas, como en los antedichos tres procesos por celebrar, es mucho lo que está en juego. Pero hay algunos valores que son comunes a todos o casi todos los partidos en liza, valores generalmente aceptados, aunque en una democracia moderna, en una Sociedad abierta, todos los valores deberían someterse a crítica, precisamente para evitar su degradación y no dar por sentado ninguno de ellos como si fuera un dogma inamovible. Y así, valores comúnmente aceptados hoy en día podrían ser el de la igualdad entre hombres y mujeres, conforme a la guía espiritual del feminismo y de la ideología de género, así como valores rechazados, contravalores, serían el machismo y el patriarcalismo.

Claro que una cosa puede ser el estado general de opinión y otra muy distinta la realidad mostrenca, vamos, lo que antiguamente se conocía como “contradicciones del sistema”, que deberían hacernos pensar un poco, no sea que estemos errando en el análisis. Por ejemplo: llevamos décadas de educación en la igualdad de género, pero el número de mujeres asesinadas no disminuye o lo hace con demasiada lentitud. ¿Por qué la realidad mostrenca de los asesinatos de mujeres no se pliega al valor comúnmente aceptado de la igualdad de género?

Dicen que decía José Ortega y Gasset que “pensar es exagerar”, pero yo me quedo en una instancia previa a la exageración y, de momento, me limito a relacionar. Y relacionando, relacionando, me ha dado por hacer dos listas: en la de la izquierda, la de todos los partidos políticos que han logrado representación parlamentaria en las últimas Elecciones Generales, más unos pocos que han obtenido un número alto de votos, sin llegar a conseguir representación parlamentaria.

En la segunda lista he puesto el nombre del líder o lideresa de cada uno de los partidos. Cada una de las listas tiene 16 entradas. O sea, 16 partidos o agrupaciones electorales y 16 líderes o lideresas.

Y ahora llega el momento de relacionar una lista con la otra. Les ahorro la primera lista, la de los partidos y agrupaciones electorales, por ser sobradamente conocida, pero me atrevo a copiar la segunda lista, la de los nombres de los líderes. Salvo error, omisión o exageración, los nombres de los líderes son estos: Pedro, Pablo, Albert, Pablo, Santiago, Oriol, Jaume, Carles (o Laia), Andoni, Arnaldo, Juan Manuel, Sergio, Enric, Miguel Ángel, Francisco y Albano. Solo he tenido una duda, en el caso de Junts per Catalunya, en que la presidencia la ostenta Laia Canet, pero donde el líder parece ser Carles Puigdemont y el cabeza de lista Jordi Sánchez.

Repito, salvo error u omisión, el resultado de relacionar una lista con otra es que todos los líderes o lideresas de los partidos políticos españoles más votados son líderes varones; no hay ninguna lideresa, ninguna mujer, con la única duda señalada. Yo me lo haría mirar.