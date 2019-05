Contigo Somos Democracia irrumpe en las elecciones municipales y autonómicas en Salamanca

Domingo, 5 de mayo de 2019

El partido liderado por Antonio Jiménez Rodríguez lidera un proyecto de centro político que está arrasando

Dirigido por Don Antonio Jiménez Rodríguez, un Salmantino de proyección internacional, nacido en el barrio Garrido de nuestra ciudad el 14 de marzo de 1968 Contigo Somos Democracia (CONTIGO) concurre a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas con la intención de alcanzar el gobierno del ayuntamiento de Salamanca.

Antonio Jiménez tiene un currículum y una preparación teórica y práctica envidiables para ser nuestro alcalde, hijo de un oficial del Ejército de Tierra jubilado y de una madre dedicada a sus labores, creció en una familia de cuatro hermanos siendo el segundo de ellos en edad, estudió en los Colegios Cisneros y Montessori de la capital Charra, en la actualidad es Licenciado en Derecho y Diplomado en Práctica Jurídica por la Universidad de Salamanca, Abogado en ejercicio especializado en derecho penal socio económico , Empresario, Escritor, Articulista en diferentes medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales, Embajador de Salamanca en 2016, Director General de la Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Legal-AECCAL y de la Escuela de Negocios de Salamanca-ENSAL, Diploma de Honor de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas AECA, Profesor de Contabilidad, Derecho tributario, Derecho presupuestario y Economía del Instituto Superior de Derecho y Empresa, Agente de la propiedad inmobiliaria con título del Ministerio de Obras Públicas, Agente mediador de seguros con título del Ministerio de Economía y Hacienda, Mediador intrajudicial Civil, Mercantil, Familiar y General inscrito en el Registro de mediadores del Ministerio de Justicia.

¿Es la primera vez que se presenta en la lista de un partido político a unas elecciones?

Sí es la primera vez. Y me presento porque año tras año veo que Salamanca se está envejeciendo y empobreciendo cada vez más. Y veo como nuestros hijos si quieren prosperar y encontrar un trabajo acorde a su formación tienen que irse fuera de Salamanca y hablo con conocimiento de causa, por la falta de industria y oportunidades que lamentablemente padecemos en nuestra tierra.

¿Su partido CONTIGO es de derechas o de izquierdas?

Pues ni una cosa ni la otra ya que CONTIGO es un partido político de CENTRO PURO con esencia municipalista, sensato, moderado, liberal en lo económico y progresista en lo social, que cree en el potencial de Salamanca para convertirse en la capital de España en modernidad, innovación tecnológica, investigación científica y atraer turismo de calidad.

¿Cree usted en la unidad de España?

Creo en la unidad de España admitiendo eso si su diversidad, Pero creo necesario establecer límites competenciales a las autonomías para que unas pocas no se beneficien en detrimento de las otras. El título VIII de nuestra Constitución de 1978 no dejó cerradas las competencias que podían asumir las Comunidades Autónomas y todas han ido asumiendo paulatinamente más y más competencias. Incluso algunas de ellas como pueden ser Cataluña, Navarra y El País Vasco por la cantidad abrumadora de competencias asumidas, más que Comunidades autónomas, parecen Estados Libres asociados al Reino de España. Tenemos que plantearnos el cambio en el sistema de financiación de las Comunidades autónomas pues no puede ser por ejemplo que el País Vasco con menos población y territorio que Castilla y León tenga un presupuesto que casi duplica el de nuestra comunidad autónoma.

¿Cuál piensa que debe ser el papel de un político?

Un político, mejor dicho un buen político debe ser una persona honesta, con principios éticos, muy respetuosa con los demás y que busque el bienestar global de sus conciudadanos y no sólo su voto en épocas de elecciones, y sobre todo que sepa dar soluciones a los problemas reales que afectan a la mayoría de la población y llevarlas a buen término.

¿Cree usted realmente que va a ganar las elecciones municipales?

Creo que la mayoría de las personas de Salamanca son gente sensata y muy cabal que ama a su tierra y desearía la prosperidad de la misma. Durante muchos años hemos ido retrocediendo en relación a otras ciudades y provincias de nuestro entorno y ello ha sido debido a una falta de previsión política que aún no se ha dignado a tomar medidas efectivas para frenar la despoblación, a una falta de proyecto o incapacidad total y absoluta de poner sobre la mesa planes de industrialización y de reindustrialización, así como planes para fomentar el desarrollo de las Pymes y su internacionalización, también se ha echado en falta una adecuada política de vivienda y empleo para que los jóvenes se puedan emancipar e iniciar una vida propia fuera del hogar familiar y en general se ha visto pocas ganas de trabajar o lo que es lo mismo se ha observado mucha desidia en la solución de nuestros problemas. Por todo esto y mucho más si creo que vamos a ganar las elecciones municipales en Salamanca y obtener un buen resultado en las autonómicas a Cortes de Castilla y León y en las Europeas, pues mi partido CONTIGO tiene un gran proyecto para Salamanca y mi equipo y yo sabemos cómo llevarlo a cabo con éxito.

