Una nueva esperanza

Jueves, 2 de mayo de 2019

Los más "fan" de la saga de La Guerra de Las Galaxias ("Star Wars") habrán reconocido la frase. Es el comienzo de la saga (curiosamente, empezaba en el Episodio IV), una saga intergaláctica donde los héroes viven una serie de peripecias en su lucha contra las fuerzas del mal y el llamado Imperio. Una historia atemporal, como es la lucha del bien contra el mal, la lucha por la libertad, la lucha de David contra Goliath.

Esta introducción galáctica viene al caso por la eterna lucha de los pequeños contra los grandes, en total desigualdad de condiciones. Va de la eterna lucha de esos territorios olvidados, como nuestro Reino de León (Salamanca, Zamora y León), que luchan por su supervivencia y por no caer en el olvido, que luchan por que se les tenga en cuenta y que su voz y sus reivindicaciones sean escuchadas.

Toda saga tiene uno o varios héroes. En este caso de la lucha por defender su tierra, dentro del solar patrio destacan, sin lugar a dudas, Miguel Ángel Revilla y su PRC (Partido Regionalista de Cantabria), del mismo modo que destacó en Aragón el añorado José Antonio Labordeta. En el caso que nos ocupa, Revilla y su partido han conseguido, elección tras elección, año tras año, día tras día, que se oiga la voz de Cantabria en todo el país. Revilla y su PRC consiguieron que Cantabria tuviese su propia autonomía, autonomía que les ha llevado a ser una de las tierras más prósperas (de hecho, es la que más ha crecido en el 2018 junto a Madrid y Navarra, según datos del INE). Cosa esta última que, ciertamente, se me antoja casi imposible si la hubieran encadenado a la autonomía en la que nos empotraron a los leoneses… Revilla consiguió la autonomía para su tierra, y ha sido presidente de la misma casi desde su creación (salvo una legislatura). Y todo ello, sin llegar a tener nunca una mayoría absoluta, lo que dice mucho del talante de la persona, algo que vale su peso en oro en los tiempos que corren. Rizando el rizo de los retos casi imposibles, Revilla y su partido han conseguido, en unas elecciones tan poralizadas como las del 28-A, que Cantabria tenga voz propia en Madrid. Casi habría que empezar a hablar del “milagro cántabro”…

¿Podría esto aplicarse a nuestra tierra? Evidentemente sí. Los leoneses igual no tenemos un Revilla (aunque Luisma Santos, el procurador de UPL - Unión del Pueblo Leonés - por León, ha hecho un enorme trabajo en pos de las tres provincias leonesas). Pero en esta parte de la España Vaciada se antoja necesario un regionalismo fuerte. La Región Leonesa debe tener su voz propia.Salamanca, Zamora y León deben empezar a mirar por su futuro y luchar por sí mismas, porque nadie va a venir de Valladolid (y mucho menos de Madrid) a luchar por nosotros, a luchar por nuestra tierra. El Partido Regionalista de Cantabria, del presidente Revilla, es un ejemplo a seguir. Un partido, y un presidente, que ha conseguido que Cantabria tenga voz propia, que ha conseguido que Cantabria tenga autonomía propia, un partido que ha hecho de Cantabria una tierra próspera.

Yo me pregunto: ¿por qué no en nuestra tierra? ¿Por qué no apoyar que nuestro Reino de León tenga su propia autonomía, formada por León, Zamora y Salamanca? ¿Por qué no luchar para que nuestra tierra tenga su propia voz, sin que nuestros representantes tengan que rendir cuentas a Valladolid o a Madrid? Igual UPL, la Unión del Pueblo Leonés, sea nuestro PRC. Una nueva esperanza por el futuro de nuestra tierra.

José Benito Mateos Pascual, candidato de UPL (Unión del Pueblo Leonés) a las Cortes por Salamanca