Roberto Aguirre: “El objetivo es la permanencia y alcanzar los puestos de Copa del Rey sería un premio”

Viernes, 3 de mayo de 2019

El entrenador de Unionistas de Salamanca analizó el importante duelo que medirá mañana a su equipo frente al San Sebastián de los Reyes

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, compareció este mediodía en rueda de prensa antes del partido que disputará mañana su equipo frente al San Sebastián de los Reyes.

Certificar la permanencia: vamos a por ello y tenemos la oportunidad en este partido ante un rival muy complicado. Tenemos ganas de ganar, de sumar los tres puntos y poder certificar la permanencia de manera matemática. Buscamos ganar este partido con nuestros argumentos.

Cambios con respecto al Fabril: cada partido es diferente. Al final hay variables que hacen que cambie un partido. Este es diferente o así lo entiendo. Habrá que esperar a que ruede el balón. Me gustaría ser capaces de hacer goles como en A Coruña, pero también me gustaría no encajar. El Sanse trae artillería en su ataque. Tendremos que estar defensivamente mejor que en A Coruna e intentaremos repetir registros en ataque.

Bajas: ninguna. En principio estarían todos disponibles salvo Pau. Tanto Guille como Juanmi tienen el alta, pero en principio estarían todos para mañana.

San Sebastián de los Reyes fuerte: creo que es un equipo que se ve reflejado en su ataque. Llega con facilidad al área rival. Me espero encontrar esa faceta durante el partido. Lo que debemos saber es como impedir que aparezcan esas fases de juego, que no lleguen con ese peligro. Tenemos que tener un mejor comportamiento en defensa.

Copa del Rey, objetivo o ilusión: el objetivo es la permanencia. La Copa del Rey es un premio que aparece y sería merecido a la temporada que estamos haciendo. El objetivo es la permanencia y es lo que queremos conseguir. Somos un equipo competitivo y muy ganador porque siempre tenemos ese plus competitivo en los partidos. Lo vamos a hacer hasta el final.