Jorge Hernnan estrenará en junio ‘Pelayo, héroe astur’

Miércoles, 1 de mayo de 2019

El músico, director y compositor salmantino, Jorge Hernnan, se muestra muy ilusionado ante el próximo estreno de ‘Pelayo, héroe astur’, que se realizará en el mes de junio en el Teatro de la Universidad Laboral de Gijón. En esta actuación estará acompañado por más de 200 músicos.

- Imagino que siempre supone un reto ponerse delante de un elenco tan numeroso de artistas, ¿verdad?

- Desde luego que sí. Ahora bien, llevar adelante un evento de tal magnitud no sería posible sin el trabajo de otros compañeros como José Miguel Merenciano o el recientemente galardonado por la Federación de Coros de Asturias, Jesús Gavito. Para mí es un privilegio poder trabajar mano a mano con ellos.

- ¿Qué nos depara este “Pelayo” y qué le llevó a crearlo?

- Como todo asturiano de sobra conoce, y tal y como narran las crónicas, Pelayo fue el rey astur que impulsó la Reconquista de la Península Ibérica, la cual se encontraba bajo dominio musulmán. En esta obra trato de exponer, desde mi perspectiva, cómo acontecieron los hechos. Es, en toda regla, un homenaje a su pueblo, su gente y su historia, y mi especial agradecimiento al trato recibido durante todo este tiempo.

- ¿Cómo llega un compositor a vislumbrar un número tan imponente de músicos y recursos en su composición?

- En verdad, la obra fue escrita en todo momento para banda juvenil, pero el teatro de la Laboral me brindaba una oportunidad excelente de poder acariciar, aunque fuera de lejos, la “orquesta de ensueño de Berlioz”. El delito hubiera sido no aprovechar la coyuntura. Hablé con Merenciano y le pareció una fabulosa idea aunar fuerzas para conformar una agrupación instrumental compuesta por más de 100 músicos. A esto solo le faltaba una coral de similar envergadura y unas gaitas y tambores asturianos tradicionales. Así, contagié de locura al resto.

- ¿He oído gaitas?

- Ha oído gaitas. Llevo queriendo escribir para ellas desde que de crío escuchaba a Mike Oldfield. En este caso, la épica y sus circunstancias me ofrecieron un panorama de lo más factible, del resto se encargó Jorge Fernández Boltá, un tremendo profesional con quien he tenido la suerte de coincidir y poder tratar la gran gama de posibilidades expresivas y tímbricas que el instrumento ofrece.

- Hace no mucho la crítica elogiaba su proyecto bandístico de Enseñanzas Elementales del Conservatorio de Gijón, ¿se encuentra dicha agrupación dentro del estreno?

- Sin duda. Si Pelayo es la causa, la banda es mi inspiración. Por el entusiasmo, dedicación e interés de esos niños y niñas nos encontramos hoy aquí charlando usted y yo. No obstante, hablar del proyecto como de “mi proyecto” le haría poca justicia. Sin la presencia de amigos como David Muñoz y Rosa María Barcala, con los que comparto tantas ideas, así como de una larga lista por citar, dicho proyecto no hubiera visto la luz. Igualmente, es de agradecer la confianza que la dirección del centro depositó, tanto en el proyecto como en nosotros.

- Por finalizar, y hablando de proyectos, ¿qué otros planes de esta índole le depara el futuro?

- A día de hoy tengo pendiente la publicación de mi segundo disco del proyecto Hernnan13, así como el estreno de mi obra “Memories of Japan”, adaptada para orquesta y solista, que será interpretada por la orquesta del mismo conservatorio; todo ello junto a nuevas peticiones, publicaciones y otras tantas ideas que basta que se las cuente para que no se cumplan. Así que si le parece lo dejamos para otra entrevista y me evito disgustos (risas). - Me lo apunto. Gracias por la presente y mucho éxito, maestro. - Gracias a usted.