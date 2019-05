“La 19 de Abril nació porque se mataban miles de vacas y nadie nos hacía caso”

Lunes, 13 de mayo de 2019

Han pasado 14 años de uno de los movimientos ganaderos que mayor atención captó por su manera de reclamar lo que consideraban una necesidad imperiosa contra la brucelosis. Con unas campañas de saneamiento que llevaban al matadero a miles de vacas, la petición de la vacuna, negada por las administraciones, dio forma a la Asociación 19 de Abril. Reivindicativa como pocas, con cortes de la N-620 y protestas contra el que fue consejero de Agricultura, José Valín, la asociación, surgida en la zona de Tamames, finalmente, vio cumplida su exigencia al autorizarse la vacuna que supuso un antes y un después en la sanidad animal de la provincia.

El pasado mes, la Asociación 19 de Abril celebró sus 14 años de vida. ¿Cómo surgió este movimiento?

Los ganaderos teníamos un problema sanitario, se estaban matando miles de vacas por la brucelosis. Sabíamos que había una solución sencilla que era la vacunación y desde las administraciones nos decían que Bruselas no la autorizaba. Los ganaderos nos unimos para reivindicarla y después, hasta quienes la negaron, reconocieron y atribuyeron la bondad de la vacuna.

El nacimiento de la 19 de Abril supuso un revulsivo para un sector, el ganadero, poco reivindicativo.

Sin lugar a dudas. Surgió entre los ganaderos de la zona de Tamames y me uní porque era otro de los afectados por la brucelosis. Me tocó liderar la asociación y aquí sigo. Queríamos conseguir la aplicación correcta de los planes de vacunación, mejorar las indemnizaciones y adaptar la movilidad de los animales de forma razonable. Lo que tenemos claro es que seguimos trabajando y comprometidos con la agricultura, ganadería y medio rural.

Querían seguir viviendo de la ganadería, pero las campañas de saneamiento acababan cada año con muchas explotaciones.

La Asociación 19 de Abril se creó porque no nos defendía nadie. Estaban las organizaciones agrarias, pero parece que a ellas no les afectaba, no se preocuparon por la situación que atravesábamos. No nos quedó otra alternativa que unirnos, nos daban cuatro días de vida y aquí seguimos. El papel que estamos haciendo nadie lo puede cuestionar.

El sacrificio de animales positivos ha afectado a la mayoría de los ganaderos. Muchos se han quedado en el camino.

No es lo mismo el ganadero con su explotación propia y cebadero; no tiene que ver nada con el productor que no ceba los terneros. Un porcentaje alto de ganaderos están en renta, sin poder cebar, por lo que si tienen positivos y tardan en salir, se van a la ruina porque limitan los movimientos y la venta de terneros. Se arruinan y se quedan en el camino, sin lugar a dudas.

Después de 14 años, miles de cabezas sacrificadas y un gran esfuerzo de los ganaderos, la situación ha mejorado de manera notable. Tuberculosis erradicada, el problema sigue siendo la brucelosis…

Los datos hay que cogerlos con pinzas. Parece que vamos cada vez mejor, de hecho así es, pero luego, cuando no le toca a un ganadero, es a otro. A lo mejor estamos en positivo poco tiempo, pero afecta mucho. De hecho, cuando a los ganaderos no toca realizar el saneamiento, es un dolor de cabeza y una gran preocupación. Aunque solo sea un animal positivo, los daños son enormes.

Asociaciones ganaderas, colectivos y organizaciones agrarias, un total de 14, piden a la Consejería mayor flexibilización de movimientos, tanto a cebaderos como dentro de la explotación, en el caso de algún positivo.

Creo que es posible conseguirlo, porque se han logrado muchas reivindicaciones, pero llevo diciendo mucho tiempo que a los ganaderos se nos tiene por tontos, se nos toma el pelo. Hace medio año, durante una jornada celebrada en el Ministerio de Agricultura, sobre sanidad y fauna silvestre, Valentín Almansa, el director general, afirmó que, en el momento en el que estábamos ya no merecía la pena decir quién contagiaba a quién; si la fauna a los animales domésticos o viceversa. Antes lo negaban y no lo admitían, ahora sí. ¿Si nosotros seguimos con las mismas pautas, cómo se explica que el Ministerio ponga en marcha el plan nacional Patubes para controlar la fauna silvestre? En un caso se hace referencia al control y en otro de erradicación, que considero que es una utopía, sobre todo en ganadería extensiva, donde animales y fauna silvestre conviven. No hay posibilidad de controlarlo.

¿En qué momento está la situación del sector? Ha llovido, pero poco.

Los precios de la carne están ahí, tampoco demasiado animados. Antes de llover las dos últimas semanas de abril nos encontrábamos en una mala situación, y como caliente y no llueva, la primavera puede ser muy mala.

¿Recuperados ya de la grave crisis que supuso la sequía de hace dos años?

En esta profesión siempre estamos en crisis, es austera. Muchas veces se vive más de lo que no se gasta que de lo que se gana, como dice un amigo.

La incorporación de jóvenes al sector, si no es de padres a hijos, resulta casi imposible de asumir para quién quiere empezar como ganadero. ¿Cómo lo ve?

En este sentido, mal, porque no hay relevo generacional y si no es por herencia, es imposible, incluso de padres a hijos no resulta atractivo. Durante la crisis económica, si atrajo a algunos jóvenes, pero más por una situación forzada que por convencimiento.

¿Tiene futuro el sector?

Quiero ser optimista, porque cada vez hay más población mundial, y hay que comer, carne también.

Fotos: Lydia González