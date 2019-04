Contigo Somos Democracia ve un futuro incierto para Salamanca tras el 28 de abril

Antonio Jiménez Rodríguez, candidato a la alcaldía de Salamanca por el partido Contigo Somos Democracia, con el que concurre a las municipales del próximo 26 de mayo, ha mostrado su preocupación por el panorama político que queda tras las generales. En este sentido, habla de “una falta de identificación de la mayoría de la población con las ideas representadas por los actuales partidos políticos”, y de “una pérdida de confianza en las personas que dicen representar esas ideas y también en la limpieza y transparencia de las instituciones en general”.

Además, el abogado y empresario salmantino defiende el proyecto de Contigo Somos Democracia, que califica de “centro puro que escapa de ese eje bipolar izquierda/derecha y donde caben personas de diferente ideología con talante empático y conciliador que pueden defender con argumentos, ideas diferentes en asuntos sociales, económicos y éticos”. Estas son sus reflexiones tras los comicios del pasado domingo:

Una situación como la que se vive ahora en España a 29 de Abril de 2019 tras unas elecciones generales de las que ha resultado un panorama tan diverso políticamente hablando, no se explica solamente por una falta de identificación de la mayoría de la población con las ideas representadas por los actuales partidos políticos sino también por una pérdida de confianza en las personas que dicen representar esas ideas y también en la limpieza y transparencia de las instituciones en general.

A mi juicio los Españoles han perdido la confianza en el partido hasta ahora gobernante por un actuar legislativo, reglamentario, administrativo y judicial, en muchas ocasiones doloso y oscuro que ha llevado a asociar a la inmensa mayoría de la ciudadanía a esa opción política con unos pocos grupos de interés y de presión institucional cercanos a sus líderes y no a los intereses reales del pueblo español.

Como bien es sabido y así ha quedado patente en la campaña electoral en España ha habido una polarización entre "derecha" e "izquierda", que se ha ido acrecentando y distanciando cada vez más en los últimos tiempos. También ha habido a mi juicio un cierto partido que se ha situado como tercera fuerza política que bajo la piel de un cordero esconde un lobo feroz sin una ideología definida, que es capaz de girar hacía donde lleve el viento. Lo cual genera además, una etapa incierta en España cuyo final nadie lo va a saber hasta después de las elecciones municipales, autonómicas y Europeas.

En Salamanca y también en Castilla y León, se presenta el 26 de mayo a las elecciones municipales y autonómicas, una nueva opción política “Contigo Somos Democracia” de CENTRO PURO que escapa de ese eje bipolar izquierda/derecha y donde caben personas de diferente ideología con talante empático y conciliador que pueden defender con argumentos, ideas diferentes en asuntos sociales, económicos y éticos.

Así en nuestra opción, en CONTIGO, pueden integrarse tanto los que abogan por las libertades individuales, como los que defienden los valores tradicionales de la familia y la sociedad. Los que defienden un rol mayor del estado en temas como salud, educación y vivienda así como los que abogan por mayor participación del sector privado en esos temas. Los dispuestos a satisfacer más impuestos para financiar mejores servicios públicos dotándolos de más calidad, como los que prefieren un estado más pequeño y con menos atribuciones y prestaciones sociales con tal de pagar menos impuestos. Un partido de Centro, como lo es CONTIGO, es el que sabe equilibrar estas posturas divergentes en una sociedad y en los individuos que la integran con un fin superior que no es otro que bien común, tanto para España como para nuestra región, como para Salamanca y todos los salmantinos.

No podemos, ni debemos consentir, unos niveles de corrupción en la vida pública como los que se han dado hasta ahora y que han convertido a Salamanca en la capital de la 10º provincia MÁS POBRE de España en Producto Interior Bruto, en la 8ª provincia con menor tasa de industrialización, en la 6ª provincia con menor número de recursos destinados a la Investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, en la 5ª provincia con menor tasa de natalidad y en la 3ª provincia de España con mayor fuga de jóvenes y talentos hacia otras provincias y hacia el exterior.

Esta situación es insostenible para Salamanca y nadie hace nada para remediarlo. Cada vez caemos y caemos más y hay una desidia política que roza la alienación. Yo personalmente y todos los que ya formamos parte de CONTIGO hemos dicho BASTA YA. No podemos permitir que nos destruyan, que no nos dejen pensar, que a todo tengamos que decir Sí, Bwana, que nos engañen diciéndonos lo bien que nos va cuando estamos cerca de un precipicio que nos va a llevar de seguir así la situación en la capital y en la provincia a que en menos de 12 años estemos por debajo de los 115000 y 290.000 habitantes respectivamente. A que tengamos una población muy envejecida con más de un tercio mayor de 70 años, con unas viviendas, locales y garajes que no valdrán nada, pues nadie querrá comprarlos ni arrendarlos, donde saldremos a la calle y no habrá niños, no se verán apenas cochecitos, donde nuestros hijos y nietos vivirán fuera y anhelaremos verles.

Yo nací en el barrio Garrido de Salamanca y quiero mucho y me preocupa seriamente el futuro de mi ciudad y de su provincia, mis abuelos eran de Cantalapiedra, un pueblo de Salamanca. Una ciudad con un talento y un potencial que muchas quisieran para sí y que lentamente se nos va, es como si nos dieran el veneno de la cicuta que le dieron al gran Sócrates que te va paralizando lenta y suavemente todo el organismo pero al final aunque con una sonrisa en la boca, mueres.

