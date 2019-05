Alberto Martín y Alberto García ascienden con el Salamanca UDS B a 3ª División

Sábado, 4 de mayo de 2019

El jugador de Ciudad Rodrigo Alberto Martín y el jugador de La Fuente de San Esteban Alberto García ascendieron en la tarde del sábado a 3ª División, con su actual equipo, el Salamanca UDS B, tras ganar por 0-2 a la Ponferradina B -2º clasificado- en su visita a tierras leonesas y empatar el Peñaranda de Bracamonte -3º clasificado- frente al Onzonilla.

Ambos jugadores llegaron el pasado verano a la disciplina del filial del por aquel entonces Salmantino procedentes del Ciudad Rodrigo, que vio cómo perdía con la planificación de la temporada ya bastante avanzada a dos jugadores clave (ambos fueron los 2 máximos goleadores del equipo mirobrigense en las 2 temporadas anteriores).

Junto a Alberto Martín y Alberto García, han subido a 3ª como campeones del Grupo B de la Regional de Aficionados otros viejos conocidos de la parroquia mirobrigense, como son Marcial, Iñaki o Mario Sopale. Hay que recordar que el Salamanca UDS B ha competido esta temporada en esta categoría gracias a que el Carbajosa de la Sagrada renunció a hacerlo.

De igual modo, es importante remarcar que el ascenso del Salamanca UDS B todavía no está totalmente confirmado, ya que su primer equipo aún no está salvado en 2ªB, y podría bajar de esta categoría a 3ª, lo que provocaría que su filial no ascendiese desde Regional. Hay que apuntar que el Ciudad Rodrigo visitará al equipo capitalino el próximo fin de semana.