Consejos para economizar en la mudanza

Sábado, 4 de mayo de 2019

Un cambio de residencia supone siempre unos días de estrés, de desasosiego y de falta de control. Tener que desplazar muebles, electrodomésticos, libros, vajilla y resto de enseres domésticos obliga a organizar previamente la mudanza, para saber qué hay que llevarse hasta la nueva residencia y qué se puede donar o directamente de qué objetos nos podemos deshacer.

La primera recomendación pasa por pensar de manera detenida si es necesario contratar un servicio de mudanzas o podemos hacer nosotros mismos esta tarea. Como punto positivo, las empresas de mudanzas son profesionales del sector, de modo que la familia solo debe preocuparse de entregar sus pertenencias, y a partir de ahí, dejar que se la propia empresa la que se encargue del traslado.

Sin embargo, una opción que resulta más económica, y si se hace de manera adecuada, hasta más exitosa, es que la propia familia se encargue de la mudanza. Si no se dispone de vehículos apropiados en casa, en Beneluxcar furgonetas tienen la solución. Esta empresa dispone de las mejores furgonetas para alquilar, de modo que desde su web puedes realizar todo el proceso. Reserva online un furgón de carga y olvídate de estar preocupando de si tus pertenencias más frágiles llegarán sanas y salvas a tu nueva residencia.

¿Qué necesitas en tu nueva casa?

Una vez llega la hora de la mudanza es cuando descubrimos que todos, de algún modo, sufrimos el Síndrome de Diogenes, es decir, acumulamos objetos y pertenencias que no siempre son necesarias, o resultan inútiles.

Una mudanza es el momento perfecto para aprovechar y hacer limpia de todas esas cosas que acumulamos en casa y no le damos uso. No se trata de llegar a los extremos de Marie Kondo, la famosa influencer que recomienda únicamente tener más de 30 libros en casa, pero sí hacer un poco de inventario y deshacernos de aquellos enseres que pueden resultar poco útiles.

Valorar el orden en la mudanza

El momento de la mudanza debe ser previsto con tiempo, no basta con poner una fecha para la mudanza y, una semana antes, comenzar a empaquetar todo. Este proceso obliga a prepararlo todo con tiempo, para así ganar en tranquilidad, poder hacer repasos continuos y que, llegado el momento, la tarea sea mucho más cómoda.

Si es posible, la mudanza puede ser realizada en varias fases, para así ir equipando la nueva residencia con los objetos más imprescindibles, y una vez superada esta primera fase, ir acumulando todos esos enseres y artilugios que no son tan de primera necesidad.

En todo este trabajo el orden juega un papel fundamental. El orden no solo es un aspecto estético, sino que es importante también para mantener la calma, el control, y además ayuda a localizar todos los enseres.

Proteger la mudanza, todo aquello que se vaya a desplazar

Esta recomendación es básica, de perogrullo, pero no está de más recordarla. Todo aquello que se vaya a desplazar, especialmente los objetos pequeños, deben ir embalados en cajas, y protegidos en su interior.

Si se opta por una empresa de mudanzas, la propia empresa dispone de este servicio, si bien esto encarece un poco el precio del mismo. Las cajas de cartón, siempre que sean resistentes, son la mejor alternativa para guardar todos los objetos a trasladar, salvo el mobiliario de gran tamaño que no se pueda desmontar.

Guardar especial atención a los objetos más delicados o con más valor sentimental

Este es otro de esos consejos que es válido en caso de que sea una empresa de mudanzas la que se ocupa de esta tarea. En cualquier caso, siempre es importante guardar especial atención a los objetos más delicados o con más valor sentimental.

Si es una empresa contratada la encargada de la mudanza, todos aquellos objetos más frágiles o con valor sentimental es mejor que los traslades tú por ti mismo, porque vas a guardar más mimo en evitar que sufran algún desperfecto.

Esta práctica se aconseja también si no se contrata una empresa, esto es, actuar con más mimo cuando se desplazan estos objetos. No obstante, si se opta por una empresa, no debe existir ningún riesgo, aunque sí es posible que cobren un plus por desplazar estos objetos y garantizar su integridad.