¿Puede adelantarnos algunas medidas que va a tomar si llega a alcalde para desarrollar su programa?

Una primera medida es que vamos a apostar por cambiar el modelo productivo, que no puede quedar en el sector servicios únicamente. Queremos que las empresas Salmantinas estén en la cabeza de las españolas en adelantarse al futuro tanto en la utilización de la industria 4.0, como en la innovación social y laboral. Hay que cambiar la aptitud del empleado y empresarios ante el trabajo y asumir la flexibilidad laboral, el trabajo en equipo y la colaboración entre empresas e instituciones. Para llegar a buen puerto en esta ardua tarea debemos primar, entre todos, la automatización de nuestras empresas, el uso de la inteligencia artificial y de la robótica, para instaurar en nuestro tejido productivo, la industria del futuro, la industria 4.0, que nos permitirá una mayor productividad( producir a un coste menor y con más calidad), un ahorro de tiempo en la producción y distribución, que a su vez irá en pro del tiempo libre de los trabajadores sin merma de su salario y del beneficio empresarial y generará un beneficio social mayor, con procesos productivos más respetuosos con el medio ambiente. Con esta medida se crearán miles de nuevos puestos de trabajo estable y de calidad y conseguiremos retener en Salamanca el talento de nuestros jóvenes y en general de todo nuestro capital humano.

Una segunda medida es apostar por el turismo, pero el de calidad, el que pernocta más de un fin de semana y deja dinero en la restauración y comercio de la ciudad. Lo haremos a través de un ambicioso plan de turismo congresual, gastronómico, cultural, sanitario y deportivo de contrastado éxito en otras ciudades europeas donde ya se ha implantado. Salamanca capta hasta siete veces menos turismo de calidad que competidores directos como ciudades similares en cuanto a población y patrimonio: Italia (Rávena, Parma o Venecia), Francia (Burdeos o Toulouse) Inglaterra (Oxford o Brighton) y mucho menos que otras ciudades turísticas de interior de España. Y es que lo importante no es la cantidad donde no vamos mal sino la calidad del turismo. Hemos de apostar por modelos turísticos sostenibles lo que implica que ese adjetivo pueda ser exportable al empleo y al arrastre que el turismo produce en otros sectores. Con este nuevo modelo turístico pretendemos incentivar las contrataciones y el empleo en los sectores de hostelería, restauración y comercio. Además queremos que el turismo repercuta en todos los rincones de nuestra ciudad y no sólo en el Centro para lo cual pondremos en marcha un plan estratégico para dinamizar los distintos barrios de Salamanca y la optimización de las infraestructuras.

Una tercera medida es la lucha férrea contra la corrupción, con la adopción de medidas pro transparencia en la actuación del ayuntamiento de Salamanca sobre todo en materia de contratación, así como en ayudas y subvenciones públicas para evitar mordidas y evitar la realización de gastos superfluos e innecesarios. En España desde 1978 se han documentado miles de casos de corrupción en ayuntamientos, comunidades autónomas y a nivel estatal. Las cifras que estiman cuánto nos cuesta la corrupción son muy variadas, pero las más concienzudas lo cifran para toda España en cerca 2.000 euros por español y año, es decir unos 90.000 millones de euros al año. Pensemos lo que pierde una ciudad como Salamanca de 144.000 habitantes con esas cifras teniendo en cuenta las presión fiscal media de España en torno al 35%,pues pierde anualmente 100 millones de euros y eso es muchísimo pues el presupuesto del ayuntamiento de Salamanca para 2019 es de 152 millones de euros. Puedo afirmar que si la corrupción en España, que es, en más del doble superior a la media de la Unión Europea, se hubiese situado en dicha media, en 2019 España superaría con creces la renta per cápita a países como Francia, Reino Unido o Japón y estaríamos a la par, con países tan ricos como Finlandia.

Una cuarta medida es que apostaremos con fuerza por los derechos de diferentes colectivos en pro de la igualdad como son:

las personas dependientes, mayores y discapacitadas en relación a las cuales vamos a incrementar considerablemente el presupuesto municipal para atender mejor a este colectivo mediante la construcción y tutela de residencias a bajo coste y de calidad, como también centros de ocio y tiempo libre.

