Una alumna de la USAL gana el Concurso de Traducción San Jerónimo de las Naciones Unidas

Viernes, 3 de mayo de 2019

La estudiante del Grado en Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, Julia Pozuelo, ha sido seleccionada por el jurado del 14º Concurso de Traducción de St. Jerome 2019 como ganadora del premio de traducción al español en la categoría de estudiantes. Este certamen se convoca anualmente por el Servicio de Gestión de Conferencias de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas cada 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción, y pueden participar todos los estudiantes matriculados en las universidades suscriptoras de un Memorando de Entendimiento (MoU) con la ONU.

Los participantes en el concurso han tenido que traducir al español el texto titulado “Out of my comfort zone, wandering around Harrods in the wrong trousers”. La traducción realizada por Pozuelo fue una de las dos mejores realizadas por los representantes del Estudio salmantino, además de prevalecer sobre el resto de traducciones inglés-español seleccionadas por otras universidades.

Posteriormente, los textos fueron evaluados por un jurado formado por entre dos y tres jueces por cada idioma oficial de las Naciones Unidad -árabe, chino, español, francés, francés, inglés y ruso-, que prestaron especial atención no solo a la precisión de la traducción, sino también a cómo se expresan los matices y al respeto del estilo del original.

La Universidad de Salamanca es una de las 22 firmantes del Memorando de Entendimiento con la ONU y participa activamente en la formación específica de traductores e intérpretes para organizaciones internacionales. Además, las universidades de esta red cooperan con la Organización de las Naciones Unidas en la formación de profesionales de la traducción, interpretación y comunicación multilingüe.

La red MoU, compuesta por esta veintena de instituciones, cuenta solamente con otra universidad hispanoparlante, la Nacional de Córdoba (Argentina). Sin embargo, muchas otras universidades incluyen en sus programas formación en traducción al español, como ISIT y ESIT (Francia), el Middlebury Institute of International Studies at Monterey (Estados Unidos) o la Universidad de Ginebra (Suiza).

La ceremonia de entrega se celebrará el jueves, 16 de mayo, en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV) y contará con la intervención de la secretaria General Adjunta de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias, Catherine Pollard.