Mañueco pasa página, anuncia medidas y avisa: "empieza un nuevo partido"

Viernes, 3 de mayo de 2019

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pasado página sobre el resultado de su partido en las elecciones generales, se ha centrado en las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, ha desvelado algunas medidas del programa y avisado: "empieza un nuevo partido".



"Vamos a por los puntos, vamos a por la victoria, vamos a ganar", ha declarado durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Valladolid, y en la que ha declinado opinar sobre las críticas y recomendaciones realizadas esta mañana por el vicepresidente del Gobierno autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez (PP).



Frente al consejo lanzado por De Santiago-Juárez al líder nacional del PP, Pablo Casado, para que el partido sea más humilde, ejerza un sentido autocrítico y se rodee de "más de Feijoo y Herrera, y de menos Aznar y FAES", Fernández Mañueco ha mostrado su respeto a esas afirmaciones y preferido centrarse en la próxima cita electoral.



"El PP está centrado en Castilla y León, en las personas y en la defensa del exitoso modelo de gestión en las grandes políticas públicas como la sanidad, educación, atención a los mayores y dependencia. No hay nada más aburrido que hablar de los políticos, de nosotros mismos", ha subrayado ante la insistencia de los informadores.



Tras recordar que el PP es el único partido que ha presentado listas en más de un 99 por ciento de municipios (2.211 de 2.248, con 13.000 candidatos), ha explicado que Castilla y León "no está para experimentos y saltos al vacío", y desvelado cinco de las mil medidas del programa que presentará el partido a las citas autonómicas y municipales.



El "reequilibrio entre el mundo rural y urbano" gravita sobre un programa con el que "nos vamos a reivindicar como la comunidad autónoma de referencia en España", porque "sabemos lo que hay que hacer y cómo hacerlo según hemos demostrado con nuestra experimentada gestión en la Junta de Castilla y León, municipios y diputaciones, garantía de moderación y estabilidad", ha advertido.



Esas cinco medidas están relacionadas con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones; la conciliación personal, laboral y familiar de las mujeres mediante el aumento de las deducciones fiscales por hijo y la gratuidad progresiva de la educación de cero a dos años; y el apoyo financiero para la modernización y puesta en marcha de las micropymes.



Fernández Mañueco ha esbozado un plan de atención para combatir la soledad de los mayores, evitar su maltrato en el hogar, aumentar la ayuda a domicilio, y la reducción del copago de este servicio hasta la gratuidad completa para situaciones sociales complejas.



En cuanto al mundo rural, ha anunciado un plan de inversión de más de 130 millones para que internet llegue "a todos los rincones" de la comunidad autónoma con el fin de "generar oportunidades de progreso y futuro", así como la televisión digital.



El PP, ha resumido, tiene respuestas para los jóvenes, mayores, empresarios y trabajadores, hombres y mujeres; estamos centrados en las personas, lo que nos identifica y nos diferencia de otras políticas".



"Esta no es la rueda de prensa de contestación al portavoz de la Junta de Castilla y León", sino la de mostrar que el PP "se preocupa de su programa, proyecto, gestión y balance" a través de "un modelo de gestión exitoso que yo reivindico con orgullo", ha recalcado ante las preguntas sobre las declaraciones de De Santiago-Juárez.



Fernández Mañueco, quien se ha reunido con los nueve presidentes provinciales del PP y con los directores de campaña, ha insistido en que los resultados de las elecciones generales "no han sido los esperados, no estamos satisfechos: esta es la realidad y debemos aprender".



"Ahora estamos dedicados en cuerpo y alma a ganar las elecciones europeas, autonómicas y municipales" porque "somos el partido de referencia en Castilla y León, el de la tierra, el que apuesta por el mundo rural y urbano, un partido experimentado, con las ideas claras de por dónde ir, con un modelo experimentado de éxito y, por qué no decirlo, envidiado en otras comunidades autónomas", ha concluido.

EFE / Foto PP