Para evitar esto hemos diseñado un plan que resumo en diez medidas que nos va a permitir sanar nuestra tierra del cáncer que adolece, pero que aún tiene cura, si iniciamos ya y digo ya la terapia. Estas medidas son:

-En primer lugar reindustrializar Salamanca y su alfoz atrayendo con incentivos municipales, financiados por las diferentes administraciones públicas, nuevas inversiones y empresas pioneras de diferentes sectores, de contrastada eficiencia tecnológica, procedentes de Madrid, Europa e Iberoamérica principalmente.

-En segundo lugar reforzar el escaso tejido empresarial ya existente contribuyendo a la mejora de la gestión y calidad de los procesos productivos y sobre todo a la internacionalización de nuestras empresas. Crearemos un servicio de asesoramiento e implantación de comercio exterior, de preparación de páginas web y de eComerce para que nuestras empresas puedan vender sus productos y servicios en cualquier parte del mundo.

-En tercer lugar triplicaremos la inversión del ayuntamiento en la creación y mantenimiento de nuevos Centros de referencia en Investigación, desarrollo e innovación tecnológica que podrían convertir a Salamanca en la ciudad referente de la investigación en España. Así como fomentar los lazos de cooperación en este campo con las dos universidades salmantinas.

-En cuarto lugar mejorar las infraestructuras sobre todo por ferrocarril, aéreas y fluviales de Salamanca no sólo para personas sino también para mercancías.

-En quinto lugar fomentar la atracción de turismo de calidad a Salamanca mediante la realización de congresos de ámbito y repercusión nacional e internacional, mediante la divulgación y conservación de nuestro excelente patrimonio cultural, artístico e histórico. Mediante el fomento del turismo gastronómico, deportivo y sanitario.

-En sexto lugar estimular la transición energética en Salamanca mejorando la calidad del aire a través del uso del transporte público que funcionaría con combustibles más limpios y supondrían, un gasto energético hasta 15 veces menos de energía por persona transportada y kilómetro, además de reducir en más de un 80% las emisiones de NO2 y en más del 95% las PM10 tan dañinas para la salud de las personas. Incrementaríamos las zonas verdes y crearemos un cinturón verde en el perímetro municipal, potenciaremos la creación de nuevas zonas las deportivas garantizando el adecuado mantenimiento de las ya existentes y establecernos incentivos fiscales para favorecer el uso de medios de transporte poco o nada contaminantes. Incentivaremos la sustitución de las calderas de carbón y gasoil por otras menos dañinas para el medio ambiente. Las nuevas farolas que se instalen o renueven tendrán paneles solares.

-En séptimo lugar queremos una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos colectivos y públicos y por ello potenciaremos a las asociaciones vecinales e incrementaremos la financiación de actividades tales como excursiones culturales, actividades que contribuyan a la creación de lazos afectivos entre vecinos, actividades que fomenten el deporte y las de ocio y tiempo libre.

-En octavo lugar adoptaríamos medidas para la promoción y mejora de la calidad de vida de tres colectivos y de sus familiares, como son las personas con discapacidad, dependencia o minusvalía. Duplicaremos los fondos que destina el ayuntamiento a estos colectivos. Creando también Centros de Ocio y tiempo libre para los mismos que incrementen sus posibilidades de relaciones interpersonales, así como nuevas residencias. El 7% de las nuevas plazas de empleo público municipal y de las empresas concesionarias de servicios de titularidad municipal, se reservará de forma efectiva para personas con discapacidad.

-En noveno lugar propugnamos una mejora retributiva y la dotación de mayores medios materiales y humanos para los empleados públicos municipales en especial para nuestra policía local y nuestros bomberos que tan necesitados están de un reconocimiento por su profesionalidad y sobre todo por su dignidad. Así como medidas para profundizar en la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los mismos y del resto de empleados públicos.

-En décimo lugar y no por ello menos importante tenemos un paquete de medidas muy amplio para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes y que tengan acceso en condiciones económicas muy ventajosas a una vivienda digna ya sea en propiedad o en alquiler, que impida la fuga de emprendimiento y talento salmantino a otras zonas de España e incluso del extranjero. También mejoraremos la seguridad en Salamanca a través de la implementación de medidas para garantizar la integridad e indemnidad de niños, adolescentes y mujeres mediante el refuerzo de patrullas policiales a las horas de entrada y salida de los colegios e institutos y el establecimiento de cámaras en zonas particularmente peligrosas para la comisión de delitos tanto los relacionados con el tráfico de drogas como los de orientación sexual. Revisaremos y sustituiremos todas las baldosas rotas o con desperfectos y crearemos una aplicación móvil para el aviso de desperfectos. Garantizaremos el arreglo de los rebajes de los bordillos para facilitar el paso de sillas de ruedas y vehículos de discapacitados y dependientes.

Para financiar estas medidas seremos austeros y eliminaremos partidas por un valor aproximado de 10 millones de euros anuales que son gastos superfluos y suntuarios que sólo benefician unos pocos y suponen un lastre para el resto. También reclamaremos a la Junta de Castilla y León más inversiones (En 2018 por poner un ejemplo fuimos la 3ª provincia que menos recibió) también al Estado (En 2018 la 9ª de España que menos inversión real recibió) y a la Unión Europea.

El objetivo de estas 10 medidas es aportar nuevas ideas, que las demás formaciones políticas a mi juicio no aportan, para combatir en nuestra ciudad las cinco “DES” que son la despoblación, el desempleo, la desindustrialización, la desigualdad y la desilusión por la corrupción política.