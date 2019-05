La Plaza de Anaya… ¿con sala móvil de exposiciones?.

Ya he comentado alguna vez que los espacios públicos se conciben como lugares de encuentro, eventos incluidos. De hecho la Plaza Mayor se diseña para eso, de una gran extensión de terreno muy céntrico que empieza como mercado acabamos teniendo el escaparate de la ciudad, seña de identidad y uno de nuestros mayores atractivos. O la atractiva Plaza de Anaya que permite admirar nuestro enorme conjunto catedralicio, y otras plazas y espacios libres repartidos por nuestra geografía urbana. Aunque las mencionadas contribuyen además al gran atractivo turístico de Salamanca, estratégico si tenemos en cuenta nuestra lamentable economía.

Por ello el impacto de cualquier actividad en estos espacios tiene su importancia, y exige cuidado. Por supuesto que puede haber diversos puntos de vista sobre el tema, por ello es importante llegar a algún entendimiento sobre lo que se debe o no hacer en esos sitios, y no estar al albur del momento. En breve volverá la Feria del Libro a la Plaza Mayor con cubículos para librerías y un salón de actos de quita y pon. No creo que andemos faltos de salones de actos céntricos y con poco uso, por ejemplo. A lo que se une el debate que nunca se hace sobre la utilidad de la Plaza de Los Bandos, hoy llena de artesanía que no parece tener nivel suficiente para ocupar la Plaza Mayor.

Y así llegamos a la Plaza de Anaya, con una sala de exposiciones móvil en la mitad durante más de un mes. Desde luego que no pretendo criticar a la entidad bancaria que lo promueve, en realidad es la única que guarda un regusto a Caja de Ahorros. Sí, esas que los expertos en músculos financieros se cargaron en Castilla y León (y el resto de España) sin coste electoral ni de otro tipo. Me parece muy loable que La Caixa siga promoviendo estas iniciativas por toda España, 13 a la vez en estos momentos. E incluso que su formato esté pensado para llegar a donde quizás no sería posible de otra forma.

La exposición que contiene, “Picasso, el viaje del Guernica”, me parece muy interesante, aconsejo a quienes se acerque por allí que la visiten. Raras veces no me parecen atractivas las iniciativas culturales de esa entidad, con centros de ciencia y arte punteros en varias ciudades de España, aunque por desgracia sin incluir Salamanca.

Pero la pregunta en una ciudad como esta es ¿no hay ningún espacio más adecuado que una carpa-camión en una de sus más bonitas y turísticas plazas para poner la exposición? ¿De verdad el Ayuntamiento no puede ayudar a garantizar el impacto positivo de la exposición buscando un lugar más adecuado que una carpa-camión en una Plaza incluida en el área declarada Patrimonio de la Humanidad? Supongo que habrá opiniones para todos los gustos, pero me parece que se podría hacer mejor. Y ya que estamos casi en campaña de Elecciones Municipales, se podría debatir por una vez un tema como este, que nos compete y afecta de verdad.

Por otro lado, quiero aprovechar este espacio para recordar a uno de mis profesores que lamentablemente falleció estos días, D. Eugenio García Zarza. Por desgracia el viejo Departamento de Geografía va perdiendo valiosas personas estudiosas de nuestra ciudad y provincia. Por supuesto que es ley de vida, pero eso no quita que cueste aceptar perdidas como esta.