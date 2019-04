El 3º Día | 29 Abril | El III Juvenil hace el pasillo de campeón al Segovia Futsal

[UN VÍDEO > Entrevista a Enhamed Enhamed en La Resistencia]

Como contenido audiovisual, hoy proponemos la entrevista que le hicieron el pasado lunes en La Resistencia de David Broncano al nadador paralímpico Enhamed Enhamed. Un crack en la piscina y fuera de ella.

[MOMENTOS FdS]

- Musho Betis : En el Encuentro de Creadores que hubo durante la Semana Santa en el Palacio de Montarco, una de las artistas tenía un libro de visitas en el que un visitante hizo una dedicatoria futbolera.

- Una visitante : El pasado miércoles, mientras los candidatos del PP al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo visitaban los vestuarios del Francisco Mateos, una cigüeña estaba ‘paseando’ tranquilamente por el césped del campo. La foto pertenece al momento en que la cigüeña iniciaba su ‘huida’ tras ser ‘descubierta’.

- Conos personalizados : No sé si llevarán mucho tiempo, pero el jueves vi por primera vez estos conos personalizados de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento.

- El túnel : Así estaban el sábado por la mañana las obras de construcción del paso para peatones que facilitará la vida (o mejor dicho, mejorará su seguridad) a todos los que vayan andando a los Campos de Toñete.

- La ruta de manos : El Benjamín del Ciudad Rodrigo tiene como tradición inamovible al acabar sus partidos saludar chocando las manos a todo el público, aunque sean del equipo contrario. En la mañana del sábado, los jugadores del equipo rival, el Ribert B, también se animaron a hacer la ruta de manos.

- Pasillo a los campeones : El rival en la tarde dominical del Juvenil del III Columnas fue el Segovia Futsal, que ya se proclamó hace unas semanas campeón de liga (tras haber ganado todos y cada uno de sus partidos). Por ello, el III Columnas le hizo el preceptivo pasillo antes de empezar el encuentro.

- El castigo : El Ajax ha fichado un portero que hace unos años escribió unos tuits contra el club. Ante ello, dos históricos del club, Van der Saar y Overmars, le han puesto un castigo antes de que empiece a jugar.

- El súperfútbol : Un partido futbolero bastante especial, de 3 adultos contra un sinfín de niños.

VIDEO: Three professional Japanese footballers play against one hundred children. pic.twitter.com/hFuIJuLafg