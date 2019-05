“La única opción útil que posibilita el cambio tanto en Salamanca como en Castilla y León es la del PSOE”

Viernes, 3 de mayo de 2019

El secretario provincial de los socialistas considera que “ dar el voto a cualquier otra formación es beneficiar al PP”

El secretario provincial del PSOE y cabeza de lista por Salamanca a las Cortes de Castilla y León, Fernado Pablos, ha presentado las directrices de campaña para las próximas elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.

En su opinión, “la única opción útil que posibilita el cambio tanto en Salamanca como en Castilla y León es la de votar al PSOE puesto que dar el voto a cualquier otra formación es beneficiar al PP”. En esta línea, Pablos ha recordado que en el año 2016 el PP fue el partido más votado en la provincia de Salamanca, y el segundo fue el PSOE con una diferencia superior a 54.000 votos. El pasado domingo la diferencia se redujo a 822.

Sin embargo, el secretario provincial del PSOE añadía que “no estamos satisfechos porque nuestra aspiración es siempre la de ganar, y para ello, trabajaremos. Por esto las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo tienen que ser una revalida sobre lo que se ha hecho en los últimos cuatro años, y los socialistas hemos devuelto la confianza que no dieron los ciudadanos trabajando tanto en las Cortes como en los Ayuntamientos porque, hemos convertido sus votos, en trabajo, y esa es nuestra mejor garantía”.

Por otra parte, criticaba a los populares en estos términos: “Salamanca, que tanto le ha dado al Partido Popular, no tiene nada que agradecer al PP, es más, los principales dirigentes del PP en la provincia han utilizado Salamanca para beneficio personal, y el ejemplo más claro es su presidente provincial el señor Javier Iglesias, durante años alcalde de Ciudad Rodrigo pero cuando intuyó que iba a perder la mayoría absoluta, como así fue, decidió irse a un pueblo como Beleña para presentarse a las elecciones, donde nunca había vivido pero donde alguien le garantizó que iba a salir como concejal para ser presidente de la Diputación, y ahora, no contento con haber hecho eso hace cuatro años, decide utilizar a los vecinos de Salamanca para querer seguir siendo concejal, y no para trabajar por la capital salmantina como lo va a hacer los concejales socialistas, sino para intentar seguir siendo presidente de la Diputación. Con este ejemplo se ve bien quien se ha presentado para trabajar para los ciudadanos, como los socialistas, y quien se ha presentado y se presenta para intentar mantener el puesto como forma de vida”.

En base a esto el cabeza de lista del PSOE a las Cortes ha anunciado que durante la campaña autonómica los socialistas visitarán decenas y decenas de municipios, junto a los candidatos municipales, acudirán a todos los debates donde se les invite, y se centrarán en “hablar de los problemas y de las preocupaciones de los ciudadanos de Salamanca, como la lucha contra la despobalción, que no es una plaga divina sino una de las consecuencias de las políticas del PP, de reducir las listas de espera de la sanidad, o de mejorar la educación para acabar con casos como los de las comarcas de Ledesma y la Sierra de Francia donde la educación que se oferta se acaba en 4º de la ESO, obligando a los jóvenes y a los alumnos a tener que dejar de estudiar o a que para seguir estudiando se tengan que ir a otras comarcas o a la capital”.