Francisco Igea: “Los ciudadanos de Castilla y León tienen que ser iguales al resto, sin discriminaciones”

Martes, 30 de abril de 2019

“No vamos a subastar el cambio, somos el cambio, este partido no admitirá tratos con nadie que no crea en la igualdad de todos los españoles”. Así se ha manifestado Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, que ha presentado a Ana Suárez Otero como cabeza de lista al Ayuntamiento de Salamanca. Igea agradeció a los militantes el esfuerzo realizado en las pasadas elecciones generales y felicitó a la militancia por lograr un crecimiento del voto de un 40%, cuarta Comunidad en voto real para Cs, con Valladolid y Salamanca como dos de las cuatro provincias que han superado el 20% del voto al partido naranja.

Y ha enviado mensajes tanto al PP como al PSOE. “El que quiera participar del cambio, ha manifestado Igea, debe aceptar los mensajes esenciales de este partido, y la igualdad y la lucha contra los privilegios de otras comunidades son prioritarias.

“Los derechos de los ciudadanos de esta Comunidad no se subastan, tienen que ser iguales a los de otras”, lo que implica que los funcionarios que quieran trasladarse a otra Comunidad puedan hacerlo independientemente de la lengua “lo que obligará al partido que quiera pactar con Cs a comprometerse a que sea posible”.

También ha hecho referencia el candidato de la formación liberal a la Junta a la igualdad fiscal, por lo que si los ganaderos compiten con los de otras cuya leche está subvencionada “el partido que gobierna esa Comunidad tendrá que acabar con ese privilegio”.

El PP “no nos va a dar lecciones de igualdad nunca”

No pedimos privilegios, aseguró Igea ante los periodistas, pero el partido que quiera participar del cambio tendrá que acabar con los privilegios en todo el territorio, “que impiden el crecimiento, el movimiento de funcionarios y discriminan a Castilla y León”.

“Los datos de las elecciones generales no son extrapolables porque van a ser mucho mejores”. Así de convencido se ha mostrado el candidato de Cs, que ha asegurado que el PP representa el fin de un ciclo, con un mensaje en Castilla y León “el cambio y la regeneración, que no lo representa el PP”. Y los populares tienen que decir, aseguró, si están dispuestos a acabar con el clientelismo en la Comunidad y con la ocupación de la Administración, a enfrentarse al PP de Galicia o a no volver a pactar con los nacionalistas porque el PP “no nos va a dar lecciones de igualdad nunca”.

En cuanto al PSOE, volvió a insistir en la igualdad. “Tiene un mes para decir si apuesta por la igualdad entre todos los españoles, por los nacionalistas, por los privilegios o por las diferencias como hasta ahora”. “Salimos a ganar con los mejores candidatos, creciendo y con un partido unido” y es el tiempo de la esperanza y la igualdad porque el panorama político de Castilla y León ha cambiado radicalmente, aseguró.

Igea calificó como “excepcionales” los resultados de la formación naranja en la Comunidad, con ocho diputados de nueve provincias, excepto Soria. Resultados que indican, afirmó el candidato de la formación naranja, que Cs es el partido que más crece y es una alternativa real para el cambio en Castilla y León “porque salimos a ganar” las próximas elecciones del 26 de mayo porque Ciudadanos representa “el cambio real”.

La Comunidad “no quiere la vuelta a la tortilla, ni cambiar rojos por azules”, ha dicho Igea, “quiere esperanza, aire fresco y una administración limpia, sin clientelismo”. Para el candidato a la Junta de Cs, Castilla y León quiere futuro y mirar más allá de las siguientes elecciones, qué va a ser de la Comunidad en los próximos 30 años, de qué va a vivir y qué modelo quiere.

Por lo que se refiere al PP, afirmó que gira sobre sí mismo, “y no sabe dónde va”, afirmó Francisco Igea, que calificó de “triste” que el presidente regional y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, haya tardado tanto en manifestarse tras los resultados del domingo. “Indica cierto grado de cobardía y no saber qué decir”. Sin embargo, Cs “tiene claro lo que quiere, nadie nos gana la carrera por el centro y las libertades”.