El arte de Miguel González Cabezas regresa a Salamanca

El artista Miguel González Cabezas regresa a Salamanca con una extraordinaria muestra de arte conceptual denominada ‘Crisis’. La complejidad de los procesos que se dan durante una crisis hace que nos sea difícil interpretar lo que sucede, obligándonos a investigar y tratar de dar con las claves para entenderlos. Las contradicciones y brechas resultantes de la crisis definen nuestros debates económicos y políticos contemporáneos.

La exposición presenta trabajos que pueden ser leídos en tres líneas:

Por un lado la transición de la soberanía del estado nación a instituciones transnacionales de poder, aquí se podría enmarcar la obra “How to subvert a Galaxy?” (2016) una reflexión de los símbolos y estructuras de la UE, haciendo una nueva proposición de bandera institucional que muestre la relación entre estados y satélites.

Por otro los modos de gestión de la vida de este capitalismo global en crisis que se manifiesta en la necropolítica “dejar vivir y hacer morir”. Así podemos leer “Plus Ultra” (2017), mapa que muestra la externalización del control fronterizo que ha sido implementada por otros países como Italia, siguiendo el modelo español, y el caso más reciente el polémico acuerdo con Turquía. En la practica esto significa que el control fronterizo es extendido más allá de la frontera geográfica, creando un espacio que trasciende el control jurídico de las “democracias” liberales europeas.

Por último una línea que sirve para mostrar la ruptura y continuación de las narrativas desde la historia colonial y la desposesión del capital hasta el contexto global neoliberal actual. En este sentido se pueden entender los diagramas de “No nos Representan. Crítica de la Representación del Colonialismo a Cataluña” (2018). Los diagramas mezclan una sucesión lineal de eventos con conceptos más generales que proporcionan la clave para el análisis. Todos estos eventos y nubes conceptuales se relacionan de manera no lineal proponiendo otras formas (no únicas) de entender la Historia española y sus narrativas hasta el momento actual.