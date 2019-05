Calderón, sobre el reparto de entradas: “Denota cierto miedo o nerviosismo”

Viernes, 3 de mayo de 2019

El técnico del Salamanca UDS analizó el encuentro frente al filial del Real Valladolid en los anexos del José Zorrilla

Prueba final: “Llevamos ya siete finales y jugamos contra un rival directo y estamos preparados tras el último partido y nos da mucha más fortaleza. Espero un partido como todos los últimos, de tensión, pelea y calidad en una superficie diferente. Va a ser reñido para ambos equipos y tenemos que jugar con el corazón y la cabeza”.

Bajas: “Owusu, Martín, José y Toño y hoy se ha confirmado que Indiano tampoco va a estar. Tenemos cinco bajas”.

Salvación: “No lo sé, pero sería un paso muy importante y un gran espaldarazo. Tenemos que seguir en la misma línea, fuera de casa estamos rindiendo a buen nivel y podremos conseguir la victoria”.

Bajas en el Valladolid: “Pierden a Mario, El Hacen o Waldo, son jugadores importantes, igual que los nuestros durante toda la temporada. Nosotros hemos tenido muchos problemas, pero ellos tienen la ventaja de tener un equipo por debajo al ser un filial. Tienes cuatro delanteros útiles, ya me hubiera gustado a mí tenerlos…”.

Entradas: “Está claro que nos hubiese gustado que pudiesen ir muchos aficionados nuestro. Es lógico, hasta cierto punto, que tomen esa decisión, pero denota cierto miedo o nerviosismo, aunque no es lo lógico que en otros partidos haya habido más aficionados. Tenemos que competir”.

Resto de partidos: “Nos centramos en el nuestro y después miraremos al resto. Vivimos con ello y demasiado lo estamos haciendo con todo lo que ha pasado. Hay que quitarse el sombrero con estos futbolistas”.

Inter o Celta, mejor salvados o no: “Ya veremos, pero no creo que estén salvados y va a ser difícil. Parecía que estaban salvados y ya no como los mencionados o Unionistas”.

Esquema por el césped: “El terreno no va a condicionar la formación que saque, vamos a pensar en el equipo y darle lo mejor a los jugadores. Ya estamos habituados al césped sintético”.