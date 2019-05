La evolución de las apuestas deportivas en línea desde sus inicios en 1996 hasta nuestros días

Miércoles, 1 de mayo de 2019

Cuando la industria de las apuestas deportivas despegó por primera vez, no fue regulada muy de cerca. La mayoría de los sitios tenían algún tipo de licencia de juegos de azar o apuestas que los autorizaba a operar y prestar sus servicios, pero los requisitos para esas licencias no eran muy estrictos

En 1996, los equipos de fútbol Tottenham Hotspur y Hereford United se enfrentaron en una repetición de la Copa FA. No había nada inusual en el juego, pero aún así tuvo un impacto significativo en la historia de las apuestas deportivas. ¿Por qué?, pues fue debido a que la primera apuesta deportiva en línea se colocó en este juego, en el primer sitio de apuestas en línea.

Intertops, que todavía está en funcionamiento, tomó una apuesta de $ 50 de un cliente finlandés. La industria de las apuestas en línea nació, y las apuestas deportivas nunca volverían a ser lo mismo.

No pasó mucho tiempo para que las apuestas deportivas en línea explotaran. Se hicieron muy populares, muy rápidamente. Hoy en día, millones de personas usan internet para hacer sus apuestas. La industria de las apuestas en línea genera miles de millones de dólares cada año, y su popularidad no muestra signos de desaceleración.

La industria ha sufrido muchos cambios desde que se colocó la primera apuesta en línea. Los avances en tecnología y algunas innovaciones sorprendentes son la razón por la que continúa creciendo tan rápidamente. Además, con tantos avances tecnológicos, las apuestas deportivas evolucionaran a un nivel sin precedentes gracias a tecnologías como Blockchain, realidad virtual y realidad aumentada.

Cambios positivos en la regulación y legislación

Esto fue malo para los clientes. Claro, hubo algunos sitios de confianza que se lanzaron a finales de los 90. A menudo eran operados por compañías completamente nuevas que se formaron específicamente para formar parte de esta industria. Su objetivo era obtener ganancias al brindar un excelente servicio a sus clientes.

Muchas personas perdieron mucho dinero en sitios de apuestas fraudulentas en ese entonces por la falta de regulaciones legales. Para cualquiera era muy difícil saber qué sitios eran confiables y cuáles no.

Afortunadamente, las cosas son diferentes en estos días.

La regulación es mucho mejor ahora. Todavía hay margen de mejora, pero apostar en línea es increíblemente seguro. Hay varias jurisdicciones de juego en línea en todo el mundo que han legalizado y regulado las apuestas por Internet. Las autoridades de concesión de licencias en la mayoría de estas jurisdicciones son muy estrictas con respecto a los sitios a los que otorgan licencias, y se aseguran de que todos sus sitios con licencia funcionen de manera justa y ética.

Aunque la regulación de las apuestas deportivas en línea ha mejorado a medida que la industria ha evolucionado, es justo decir que la legislación pertinente no lo ha hecho pero eso seguramente va a cambiar en poco tiempo dada la necesidad de nueva legislación.

Incremento en el número de sitios de apuestas

Intertops puede haber sido el primer sitio de apuestas en línea, pero no estuvieron sin competencia durante mucho tiempo. Varios otros sitios también se lanzaron en 1996, y muchos más en los siguientes años. A medida que la popularidad de las apuestas en línea aumentó a principios del siglo XXI, el número de sitios creció exponencialmente lo que mejora el escenario para quienes disfrutan de las apuestas deportivas.

El gran volumen de sitios significa que la industria de las apuestas en línea es muy competitiva. Hay tantas opciones para los clientes que pueden permitirse el lujo de ser muy selectivos acerca de dónde colocan sus apuestas. Esto significa que los sitios tienen que trabajar muy duro para atraer y retener clientes, lo que en última instancia los obliga a brindar un mejor servicio además de bonos de bienvenida, descuentos, ventajas y recompensas increíbles que ayudan a que los apostadores realmente ganen dinero.

Los bonos y recompensas que ofrecen los sitios son una de las mayores ventajas de apostar en línea. En realidad, nos dan dinero extra para apostar, a cambio de hacer depósitos y hacer apuestas. No conseguimos eso en las casas de apuestas deportivas fuera de línea.

Los sitios de apuestas modernas en última instancia tienen el mismo propósito que los sitios anteriores. Están allí para tomar nuestras apuestas y nuestro dinero, y pagarnos cuando ganamos. No ha cambiado mucho a este respecto. Sin embargo, la diferencia en la calidad de la experiencia del usuario es enorme. Verdaderamente enorme. Simplemente no hay comparación entre entonces y ahora.

Cobertura más amplia de deportes y eventos

No podemos recordar exactamente qué deportes y eventos se cubrieron en los primeros sitios de apuestas, pero actualmente la cantidad de opciones en cuanto a deportes y eventos no tiene parangón.

En prácticamente todos los sitios de apuestas modernos podemos apostar en casi cualquier deporte que queramos. Y casi cualquier evento también. No importa cuándo y dónde esté, si se trata de un evento deportivo profesional, probablemente podremos apostar en él.

Aumento de las apuestas móviles

Este es uno de los desarrollos más recientes en las apuestas deportivas en línea. Las apuestas desde un dispositivo móvil han sido posibles durante mucho tiempo, pero realmente comenzaron a despegar en los últimos años. La mayoría de los sitios concentran mucho más tiempo y energía en las versiones móviles de sus sitios. Algunos sitios incluso han lanzado aplicaciones que son compatibles con una variedad de dispositivos diferentes.

El auge de las apuestas móviles es realmente sorprendente. Los teléfonos inteligentes se han vuelto mucho más sofisticados y desempeñan un papel cada vez más importante en nuestras vidas. Muchas personas realizan prácticamente toda su actividad en línea desde su teléfono, así que ¿por qué las apuestas deportivas deberían quedar excluidas de nuestros smartphones?

Conclusión

Han pasado más de veinte años desde que se lanzó el primer sitio de apuestas y se colocó la primera apuesta en línea. Han pasado muchas cosas en la industria de las apuestas en línea en esos 20 años, la mayoría de los cuales han sido realmente buenas para los apostadores. La experiencia general del usuario es mucho mejor, hay más regulación y supervisión, y hay una variedad increíble de opciones de apuestas disponibles. Las probabilidades y las líneas son mejores, y estamos viendo regularmente características nuevas e innovadoras agregadas a los sitios de apuestas deportivas.

No hay forma de saber qué va a pasar con esta industria en el futuro. Lo que es probable, sin embargo, es que continuará evolucionando a un ritmo positivo gracias a la integración de tecnologías de punta. Hay tanto dinero involucrado, y tanta competencia, que el desarrollo y la innovación son inevitables.

Esperamos que las apuestas deportivas en línea se conviertan en una experiencia aún más placentera en los próximos años. Los apostadores casuales permanecerán felices y entretenidos, mientras que a los apostadores inteligentes podrán obtener ganancias significativas. Para todo tipo de apostadores, tanto novatos como profesionales, el potencial de ganancias siempre estará allí, y siempre valdrá la pena intentarlo