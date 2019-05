Ángel Sánchez: “Ofrecemos más que política, ofrecemos ilusión”

Jueves, 2 de mayo de 2019

Entrevistamos al candidato a la Alcaldía de la Villa por Ciudadanos

En las elecciones locales del próximo 26 de mayo Guijuelo contará con una tercera opción política, Ciudadanos se ha sumado a las candidaturas con una lista encabezada por Ángel Sánchez, actual alcalde de Pizarral por el PP y que ha formado un equipo de candidatos jóven y con propuestas para la villa. En Guijuelo al Día hemos entrevistado al candidato para conocer sus primeras impresiones antes del inicio de la campaña electoral.

¿Cómo se decidió a dar el paso como candidato a la Alcaldía por Ciudadanos?

La verdad es que cuando me propusieron desde Ciudadanos ser la cabeza visible del partido en Guijuelo no lo asumí como una oportunidad, sino como un gran reto. Como todo el mundo sabe en este momento de mi vida no cabía en mi cabeza aumentar mis responsabilidades políticas más allá del papel que como alcalde de Pizarral venía desempeñando. Sin embargo, en el último mes, se comenzó a fraguar una corriente de opinión muy importante entre los guijuelenses que demandaban la necesidad de que Ciudadanos estuviera presente en las próximas elecciones municipales. Se percibía la ilusión de muchos de que existiera una tercera alternativa, y hoy esa opción ya es una realidad. Después de meditarlo, tanto con la familia como con los amigos, decidí encabezar esa ilusionante candidatura con la que queremos dar a los guijuelenses la oportunidad de ver cómo se pueden hacer las cosas de otra manera.

¿Qué nos cuenta sobre su equipo de candidatos?

A pesar de que no hemos contado con mucho tiempo para la elaboración de la lista electoral, creo que es, sin lugar a dudas la mejor que podíamos tener. Cada uno de sus componentes son personas comprometidas. Pero no solo con lo que significa Ciudadanos sino con Guijuelo y su futuro. Son personas de aquí, personas cualificadas que tienen mucho que aportar para que Guijuelo siga avanzando y mirando al futuro. Son de todas las edades y condiciones y por supuesto, son personas con las que hemos querido que estén representados todos los núcleos que componen Guijuelo, es decir, Campillo de Salvatierra como entidad local menor y de las pedanías de Cabezuela y Palacios.

¿Qué ofrece Ciudadanos a Guijuelo?

Cuando eres alcalde y vecino de un pueblo la política no deja de ser mera teoría. Un alcalde tiene que ofrecer a los guijuelenses más que política. Tiene que ofrecer ilusión. Y eso no se consigue con teorías políticas sino con el trabajo diario. Intentando que nuestro pueblo sea cada día más moderno, que tenga mejores infraestructuras y por supuesto que cuente con los mejores servicios, pero adaptados a las necesidades de una población como la nuestra, con una amplia horquilla de matrimonios jóvenes con niños, pero también de mayores que han hecho que la Villa chacinera sea hoy lo que es gracias a su esfuerzo y trabajo.

Tanto yo, como el equipo que conforma Ciudadanos tenemos muchas ideas con las que mejorar nuestro pueblo. Aún estamos cerrando el programa electoral pero puedo adelantarle algunos de los proyectos que entendemos son imprescindibles: Ciudadanos va a proponer una rehabilitación integral del Cementerio Municipal, sus accesos, el entorno… ya que a día de hoy deja mucho que desear, no se le ha prestado la atención que merece. Por no hablar del Centro de Salud. El Consistorio, no tiene competencias en materia Sanitaria pero tiene la obligación de exigir una infraestructura acorde con una población de más de 5.000 habitantes.