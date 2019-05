Igea presume de un equipo en Ciudadanos «libre, con esperanza y de cambio» para Castilla y León

Domingo, 5 de mayo de 2019

El candidato por Ciudadanos (Cs) a la Junta, Francisco Igea, ha presentado esta mañana a los cabeza de lista a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo y que conforman un equipo preparado para que se produzca el «cambio» en la Comunidad, «libre», con «esperanza» y «alegre», al tiempo que ha advertido de que solo pactará con aquel partido político que «garantice con hechos y no con palabras» que defiende «la igualdad».

«Aspiramos a todo, hemos sobrepasado ya nuestras expectativas, pero creemos firmemente en la victoria porque ofrecemos cosas diferentes a lo que está acostumbrado Castilla y León», ha avanzado el líder de la formación progresista que ha querido subrayar que su equipo, «nuevo y joven», puede decirle a él y al partido «no» porque son «gente libre».

Igea, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha desgranado durante su intervención las cualidades que, a su juicio, tienen los candidatos a las Cortes y a los Ayuntamientos de Castilla y León. Así, en primer lugar, ha aseverado que el equipo representa el «cambio real» que «sueña» esta comunidad después de 32 años de gobierno del PP.

Un cambio que no es una mera «vuelta a la tortilla», sino romper con el «bipartidismo» porque en él, «no hay mucho cambio». «Venimos a traer otra forma de gestionar en la que el partido no invadirá la Administración», ha puntualizado, ya que su objetivo es que las instituciones autonómicas «rindan cuentas» y sus empleados avancen por «méritos» y no por «pertenecer a una determinada ideología».

Además ha comprometido llevar a Castilla y León el «símbolo» de Ciudadanos, «la libertad». Así, Igea ha asegurado que su formación velará por tratar con «igualdad» al ciudadano, «no tratarle mejor o pero por lo que piensa, sino por lo que merece», ha apostillado.

También representan «la esperanza» de despertar a la Comunidad de la «melancolía en la que ha estado sumida en »los últimos 30 años«. »Castilla y León tiene futuro, tiene talento, industria innovadora, gente en la vanguardia del cambio empresarial, tiene mucho que ofrecer en la cultura, en la universidad y todos ellos merecen otro trato«, ha añadido.

Pactos

El último componente de este equipo es la «alegría». Para Igea, Ciudadanos es un partido de «gente alegre», «esperanzada», que cree «en la victoria», «en su pueblo». «Por eso pido a mis candidatos que sonrían, porque el futuro es nuestro y vamos a demostrar que ocho diputados no eran tantos, que obtener un 20 por ciento de los votos es un buen resultado, pero que queremos más y vamos a salir a ganar los ayuntamientos y la Junta porque somos el futuro de esta Comunidad», ha apostillado.

«Somos un equipo fresco, aunque no tan fresco como otros», ha insistido el líder de la formación progresista que a la hora de posibles pactos ha advertido de que solo lo harán con aquellas formaciones que «miren hacia el futuro» y a quienes demuestren «con hechos y no con palabras» que apuestan por «la igualdad».

«Quien quiera participar del cambio que se avecina no puede cruzarse de brazos ante beneficios fiscales de comunidades limítrofes o que nuestros funcionarios no puedan acceder a puestos en autonomías como Galicia, País Vasco, Cataluña o Valencia lastrados por el requisito del idioma o que sus diputados y senadores voten a favor de una financiación autonómica que genere desigualdad», ha advertido para decirle a Tudanca que no se puede «presumir» ser de una izquierda que defiende la igualdad, cuando, «en realidad no lo hace».

Igea asegura que la igualdad solo hay un partido que la defiende, y es «Ciudadanos». «Nuestros candidatos conocen la vida profesional, conocen lo que es ganar un sueldo y tienen algo esencial para nosotros que es la libertad, porque tienen un sitio donde volver, y yo solo quiero a mi lado gente libre», ha concluido.

Listas

Los cabeza de lista por la formación a las Cortes está formada por David Martín (Ávila), José Ignacio Delgado (Burgos), Ana Carlota Amigo (León), Juan Pablo Izquierdo (Palencia), David Castaño (Salamanca), Marta Sanz (Segovia), Belén Redondo (Soria), Francisco Igea (Valladolid) y María Teresa Gago (Zamora).

En cuanto a los candidatos a las Alcaldías, Carlos López aspira a la de Ávila, Vicente Marañón a la de Burgos, Gema Villarroel a la de León, Mario Simón a la de Palencia, Ana Suárez lo hará por la de Salamanca, Noemí Otero por la de Segovia, Jesús de Lozar aspira a la de Soria, Martín Fernández Antolín a la de Valladolid y Francisco José Requejo a Zamora.