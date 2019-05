La Media Maratón corona a sus mejores atletas en una florida ceremonia de premiación

Domingo, 5 de mayo de 2019

La Media Maratón entre Sancti-Spíritus y Ciudad Rodrigo tuvo un año más su epílogo en el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá, que fue escenario a última hora de la mañana dominical tanto de la ceremonia de premiación a los mejores de la prueba (de forma individual, por relevos y por equipos), como de la posterior fiesta en forma de lunch abierto a atletas y acompañantes.

Este año, ese tramo final en Conde de Foxá fue de lo más colorido, gracias a Asprodes, que había regalado una ingente cantidad de flores que fueron repartidas a todos y cada uno de los atletas que fueron subiendo al podio a recoger sus diversos trofeos (algunos también se llevaron piezas de embutido y ramos de flores). Todos aquellos tiestos que sobraron se los pudieron llevar a casa todas las personas que había en Conde de Foxá.

El podio absoluto masculino –de 5 componentes- estuvo conformado por Alberto Marcos Rodríguez (Vino de Toro – Caja Rural), Manuel Vicente Tejedor Morán (Independiente), Adrián Martín Rodríguez (Independiente), Juan Calvo Ortega (Solorunners Valladolid) y Pedro Machado (Casa Do Povo de Mangualde); y el femenino, por Irati Ormazabal Vélez (Independiente), Celia Matias (Casa Do Povo de Mangualde), Lurdes Monteiro (Casa Do Povo de Mangualde), Cristina Cantero Díez (Runners Hergar), y Hortensia Hernández Sánchez (Independiente).

Por Equipos , el podio femenino quedó integrado por Casa do Povo de Mangualde, Atletas Veteranos de Salamanca, y Team Run&Go; y el masculino, por Casa do Povo de Mangualde, Team Run&Go y Guarda Runners.

Mientras, en la modalidad de Relevos , el podio masculino lo integraron FucoRunners, CD Castellanos de Moriscos 1 y Maratona Clube Vila Cha-Seia; el femenino, Kasikeno, Club Deportivo Alcer Femenino y Abadengo Running 1; y el mixto, Team Run&Go 1, Club Deportivo Alcer Mixtos 1 y LibertyRunner-Alcer (llegaron a meta 7 relevos masculinos, 8 femeninos y 14 mixtos).

Como premios complementarios , se reconoció a los primeros atletas locales en meta, que volvieron a ser Adrián Martín Rodríguez y Raquel Regatos Sela.

Los encargados de ir entregando todos los trofeos fueron miembros de las corporaciones municipales de los Ayuntamientos de Sancti-Spíritus y Ciudad Rodrigo. Durante esa ceremonia, también hubo un reconocimiento especial para el atleta con discapacidad Vicente Martín. Hay que apuntar que los 30 primeros clasificados tanto en chicos como en chicas recibieron una recompensa económica, que pudieron recoger en la oficina habilitada para ello en el Pabellón de Conde de Foxá.

Entregados los últimos premios, se abrió la zona de las mesas donde había preparado un amplio aperitivo para todos los presentes. Asimismo, todos pudieron pasar a recoger sendos platos de paella y huevos fritos con farinato que fueron preparados por colaboradores bajo una carpa en el patio del vecino Colegio San Francisco. Además, se montó una barra de bar dentro del Pabellón.