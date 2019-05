Soleada fiesta de San José obrero en la villa

Miércoles, 1 de mayo de 2019

El barrio de San José celebra a su patrón con misa, procesión, el habitual convite y propuestas infantiles

El barrio de San José Obrero ha celebrado un año más la fiesta en honor a su patrón. Siguiendo la tradición local, los vecinos, en colaboración con el Ayuntamiento de Guijuelo, han organizado actividades festivas para todo el día.

Por la mañana se ha celebrado la misa y posterior procesión de la imagen de San José, acto que contó con la presencia del grupo folklórico El Torreón que deleitó a los presentes una vez más con una muestra de sus bailes dedicados al patrón del barrio.

El alcalde de la villa, Julián Ramos, se despidió como alcalde de la fiesta, siendo su última visita al barrio como primer edil, dedicando unas palabras de agradecimiento a todos los presentes: “Un barrio muy querido por mí, que siempre ha estado conmigo, que me quiere y creo que me querra en el futuro. Es mi último año como alcalde, pero no como guijuelense, porque me siento muy agusto aquí y volveré en otras fiestas. Estoy profundamente agradecido a todos los vecinos, por la positiva respuesta que han tenido siempre a todas las propuestas municipales. Un barrio que es muy representativo de Guijuelo, de gente trabajadora. Aquí vive el espíritu del trabajador guijuelense”.

A continuación se ofreció el tradicional convite para todos los asistentes en los portales de los bloques de viviendas del barrio. Al evento acudió gran parte de la corporación municipal, así como dos centenares de vecinos. Por la tarde junto a la estación de autobuses, se ofrecerán juegos infantiles , mientras que la fiesta llegará a su final con una chocolatada por la tarde.