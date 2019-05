Del Olmo o cómo montarse un "bolo" electoral disparando con pólvora del Rey

Cuando nuestros probos gobernantes siguen llenándose la boca con la palabra austeridad en la administración de los recursos públicos que los contribuyentes ponemos a su alcance, nos llevaríamos las manos a la cabeza si conociéramos en cifras el alto nivel de despilfarro y gasto superfluo que sigue yéndose por los sumideros de las instituciones enganchadas al erario.

Viene ello a cuento del “desayuno informativo” protagonizado ayer en el madrileño hotel Palace por la consejera de Economía y Hacienda y candidata del PP a la alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, invitada dentro del ciclo sobre Nueva Economía organizado por el Forum Europa, que preside el polifacético leonés José LuisRodríguez, un doctor en Ciencias de la Información que ha tocado muchos palos, entre ellos el sector de la viña y el vino (es propietario de una conocida bodega situada en el municipio vallisoletano de Urueña).

El propio foro presentó a Del Olmo en su doble condición de consejera y candidata, lo que le permitía utilizar los medios a su alcance como cargo publico al servicio de su campaña electoral, incurriendo así en una abusiva instrumentación de esos recursos públicos en beneficio de su candidatura municipal. Un abuso que piensa seguir perpetrando, ya que no piensa dejar la consejería hasta que no tome posesión de su acta concejala, según ha venido anunciando y volvió a reiterar ayer.

La consejera-candidata no anduvo con disimulos y, tras una breve introducción laudatoria de la gestión de la Junta, dedicó el grueso de su intervención -32 minutos leídos de la cruz a la fecha- a postularse como nueva alcaldesa de Valladolid. Ello ante un reducido auditorio de no más de cien personas, constituido en gran parte por compañeros de partido altos cargos de la Junta y de otras instituciones desplazados hasta el hotel Palace para la ocasión, que a su vez utilizaron los medios públicos a su alcance (coche, conductor y demás) como si asistieran a un acto oficial y no al de una candidata del PP a las próximas elecciones municipales.

Disparando con pólvora del Rey.- Ahí estaban en cabeza el presidente “pato cojo”, Juan Vicente Herrera, y otros tres consejeros de su gobierno zombi, a saber, el de Sanidad, Antonio Sáez, la de Cultura, Josefa García Cirac, y el de Fomento, Juan Carlos “Pañuelitos” Suárez-Quiñones. Por supuesto, no podían faltar el presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez, ni el vicepresidente primero de su Diputación Permanente, Ramiro Ruíz Medrano. Como tampoco el presidente del PP y de la Diputaciónde Valladolid, Jesús Julio Carnero, número tres de la candidatura que encabeza Del Olmo, así como otros miembros de la misma, tales como la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta (número 7), el hasta ahora presidente del grupo municipal popular, José Antonio Martínez Bermejo(num. 8) y el ex senador Alberto Gutiérrez (núm. 9).

También formaba parte de tan selecto auditorio el alcalde de León, Antonio Silván, la ex consejera de Agricultura, Milagros Marcos, y la también diputada electa Isabel García Tejerina, además de otros ilustres del PP de Castilla y León que, residiendo en Madrid, no tenían mejor cosa que hacer a tan temprana hora de la mañana, caso de Jaime Mateu, el compañero mártir al que las urnas le han despojado de su preciado escaño de diputado por Burgos. Por el contrario, la ausencia de altos cargos del PP nacional fue clamorosa, ya que la única personalidad de empaque que se dejó caer por allí fue la todavía ex presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Calculen ustedes los coches oficiales que con sus correspondientes conductores se dieron cita ayer en el Palace, sin contar la factura de hotel de los altos cargos que pernoctaron la noche anterior en Madrid con cargo al erario para evitarse el madrugón necesario para acudir a un desayuno programado a las 9 de la mañana. Echen cuentas y verán que nos hubiéramos ahorrado un considerable pico si, en lugar de en ese foro, el “bolo” electoral de Del Olmo se hubiera celebrado en cualquier hotel vallisoletano y sin disparar con pólvora del Rey.

Y, por cierto, la repercusión mediática del superfluo evento había sido exactamente la misma, ya que, salvo en los medios de la comunidad, el desayuno en cuestión no ha tenido el menor eco informativo en el foro madrileño. En fin, Pilarín, qué quieres que te diga…