Miguel Ángel Ortega: “Ha sido un querer y no poder”

Jueves, 2 de mayo de 2019

Miguel Ángel Ortega, técnico de Perfumerías Avenida, valoró el partido ante Uni Girona y se mostró optimista en la eliminatoria pese a caer su equipo derrotado en el primer partido de la final

Valoración del partido: ellas han hecho un partido de intensidad y duro. Nosotros no hemos estado a la altura. Han estado más acertadas en el tiro libre, aunque el partido ha estado en la intensidad y en el contacto. Nosotros no hemos podido jugar a eso. Hampton no solo ha estado acertada sino que también ha sido dura. Hoy ha sido un querer y no poder.

Loyd contra todas: ha parecido eso. Es muy recurrente mirar las estadísticas. Yo sinceramente creo que el nivel de intensidad y contacto ha sido lo que ha decantado el partido. Nosotros hoy no hemos tenido presencia interior. Si no generas desde la pintura te quedan situaciones muy tácticas.

Contra las cuerdas: tenemos que intentar entender la situación y el partido que se ha jugado hoy. Nos han dado de nuestra medicina. Ellas han estado intensas, duras, con presencia en la pintura y jugando bien. A nosotros nos ha costado jugar sin presencia ahí.

Partido de Girona: Valencia defendió el otro día parecido. Tenemos que estar a la altura allí. No lo podemos contrarrestar con nada que no sea el mismo nivel de intensidad y dureza.

Optimismo: soy muy optimista. Es una muy buena prueba para nuestra humildad. No podemos salir de un partdo así pensando en ganar con la ley del mínimo esfuerzo.