Los jóvenes con medidas para facilitarles el acceso a la vivienda tanto en alquiler como en propiedad y para garantizarles un empleo digno y de calidad y que no tengan que huir de Salamanca en busca de una oportunidad de futuro, como lo están haciendo de forma reiterada año tras año, por la falta de oportunidades que ofrece nuestra tierra.

Las familias más necesitadas para que puedan volver a rehacer de forma digna sus vidas. Para ello favoreceremos a las empresas, organizaciones y proyectos de economía social que generen empleo para las mismas. El objetivo es impulsar una economía solidaria, para fortalecer el desarrollo sostenible de la ciudad mediante el impulso desde el ayuntamiento de iniciativas productivas de alto arraigo social, generadoras de riqueza no especulativa y de empleo estable, vinculadas al territorio y sostenibles desde el punto de vista económico, social y humano.

Las mujeres en relación a las mismas queremos en la medida de nuestras posibilidades hacer lo posible por lograr que tengan los mismos derechos, libertades y oportunidades que los hombres en todos los ámbitos de la vida y adoptaremos medidas eficaces para que el personal al servicio del ayuntamiento de Salamanca así como el personal de las empresas que contraten con el mismo tomen medidas para que sus trabajadoras y trabajadores puedan conciliar su vida personal, familiar y laboral.

Una quinta medida es apostar por el emprendimiento y los autónomos facilitándoles el acceso a una financiación adecuada de sus proyectos y a bajo coste. Eliminando la mayoría de las trabas burocráticas que frenan el emprendimiento, a quienes contraten con el ayuntamiento se les pagará al contado, es decir, sin dilaciones casi a la par de la entrega del bien o de la prestación del servicio. Realizaremos acciones para divulgar la cultura de los autónomos y potenciar y dignificar el emprendimiento.

¿De dónde van a conseguir el presupuesto para dar forma a todas estas propuestas?

Con el presupuesto actual del ayuntamiento cifrado en 152 millones de euros y teniendo en cuenta que en el momento actual tenemos una deuda de 56 millones de euros, Nos queda un margen de un 8% anual (unos 12 millones de euros/año) para realizar nuestro proyecto, sin necesidad de subir los impuestos municipales, que liberalizaremos de varios programas que consideramos inútiles en cuanto a la generación de riqueza, empleo y bienestar social en Salamanca.

Además, debemos conseguir mayor inversión por parte del Estado (Salamanca en 2019 es la provincia de la Comunidad que menos inversión va a recibir, sólo por delante de Segovia).El Estado dará a Salamanca en 2019 un 3,8 % de la totalidad de sus inversiones en Castilla y León lo que suponen 54 millones de euros. Si esa inversión pasara a ser del 14% que es la que nos corresponde por población a Salamanca deberíamos recibir inversiones adicionales del Estado por valor de millones 200 millones de euros.

También de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Salamanca recibirá en 2019, 24 millones de euros para gastos de inversión lo que supone un 12% del total de gasto que la Junta dedica a este capítulo. Si Salamanca recibiese el equivalente a su peso en población debería recibir un 14% es decir 4 millones de euros más.

De la Unión Europea, España recibe unos 8.870 millones de euros anuales de los que repercuten en Salamanca y provincia unos 45 millones de euros cuando por población nos correspondería 63 millones de euros y por territorio 220 millones de euros.

Por tanto una buena política reivindicativa de nuestros derechos sin perjudicar a otras regiones, provincias y ciudades haría que en Salamanca y su provincia se recibiesen más de 300 millones de euros adicionales de inversión. Y Contigo Somos Democracia y yo personalmente reivindicaremos dichas inversiones que por justicia nos corresponden a todos los salmantinos.

¿Cómo afronta la campaña electoral que está a punto de empezar?

La verdad es que con mucha ilusión, es un proyecto enriquecedor en el que mis compañeros de CONTIGO y yo, la inmensa mayoría moderados y serios, aunque de diferentes ideologías previas, pero unidos todos por el amor a nuestra tierra Salamanca, partiendo de cero allá por el mes de abril de 2018, hemos conseguido a fecha actual más de doscientas personas de todas las profesiones, trabajos, sexos y edades, vecinos de Salamanca, que han trabajado para hacer un programa ambicioso e ilusionante, que tiene como fin hacer de Salamanca una ciudad moderna y de peso como queremos sea la nuestra, fijando unos objetivos que combatan el desempleo, la despoblación, la desilusión, la desidia y la desigualdad en todos los ámbitos entre hombres y mujeres. Para nosotros Salamanca es lo primero.

¿Cómo se puede contactar con CONTIGO?

Si es para contactar conmigo y poder ver la ideología y los posicionamientos de CONTIGO se me puede enviar un mensaje entrando en la web www.antoniojimenezrodriguez.com