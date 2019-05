Villar de Peralonso y Cipérez profundizan en la historia de la Raya medieval con la historiadora Nuria Corral

Viernes, 3 de mayo de 2019

Como explicó en la Hace 800 años la conferencia ‘Salamanca y Portugal. Historia de una frontera’, los distintos reyes aplicaron políticas de discriminación positiva en este territorio para asentar la población

De la mano de historiadora Nuria Corral Sánchez, los vecinos de Villar de Peralonso y Cipérez profundizaron este viernes sobre la historia de la Raya en el periodo medieval, conferencias enmarcadas en el programa ‘Provincia Universitaria’, una iniciativa que promueven la Diputación Provincial y la Universidad de Salamanca con el objetivo de acercar la Universidad a los núcleos rurales.

La investigadora del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, realizó un amplio recorrido por los momentos que marcaron la delimitación de la franja fronteriza entre España y Portugal, centrándose especialmente en el tramo comprendido entre Miranda do Douro y Ciudad Rodrigo, con paradas habituales en los pueblos de Arribes y El Abadengo.

Nuria Corral explicó que en estas zonas los reyes en cada momento incentivaron a partir del siglo XIII el asentamiento de poblaciones concendiendo fueros con beneficios fiscales, exención de tributos y otras ventajas a sus pobladores para lograr refrendar estos territorios periféricos en un nuevo mapa socio-político que se construiría a lo largo de varios siglos de la baja Edad Media, políticas de discriminación positiva que 800 años después reclaman de nuevo sus habitantes para poner freno a la despoblación de este territorio de la actual España vacía.

Nuria Corral destacó cómo los vecinos de la Raya, de ambos lados del Duero, permanecían ajenos en lo posible a las disputas e intereses políticos y centraban su actividad en los intereses económicos, vínculos familiares, afectivos y culturales para hacer de la frontera un lugar de encuentro entre los pueblos, convirtiendo la Raya en una “franja porosa” para la vida de sus habitantes, señalaba la historiadora.

Para concluir sendas intervenciones, Nuría Corral dio lectura de Sermón a los peces, de José Saramago, y que refleja fielmente el sentimiento de los habitantes de la Raya:

Venid acá, peces, vosotros, los de la margen derecha, que estáis en el río Douro, y vosotros, los de la margen izquierda, que estáis en el río Duero, venid acá todos y decidme cuál es la lengua en que habláis cuando ahí abajo cruzáis las acuáticas aduanas, y si también ahí tenéis pasaportes y sellos para entrar y salir. Aquí estoy yo, mirándoos desde lo alto de este embalse, y vosotros a mí, peces que vivís en esas confundidas aguas, que tan pronto estáis en una orilla como en otra, en gran hermandad de peces que unos a otros sólo se comen por necesidades de hambre y no por enfados de patria. Me dais vosotros, peces, una clara lección, ojalá no la olvide yo al segundo paso de este viaje mío a Portugal…

A la finalizacion de ambas conferencias, la historiadora contestó a las preguntas formuladas por el público que asistió a sendos actos.

Nuria Corral Sánchez es Graduada en Historia y Máster en Investigación Histórica por la Universidad de Salamanca. Actualmente realiza su Tesis Doctoral y compagina su actividad investigadora con la docencia en la Universidad de Salamanca. A pesar de su juventud, ha realizado varias estancias en universidades europeas y tiene ya publicados varios trabajos científicos en revistas de prestigio internacional.