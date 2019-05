Roberto Aguirre, sobre su expulsión: “Tienen que haber cometido un error para que me expulsen, se han equivocado”

Sábado, 4 de mayo de 2019

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, analizó ante los medios de comunicación el partido disputado por su equipo frente al San Sebastián de los Reyes en el que acabó expulsado en el tramo final del mismo.

Expulsión: para que me expulsen tienen que haber cometido un error. Me ha dicho que soy el que he levantado los brazos en señal de protesta. No he sido yo y me ha pillado por sorpresa.

Empate: me sabe a poco el punto conseguido. Y eso que perdíamos y empatamos al final. Hemos tenido muchas llegadas y nos ha faltado acierto. Acertamos una de muchas e incluso después de empatar tuvimos opciones de ganar.

Punto agridulce: esa es la expresión. Al final te sabe a poco el punto por lo visto en el campo. Es un punto y nos viene bien.

Debut de Lluis: le he visto bien. Todo ha sido imprevisto. Es un chico tranquilo y es lo bueno que tiene. No ha tenido un exceso de nerviosismo por su debut. Transmite tranquilidad y creo que ha estado bien, al nivel del partido.

Molina: tiene molestias en la rodilla. Ayer se veía con la posibilidad de jugar si se levantaba bien. Pensaba que podía jugar y esta mañana no se veía bien.

Copa del Rey: vamos a buscar hacer un buen partido en Coruxo. Los resultados nos pueden decir nuestras opciones. Quedan seis puntos y hay que buscar seguir sumando.

Acierto con los cambios: ha dado frescura. Mover a Garrido a la banda hace que tengas dos jugadores eléctricos arriba. Teníamos más velocidad y profundidad con los cambios. Llano dio frescura. Ribelles estaba cansado y Adrián tiene una gran llegada.