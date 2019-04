Nuevas adicciones a las pantallas: like adiction, vamping... ¿qué son?

Martes, 30 de abril de 2019

Un nuevo vocabulario para definir los riesgos que entraña el abuso del móvil, redes sociales o whatsapp

Abusar del uso del móvil, de las redes sociales, del Whatsapp… puede conllevar una severa dependencia. Nuevos términos -like adiction, vamping...- surgen para definir a las que ya están consideradas como las nuevas adicciones digitales. Pero, ¿en qué consisten estas adicciones a las pantallas? La nomofobia es el miedo irracional a estar desconectados, mientras que el like adiction es la obsesión por conseguir likes o un retuit en las redes sociales. Tener un perfil actualizado, mostrarse activo subiendo fotos, comentarios, poner likes en otras publicaciones, sumar amigos…, pero cuidado, porque esto puede derivar en obsesión por el like.

El vamping, por su parte, es el término para definir la adicción que lleva a pasarse la noche sin dormir y pegado a la pantalla del móvil o del ordenador chateando o navegando por las redes sociales. Además de romper la rutina del sueño (esencial para estar al cien por cien al día siguiente), trae consigo cansancio, pérdida de concentración, bajo rendimiento, irritabilidad y cambios de humor. También se utiliza el término phonbies para los que roban horas al sueño por estar conectados a la pantalla del móvil o tablet.