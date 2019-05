¡Tanto que celebrar!

Viernes, 3 de mayo de 2019

A veces, para celebrar, basta con algo muy sencillo y unas gotas de rocío, una tarta de flores silvestres, una caléndula entre los peldaños de una escalera, una línea blanca, en el azul del cielo, que nos da los buenos días…

Cómo resumir… Abril, desde siempre, me hace cumplir años. Y a caballo con Mayo me regaló mucha escritura. Ahora hace un año que nos vemos aquí… Cincuenta y cuatro semanas. Un regalo de cumpleaños tardío, sorpresivo, enamorado, hirviente, conmemorado… Me pusieron muelles en los zapatos, y festejo esta vida, tanta, tanta vida, tanto que venerar…

Cómo celebrar la forma de crear una historia, las letras que se dan la mano para hacerse palabra, las palabras que combinan para hacer una frase, y cómo se colocan a golpe de teclado en los renglones y se vuelven párrafos desde un corazón saltarín que celebra estar vivo…

Festejar cada día, conmemorarlo, beber la copa de cava que ofrecen las flores, sus colores, su alegría, coleccionar gotas de rocío como si fueran diamantes, como si fuera la vida dispuesta a enamorarse de nosotros…

Qué decir, cómo contarlo, tener el alma en vilo para estar atenta, escuchar el regalo del agua recorriendo su música entre las piedras, redoblar, tañer, explosionar, llenar de luces los colores, atravesar la bruma, llegar al horizonte, hacerse gaviota o perla que brilla con la caricia del agua, que se deja lamer por las olas, ser pura lluvia caída de un deshielo, ponerse a soñar sin límite, pensar que todo es posible, cómo celebrar, cómo lograr sumarse a este brindis, qué regalar…

Un año escribiendo estas páginas desde muy dentro, asomándome a las vidas ajenas y a la propia, sin afeites ni ungüentos. Pasión pura, la escritura… a borbotones sale, una cáscara de nuez en un océano de expresión, ávida de navegar. Un virus extraño que permanecía callado y brota con ganas de contagiarse… Y nos vamos haciendo legión, y así lo siento.

Estoy llena de gratitud. A este diario. A la Casa de Cultura de Talavera de la Reina, que en breve inaugurará un rincón con mis relatos, a todos los lectores/as que allí se convirtieron una tarde en atentos y fervientes oyentes, y tanto apoyaron. A la vida, que me da la oportunidad de vivir; a la escritura, que me hace respirar; a las personas que me leéis, que sois mi ilusión, mi soporte y mi apoyo. A los conocidos que se van enganchando y a tantos desconocidos que se unen a esta gran familia de mi mundo pequeño de escribir. A los comentarios y palabras de ánimo… a la mancha de aceite que se va extendiendo desde el blog, con epicentro en España, pero que alcanza Portugal, Italia, Alemania, México, EEUU, Ucrania, Emiratos Árabes, por citar tan solo algunos ejemplos. Gracias a cada uno de vosotros/as, por tanta fuerza, por la energía que desplegáis, que llena de oxígeno mis venas.

¡Celebraremos muchísimos más! ¿Me acompañas?

mioficioescribir.blogspot.com