Dos y casi al lado

Son dos exposiciones, a 99 metros de distancia una de otra según el medidor de G. Earth, muy distintas en casi todo y las dos interesantes en distintos campos y alcances. Y cualquiera de las dos merece ser visitada. Por eso hacen buena pareja estas dos ofertas para ser visitadas una tras la otra.

La primera es un importante montaje de La Caixa, con más instituciones colaboradoras, sobre El Viaje del Guernica. Todos conocemos la obra de Picasso (de 1937 y que por lo tanto tiene la misma edad que el que firma abajo) y los sentimientos personales y colectivos que expresa con enorme fuerza hasta trascender el museo y salir a la calle para gritar en alto la no violencia y la libertad de pueblos y personas. Ahí estamos todos y hasta perece que adquiere especial significado en este mes de mayo, de tanto enfrentamiento para proponer ideas y ganar votos.

La otra exposición es casi un extraordinario fenómeno humano y artístico que parece realizar hoy lo que Picasso proponía hace 81 años: porque 81 artistas (también es sugerente la coincidencia), pintores, fotógrafos y escultores, en su mayoría salmantinos, han ofrecido una obra para financiar los proyectos de desarrollo humano que gestiona Manos Unidas. Con la exposición de este año se colabora en la financiación de un centro en la India para la promoción de niñas y mujeres y sacarlas así de la esclavitud real de la calle y darles oportunidades de libertad. Es uno de los 600 proyectos que anualmente financia y gestiona Manos Unidas en el mundo.

Por eso la exposición, que ya tiene de salida un alto valor humano y solidario, es una experiencia artística de muchos niveles, desde la alta calidad de unos hasta la ingenua voluntad de otros, desde la rápida acuarela hasta el lento trabajo al óleo, desde las avutardas en pleno vuelo hasta la consabida vista clásica de la catedral, desde una ventana con sus dos gorriones o su botella y vaso o sus inevitables flores hasta los oteros cargados de misterio, desde las infinitas y pacientes capas como escamas vivas de la vida hasta los trazos escuetos y sugeridos de dos cactus, desde un hermoso unicornio casi sólo adivinado hasta la gigantesca pecera con peces repetidos, desde una suave sugerencia de la siega hasta el trazo brusco de un perfil, etc…

Y unos junto a otros, el artista consagrado junto a una principiante que se ha atrevido y ha pasado el cordón del comisario, desde el artista dominador hasta el de cierta torpeza de medio ensayo, desde el que parece no pasar de un boceto hasta la obra de largo trabajo… Pero unos al lado de otros, tan distintos pero al lado, diferentes sin discusión y también sin ella iguales en trato y consideración. No sé lo suficiente de Pablo Ruiz Picasso, tan vario y cambiante, pero me atrevo a pensar que habría admirado una aventura artística y humanitaria como ésta. Y por cierto, aunque suene a presunción creo que no ha sido valorada suficientemente, ni en lo humano ni en lo artístico y ni por unos ni por otros, esta iniciativa que año tras año cumple ya sus bodas de plata.

Son dos razones, la artística y la solidaria, entre otras, para visitar esta extraordinaria (¿Y el hecho de reunir a cerca de cien artistas en una misma galería?) exposición que ofrece Manos Unidas en el Palacio Episcopal, frente a la Catedral Vieja, de 12´30 a 13´30 y de 18´30 a 21h. ¡Y cierra el próximo día 8! Sin embargo el Viaje del Guernica, en la Plaza de Anaya, estará abierto hasta finales de mayo casi con el mismo horario.

Dos ofertas de extrema calidad artística y de enorme interés humano y humanitario a menos de cien metros de distancia. ¡No se las pierda!