Maniobras orquestadas en la oscuridad de la campaña al Senado

Por si fuera poco el descalabro sufrido el pasado domingo, tras el recuento del voto CERA (censo de españoles residentes ausentes) y la proclamación del escrutinio definitivo por parte de las juntas electorales provinciales el PP de Castilla y León se ha quedado sin dos de los 19 senadores que se había adjudicado provisionalmente. Y uno de los damnificados no ha sido cualquiera, sino el presidente provincial del partido en Zamora, José María Barrios Tejero, ex vicepresidente de la Diputación y desde 2015 diputado del Congreso.

Los 800 emigrantes zamoranos que emitieron su voto han volcado el cuarto escaño del Senado a favor de la socialista Marian Martínez, quien en el escrutinio provisional había sumado 18 votos menos que Barrios Tejero. No deja de tener algo de justicia poética que hayan sido los emigrados quienes han propinado este varapalo al presidente del partido que lleva 32 años gobernando la Junta de Castilla y León y 36 la Diputación zamorana.

El otro que se ha quedado con un palmo de narices es el segoviano José Luis Sanz Merino, a quien el voto CERA y la revisión de las actas de todas las mesas han dejado sin el escaño, que ha pasado a manos del socialista Jesús Javier Lucía Marugán por un margen de tan solo 29 votos. La fatalidad de Sanz Merino es redundante, ya que se trata del frustrado candidato a la alcaldía de Segovia a última hora reemplazado por decisión personal de Pablo Casado. (De hecho, su inclusión en la lista del Senado era una forma de compensar aquel desaire). Con ello el PSOE de Castilla y León ha dado también la vuelta al resultado enla Cámara Alta, adjudicándose 19 senadores frente a los 17 con que se queda el PP, que se ha dejado 10 de los 27 que tenía.

Sospechosos resultados en Zamora y Valladolid.- A margen de lo anterior, a “El topillo” no le ha pasado inadvertida otra circunstancia un tanto inusual, cual es que el número de votos obtenido por cada uno de los tres candidatos del PP al Senado por Zamora no guarde relación con el puesto ocupado por cada uno de ellos en la lista. Me explico. Lo habitual es que el número uno de la lista saque mejor resultado que el número dos y éste mejor que el tercero. Y ocurre que en Zamora la candidata número tres, Clara San Damián, obtuvo el pasado domingo 469 votos más que el número dos, que a la sazón era y es el presidente provincial del partido.

Yo ahí lo dejo, pero no sería la primera vez que los candidatos al Senado de un mismo partido se hacen su propia campaña personal oculta, intentando ganar en votos a sus compañeros de lista por lo que pueda suceder. En Valladolid fue sonado hace años el caso de un ex consejero socialista de la Junta pillado in fraganti realizando al margen del partido envíos postales a los electores conteniendo la papeleta del Senado con una única cruz marcada en la casilla correspondiente a su nombre.

Sin ir más lejos, en estas mismas elecciones ha llamado mucho la atención que el candidato numero uno del PP por Valladolid, José Ángel Alonso Pérez, haya sumado casi 24.000 votos más que el número dos, Miguel Ángel Cortés, y 25.000 más que la número tres, Arenales Serrano. Lagarto, lagarto. Valga como dato que en 2016 los votos obtenidos por los tres candidatos vallisoletanos del PP estuvieron en una horquilla inferior a los 4.000 votos. La sospecha de que un connotado sector del partido ha hecho campaña boca a boca exclusivamente a favor de Alonso Pérez es más que razonable, máxime tratándose de un candidato alineado en el frente opuesto al presidente provincial del PP, Jesús Julio Carnero.

Ignoro si se habrá parado a pensarlo Barrios Tejero, pero yo en su lugar andaría bastante mosqueado. Tengo la impresión de que ha ido de pardillo, lo cual es para nota siendo el presidente provincial del partido. Yo de él me dirigiría al número uno de la candidatura, Fernando Martínez Maillo, el gran capo del PP zamorano, preguntándole qué ha podido pasar para que Clara San Damián le haya madrugado el escaño. A buen seguro que Maillo lo sabe. Otra cosa es que se lo cuente.